Многолетний член правления Кассы по безработице уходит в отставку

Реэлика Леэтмаа начала работать в правлении Кассы по безработице осенью 2015 года.
Foto: Касса по безработице
Совет Кассы по безработице на одобрил отставку члена правленияРеэликиЛеэтмаа. Ее последний рабочий день—пятница.
Леэтмааначала работу в правлении Кассы по безработице осенью 2015 года. В её сферу ответственности входит анализ рынка труда и услуг, услуги по развитию профессиональных навыков и услуги по карьерному росту, говорится в пресс-релизе.
