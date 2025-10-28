Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%292,25
  • OMX Riga0,02%911,59
  • OMX Tallinn0,18%1 896,56
  • OMX Vilnius0,05%1 263,87
  • S&P 5000,1%6 881,71
  • DOW 300,4%47 736,96
  • Nasdaq 0,46%23 745,26
  • FTSE 1000,53%9 705,09
  • Nikkei 225−0,58%50 219,18
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,4
  28.10.25, 17:18

Многолетний член правления Кассы по безработице уходит в отставку

Реэлика Леэтмаа начала работать в правлении Кассы по безработице осенью 2015 года.
  Реэлика Леэтмаа начала работать в правлении Кассы по безработице осенью 2015 года.
  • Foto: Касса по безработице
Совет Кассы по безработице на одобрил отставку члена правленияРеэликиЛеэтмаа. Ее последний рабочий день—пятница.
Леэтмааначала работу в правлении Кассы по безработице осенью 2015 года. В её сферу ответственности входит анализ рынка труда и услуг, услуги по развитию профессиональных навыков и услуги по карьерному росту, говорится в пресс-релизе.
Новости
  • 23.10.25, 14:02
Правительство сокращает расходы: изменения коснутся зарплатных пособий и языковых курсов
Прекратив субсидирование заработной платы и программы обучения, правительство хочет сэкономить в ближайшие годы 8-11 млн евро в ближайшие годы.
Эпицентр
  • 18.08.25, 07:00
Безжалостый рынок труда: сотни резюме и сотни кандидатов. «Ты хороший кандидат, но есть еще лучше»
Эстония находится в абсолютных лидерах Европы по уровню безработицы среди молодежи, но работу нелегко найти не только молодым людям, но и опытным руководителям — новая реальность такова, что приходится рассылать сотни резюме, а работодатель может выбирать из более чем 200 человек.
Новости
  • 16.10.25, 15:18
Как нарвитяне станут богаче? Политики обещают рабочие места для пострадавших от реформы, окно для бизнеса и военную базу
Партии и избирательные союзы, которые участвуют в муниципальных выборах в Нарве, в своих предвыборных обещаниях стараются охватить все сферы жизни. Но ДВ сосредоточились только на том, каким образом разные политические силы обещают сделать нарвитян богаче или хотя бы не сделать их беднее.
Новости
  • 28.10.25, 09:54
Число безработных в Эстонии опустилось ниже отметки в 43 000 человек
По состоянию на 26 октября, на учете в Кассе по безработице стояли 42 977 человек – примерно на 35 меньше, чем неделей ранее, пишет rus.err.ee.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!

1
Новости
  • 22.10.25, 18:51
Ценовая война на топливном рынке продолжается: Alexela и Terminal также вносят изменения
2
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
3
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
4
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
5
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
6
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро

Новости
  • 28.10.25, 17:18
Многолетний член правления Кассы по безработице уходит в отставку
Новости
  • 28.10.25, 16:59
ГАЛЕРЕЯ| Совет Банка Эстонии выбирает нового президента
Новости
  • 28.10.25, 16:42
Цены на квартиры снизились по всей Финляндии
Интервью
  • 28.10.25, 15:10
От Enefit Green к руководству новым бизнесом: первая задача – нанять топ-менеджеров
Mнения
  • 28.10.25, 14:00
Тыну Мертсина: ЕЦБ выжидает, но экономика Эстонии уже восстанавливается
Новости
  • 28.10.25, 12:45
Европейские турфирмы больше не смогут организовывать поездки в Россию
Подсказка
  • 28.10.25, 12:01
Одна коробка конфет – шесть налоговых сценариев
Биржа
  • 28.10.25, 11:32
Amazon планирует самые масштабные сокращения в своей истории

Руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг раскритиковал высокомерное отношение kv.ee и его негибкость. «Коммуникация, так сказать, в стиле мафии: не нравится – уходи».
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
Основательница Украинского бизнес-клуба в Эстонии Катерина Левковская.
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Ранее президент Литвы обозначил, что страна готова не только закрыть границу с Беларусью, но и заблокировать транзит в российский Калининград.
Новости
  • 27.10.25, 07:30
Литва бессрочно закрыла границу с Беларусью. Причина – зонды с контрабандой
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 27.10.25, 11:45
Трамп о запуске «Буревестника»: Путину следует закончить войну, а не заниматься испытанием ракет
За зарегистрированным в Эстонии торговцем углем стоят предприниматели из Кузбасса.
Новости
  • 27.10.25, 17:04
Связанный с Россией эстонский торговец углем выбрался из огромных убытков
Иллюстративное фото.
Новости
  • 27.10.25, 13:21
Политик из Кохтла-Ярве признан виновным в коррупции
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%

