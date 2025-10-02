Хельдур Меэритс: объем инвестиций зависит от местной власти
В долгосрочной перспективе жизнеспособность самоуправлений всё равно зависит от наличия работы и шансов для роста бизнеса в них, пишет предприниматель Хельдур Меэритс в ответе на опрос Äripäev для лидеров общественного мнения.
На выборах в Кохтла-Ярве главными соперниками, видимо, станут Центристская партия и избирательный союз Restart Kohtla-Järve: у них самые сильные списки кандидатов как по количеству, так и по известности и опыту. Выставила здесь свой самый большой по стране список и партия Koos.
На сцене конференции Äriplaan 2026 выступил руководитель Hansa Grupp и недавно удостоенный звания лучшего руководителя Эстонии Неэме Таммис, резко и эмоционально высказавшись о состоянии общественного транспорта страны. Его посыл был однозначным: система раздроблена, подвержена манипуляциям со стороны политиков и в ней отсутствует подход, ориентированный на пассажиров.
Большинство из семи нарвских списков надеются на протестные голоса, причем в их число можно включить даже список Партии реформ, если постараться представить мотивации его потенциальных избирателей, пишет нарвский журналист Роман Викулов.