Наблюдатели требуют сменить ключи электронной системы голосования
В последний рабочий день перед началом досрочного голосования два наблюдателя за электронными выборами заявили, что из-за нарушения требований безопасности для проведения e-голосования необходимо создать новые ключи расшифровки.
Допустимо ли влияние человеческого фактора при подсчёте электронных голосов на выборах и как обеспечить гарантию целостности протокола голосования, задается вопросом специалист по управлению рисками информационной безопасности Юрий Трофимов.
На выборах в Кохтла-Ярве главными соперниками, видимо, станут Центристская партия и избирательный союз Restart Kohtla-Järve: у них самые сильные списки кандидатов как по количеству, так и по известности и опыту. Выставила здесь свой самый большой по стране список и партия Koos.
Полные списки кандидатов в Нарвское горсобрание пока не опубликованы, но некоторые имена политики объявили. Известных в Нарве бизнесменов и руководителей частных предприятий в предвыборной рекламе оказалось немного, и некоторые из них известны в городе скорее как политики, а не бизнесмены.
В Коммунальном департаменте системные проблемы с госзакупками, вице-мэры периодически пускаются в самоволку, бывший партнер попытался заключить пакт со злейшим политическим конкурентом, но мэр Таллинна Евгений Осиновский уверен: в город вернулась демократия, и горожане еще это оценят.
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?