Назад 18.10.25, 12:09 Выборы 2025: русский бунт, или Как взять столицу без «Столицы» Вечером в воскресенье в Эстонии завершится голосование на муниципальных выборах. Станет известно, есть ли у проигравших политиков план Б, кто станет центром притяжения, проголосовала ли фейсбучная группа «Таллиннцы» за одноименный избирательный союз и в опасности ли «Отечество».

Лидирует по стране Центристская партия: по данным Norstat, накануне выборов ее поддерживало 23,5% населения, имеющего право голоса. Партии, которой еще пару лет назад после массового исхода из нее видных эстонских политиков пророчили мрачное будущее, удалось увеличить свое преимущество на финишной прямой.

В Таллинне ее преимущество перед конкурентами наиболее очевидно: 42% поддержки гарантированно обещают центристам победу на столичных выборах. Эстонские журналисты уже назвали это «русским бунтом». Центристская партия обеспечила себе лидерство во всех районах города за исключением Нымме, который контролирует «Отечество». В Ласнамяэ их поддержка на предвыборной неделе достигала 67%, снизившись в последние дни до 64%. Несмотря на то, что конкуренты выставили в этом избирательном округе своих тяжеловесов, включая бывших и нынешних министров, район не изменяет своим привычным предпочтениям.

Традиционно высока поддержка центристов и в других самоуправлениях с высокой долей русскоязычного населения: в Силламяэ их рейтинг составляет сокрушительные 83%, в Локса 73%, в Маарду – 61%, в Кохтла-Ярве – 57%, в Нарва-Йыэсуу – 50%, в Нарве – 45%.

Статья продолжается после рекламы

Картину в этих самоуправлениях центристам портят избирательные союзы, партия Koos и План Б, которые конкурируют с ними практически за одного и того же избирателя. В Нарве список Михаила Стальнухина на пару со «Списком Катри» на выборной неделе суммарно обладали большей поддержкой, чем центристы, не сильно изменилась ситуация и по состоянию на субботу. И ничто не мешает им объединить усилия и после того, как станут известны финальные результаты. Максимум на один мандат в приграничном городе рассчитывает Koos, выступающая за дружеские отношения с Россией. Впрочем, пока ее рейтинг колеблется чуть ниже избирательного порога. Кроме того, Koos имеет шансы пройти в горсобрание в традиционно центристских Кохтла-Ярве и Маарду: причиной тому послужили как позиция Центристской партии по войне с Украиной, так и ее менее категоричное отношение к реформе русскоязычного образования. В Нарва-Йыэсуу преимущество центристов перед избирательным союзом «Общий дом» оставалось минимальным, две политические силы фактически делили город пополам, однако последние рейтинги позволяют ожидать победу центристов. В Йыхвиской волости центристы пока получают столько же, сколько избирательные союзы. Социал-демократическая партия, которая надеется сохранить власть в Таллинне, не лидирует ни в одном избирательном округе страны, хотя ее позиции по-прежнему крепки в столичных районах Кесклинн (24%), Кристийне (21%), Пыхья-Таллинн (20%) и городе Выру (23%). Партия реформ уверенно лидирует лишь в Йыэляхтме, где вероятно заберет себе около четверти голосов, а также рассчитывает на волость Раэ, где померяется силами с «Отечеством». Последняя остается второй по популярности политической силой Эстонии и, помимо всего прочего может записать себе в актив номинальную победу в Тарту, который долго оставался вотчиной реформистов. С учетом того, что в академической столице шансы получить мандат до последнего момента сохранялись даже у «Ээсти 200», которая выставила там своего лидера Кристину Каллас, конфигурации власти в Тарту могут быть самые разные. Впрочем, растет вероятность, что ни в Тарту, ни в остальных самоуправлениях «Ээсти 200» не преодолеет избирательный порог, разделив бремя народной нелюбви к правительству с Партией реформ. EKRE готова застолбить за собой несколько самоуправлений в Южной и Центральной Эстонии и поборется за Пярну с «Отечеством». В остальных самоуправлениях страны лидируют как раз «Отечество» и избирательные союзы. Конь и трепетная лань рвутся к финишу Главная схватка, как обычно, предстоит за Таллинн: несмотря на солидное преимущество центристов перед остальными конкурентами, единоличное правление им пока не гарантировано. И судя по последнему рейтингу, конкуренты стали подъедать центристское преимущество. Во многом результат будет зависеть от явки избирателей и того, насколько консолидированно проголосует русский электорат. Партия действующего мэра Евгения Осиновского во многом растеряла русскоязычных избирателей после того, как с помощью социал-демократов было продавлено внесение поправок в Конституцию, лишившее граждан РФ права голоса. Горячие новости 14.10.25, 06:00 Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего» 14.10.25, 11:50 Шесть эстонок вошли в список 100 самых влиятельных женщин 14.10.25, 16:19 Ида-вируский завод по производству спортивной продукции сокращает штат «Эстония становится слишком дорогой слишком быстро» KM 10.10.25, 18:13 Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам облигации с доходностью 10%

