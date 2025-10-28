Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%292,25
  • OMX Riga0,02%911,59
  • OMX Tallinn0,18%1 896,56
  • OMX Vilnius0,05%1 263,87
  • S&P 5000,43%6 904,66
  • DOW 300,55%47 806,83
  • Nasdaq 1%23 873,34
  • FTSE 1000,44%9 696,74
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,44
  28.10.25, 18:41

EKRE через суд потребовала пересчета электронных голосов

Поскольку Государственная служба по организации выборов отклонила ходатайство EKRE о третьем пересчете электронных голосов, поданных на муниципальных выборах, партия подала соответствующую жалобу и ходатайство о применении предварительной правовой защиты в Госсуд.
Глава партии EKRE Мартин Хельме.
  • Глава партии EKRE Мартин Хельме.
  • Foto: Лийз Трейманн
22 октября EKRE направила в республиканскую избирательную комиссию ходатайство о пересчете электронных голосов, отданных на муниципальных выборах, пишет ERR.
В службе по организации выборов пояснили, что пересчет электронных голосов проводится на следующий день после дня основного голосования, и дополнительный, то есть третий пересчет, законом не предусмотрен. Служба также заверила EKRE, что как аппаратное, так и программное обеспечение системы электронного голосования работали корректно.
EKRE не согласна с разъяснениями и считает, что имеются основания для дополнительного, то есть третьего пересчета электронных голосов.

«При подсчете электронных голосов возникали технические ошибки, которые ставят под сомнение достоверность результатов голосования. Исходя из этого, Государственную службу по организации выборов следует обязать провести дополнительный пересчет электронных голосов, поданных на муниципальных выборах 2025 года», – считают в EKRE.
