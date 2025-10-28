EKRE через суд потребовала пересчета электронных голосов

Поскольку Государственная служба по организации выборов отклонила ходатайство EKRE о третьем пересчете электронных голосов, поданных на муниципальных выборах, партия подала соответствующую жалобу и ходатайство о применении предварительной правовой защиты в Госсуд.
- Глава партии EKRE Мартин Хельме.
- Foto: Лийз Трейманн
22 октября EKRE направила в республиканскую избирательную комиссию ходатайство о пересчете электронных голосов, отданных на муниципальных выборах, пишет
ERR.
В службе по организации выборов пояснили, что пересчет электронных голосов проводится на следующий день после дня основного голосования, и дополнительный, то есть третий пересчет, законом не предусмотрен. Служба также заверила EKRE, что как аппаратное, так и программное обеспечение системы электронного голосования работали корректно.
EKRE не согласна с разъяснениями и считает, что имеются основания для дополнительного, то есть третьего пересчета электронных голосов.
Статья продолжается после рекламы
«При подсчете электронных голосов возникали технические ошибки, которые ставят под сомнение достоверность результатов голосования. Исходя из этого, Государственную службу по организации выборов следует обязать провести дополнительный пересчет электронных голосов, поданных на муниципальных выборах 2025 года», – считают в EKRE.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Выборы прошли, голоса подсчитаны, настало время политической арифметики, как четко заметил мэр Таллинна Евгений Осиновский. С политической логикой она может и не совпадать, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В последний рабочий день перед началом досрочного голосования два наблюдателя за электронными выборами заявили, что из-за нарушения требований безопасности для проведения e-голосования необходимо создать новые ключи расшифровки.
Вечером в воскресенье в Эстонии завершится голосование на муниципальных выборах. Станет известно, есть ли у проигравших политиков план Б, кто станет центром притяжения, проголосовала ли фейсбучная группа «Таллиннцы» за одноименный избирательный союз и в опасности ли «Отечество».
Во вторник совет Банка Эстонии выбрал нового президента. Им стал Юло Каазик.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».