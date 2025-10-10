Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 500−1,69%6 621,6
  • DOW 30−1,14%45 829,16
  • Nasdaq −2,36%22 481,02
  • FTSE 100−0,86%9 427,47
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,74
  10.10.25, 18:33

Наблюдатели требуют сменить ключи электронной системы голосования

В последний рабочий день перед началом досрочного голосования два наблюдателя за электронными выборами заявили, что из-за нарушения требований безопасности для проведения e-голосования необходимо создать новые ключи расшифровки.
Избирательный участок
  • Избирательный участок
  • Foto: Лийс Трейман
По их мнению, нынешние ключи были скомпрометированы из-за небрежного обращения, однако Избирательная служба утверждает, что никаких проблем не произошло и предпринимать ничего не нужно.
Mнения
  04.06.24, 15:32
Как гарантировать безопасность электронного голосования?
Допустимо ли влияние человеческого фактора при подсчёте электронных голосов на выборах и как обеспечить гарантию целостности протокола голосования, задается вопросом специалист по управлению рисками информационной безопасности Юрий Трофимов.
Новости
  25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
На выборах в Кохтла-Ярве главными соперниками, видимо, станут Центристская партия и избирательный союз Restart Kohtla-Järve: у них самые сильные списки кандидатов как по количеству, так и по известности и опыту. Выставила здесь свой самый большой по стране список и партия Koos.
Новости
  12.09.25, 07:00
Опрос: за кем и зачем предприниматели Нарвы идут на выборы?
Полные списки кандидатов в Нарвское горсобрание пока не опубликованы, но некоторые имена политики объявили. Известных в Нарве бизнесменов и руководителей частных предприятий в предвыборной рекламе оказалось немного, и некоторые из них известны в городе скорее как политики, а не бизнесмены.
Интервью
  30.07.25, 06:00
Евгений Осиновский: нужно различать большую и маленькую коррупцию
В Коммунальном департаменте системные проблемы с госзакупками, вице-мэры периодически пускаются в самоволку, бывший партнер попытался заключить пакт со злейшим политическим конкурентом, но мэр Таллинна Евгений Осиновский уверен: в город вернулась демократия, и горожане еще это оценят.
  • KM
10.10.25, 11:13
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Новости
  10.10.25, 18:52
Трамп хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
Новости
  10.10.25, 18:33
Наблюдатели требуют сменить ключи электронной системы голосования
  • KM
10.10.25, 18:13
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%
Интервью
  10.10.25, 17:49
Заправку держит на плаву упорство одной семьи: «Все думают, что топливный бизнес — золотая жила. Это не так»
Новости
  10.10.25, 16:46
Берман: договор между США и Финляндией – хорошая новость для BLRT
Новости
  10.10.25, 16:45
Швеция направит более 300 млн евро на системы противодействия дронам
Новости
  10.10.25, 16:11
Как в 2008-м? Банк Эстонии предупреждает о рисках в секторе коммерческой недвижимости
Mнения
  10.10.25, 16:07
Делов-то: «В зоне действия российского чего-то»: выборы в Нарве и Нобель для Трампа

Сейчас в фокусе

Максим Крупышев – сооснователь, руководитель и публичное лицо CoinsPaid.
Новости
  09.10.25, 11:18
Крупная фирма вновь потеряла миллионы из-за кибератаки. «Кого-то хакнуть – это бизнес-проект»
Мошенники пугают жителей Эстонии не только ДТП.
Подсказка
  09.10.25, 06:00
«С вашего счета спонсируют террористов»: жертвы отдают деньги, банковские карты, PIN-коды и даже постельное белье
По словам члена правления Hilandero Houses OÜ Сандера Марипуу, в Эстонии производить недорогие модульные дома невозможно – цены почти такие же, как в Финляндии и Швеции.
Новости
  08.10.25, 12:48
«Цены выросли до безумия». Обанкротилась семейная компания по производству модульных домов
Производитель сладостей Kalev боролся с ростом цен, сокращая вес своей продукции. Например, из 300-граммовой плитки шоколада убрали 30 граммов. Фото иллюстративное.
Новости
  09.10.25, 14:38
Шоколад по 8 евро: Kalev намерен пересмотреть цены
Что прогнозируют аналитики?
Иллюстративное фото.
Новости
  09.10.25, 11:30
Союз отелей и ресторанов: ситуация в ресторанах вызывает тревогу
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Новости
  09.10.25, 11:44
Таллиннский аэропорт не готов идти на уступки Ryanair. Пяргмяэ: им очень сложно угодить
По словам Олега Гросса, Партия реформ превратилась из партии предпринимателей в партию чиновников.
Новости
  09.10.25, 18:43
Олег Гросс крайне разочарован Партией реформ: я просто не узнаю ее
  • KM
10.10.25, 18:13
  • 10.10.25, 18:13
Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