Статья продолжается после рекламы

Свою роль сыграл и выход из столичной коалиции с центристами: прежняя политическая комбинация для большинства русскоязычных избирателей, которых в столице немало, более предпочтительна, нежели альянс с «Отечеством», реформистами и «Ээсти 200». Следует иметь в виду и принятые на муниципальном уровне решения, связанные, например, с Центром русской культуры и закрытием газеты «Столица». Отчасти их негативный эффект на лояльность русского избирателя социал-демократы попытались компенсировать, объявив о поддержке сокращенных актеров бывшего Русского театра – но некоторые из них, кстати, баллотируются по списку центристов.

В целом попытки СДПЭ вербовать в свои ряды известных русскоязычных деятелей были хоть и активными, но по сравнению с центристами менее удачными. Центристской же партии удалось мобилизовать многих из тех, кто до сих пор политических амбиций не проявлял – в том числе, например, админа нескольких массовых групп в Фейсбуке и гражданского активиста Владимира Гомана. Попытка наезда со стороны обеспокоенного «Пропастопа» скорее добавила ему популярности – тем более, что подобного беспокойства в случаях использования масс-групп для политического пиара правительственных партий организация ранее не выражала.

Что характерно, для большей части русского электората шлейф коррумпированной партии после дела Porto Franco к центристам не приклеился. Тем более, что за недолгое время у власти альтернативная коалиция тоже успела поучаствовать в нескольких эпизодах сомнительного толка. Тендеры на скамейки , уличные туалеты и туман вокруг проекта олимпийского бассейна в Ласнамяэ заставляют задуматься о том, насколько прозрачным и честным было бы управление городом, если бы пестрая коалиция удерживалась у власти так же долго, как ЦП. Так что ни слоган о честной политике, ни, тем более, условный выбор между Минском и Копенгагеном, сомневающихся избирателей не достигли – хотя, возможно, мы в этом деле совсем не копенгаген.

Суммарно социал-демократы, реформисты и «Отечество» перед выборами не набирали достаточно голосов, чтобы сформировать коалицию: центристы предварительно рассчитывают на 36 мандатов, соцдемы – на 13, «Отечество» – на 11, а реформисты – на 8.

Однако в том случае, если «Правые» и «Ээсти 200» преодолеют избирательный порог, вероятность пестрой коалиции перестанет быть нулевой. Накануне выборов рейтинги были особенно радостными для «Правых», обещая им в Таллинне 5 мандатов.

Если это произойдет, «Правые» могут заменить «Ээсти 200» в очередной пестрой антицентристской коалиции. Впрочем, в этом случае центристы смогут объединиться с EKRE, позиции которой в Таллинне вплоть до последнего времени были хрупкими, но к выборам выправились.

Кроме того, могут быть и другие варианты столичной коалиции: лидеры таллиннских социал-демократов и центристов публично исключали возможность союза – и учитывая предысторию, это звучит правдоподобно, однако центристы могут сформировать его, например, с «Отечеством». Их союзничество возможно, учитывая, что на данный момент это две самые популярные политические силы в стране, обе находятся в оппозиции к Тоомпеа и обе имеют реалистичные виды на власть не только на этих выборах.

Нельзя полностью исключать и коалицию центристов с Партией реформ – совсем недавно они уже пытались это сделать, и, надо полагать, в обеих партиях остались уже готовые переговорщики и планы.

Не исключена и старая, добрая вербовка потенциальных перебежчиков уже по оглашении результатов выборов. Всего пара мандатов может обеспечить центристам необходимое большинство.

Результаты голосования станут известны уже в ночь на понедельник. «Деловые ведомости» будут следить за поступающими с избирательных участков данными и передавать сводки из партийных штабов в Таллинне и Нарве.