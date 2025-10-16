Назад 16.10.25, 15:18 Как нарвитяне станут богаче? Политики обещают рабочие места для пострадавших от реформы, окно для бизнеса и военную базу Партии и избирательные союзы, которые участвуют в муниципальных выборах в Нарве, в своих предвыборных обещаниях стараются охватить все сферы жизни. Но ДВ сосредоточились только на том, каким образом разные политические силы обещают сделать нарвитян богаче или хотя бы не сделать их беднее.

Предвыборные обещания многих политических сил в Нарве довольно похожи, но есть те, что выбиваются из общего ряда.

Foto: Николай Андреев

Предвыборная программа, где политики по пунктам расписывают, как они обещают улучшить жизнь в городе, – не самая важная часть предвыборной агитации. Гораздо больше внимания в избирательных кампаниях уделяется самим кандидатам – их лицам, лозунгам и статьям.

Реформисты – единственная партия, чью программу в Нарве удалось найти только на эстонском языке. Русскоязычная версия существует в виде плаката, который видно на фотографиях уличной агитации реформистов, но не обнаруживается в интернете в виде текста.

Программы «Народного списка Михаила Стальнухина», «Списка Катри», «Плана Б и Пульса города», Центристской партии, а также партии Koos легко можно найти в интернете и на русском языке. EKRE словно собирается начать с чистого листа – на сайте партии есть страница для нарвской предвыборной программы, но эта страница пуста.

Бизнес, инвестиции, рабочие места Большинство политических сил видят основу для роста благосостояния нарвитян в стимулировании бизнеса и привлечении капитала. Партия Koos сосредоточилась на геополитическом положении города, обещая развивать Нарву как логистический и торговый хаб между Востоком и Западом. Кроме того, партия гарантирует поддержку местного производителя. Партия реформ в Нарве делает акцент на малом бизнесе и инновациях. В случае победы она планирует совместно с Инвестиционным агентством Ида-Вирумаа (IVIA) создать бизнес-площади для помощи малому предпринимательству в начале деятельности и в развитии бизнеса. Совместно с Кассой по безработице реформисты собираются разработать меры поддержки для предприятий, создающих рабочие места с высокой добавленной стоимостью. Отдельное внимание уделяется социальному предпринимательству и продвижению гибких и удаленных возможностей работы для социально уязвимых людей. Центристская партия и «Народный список Михаила Стальнухина» фокусируются на снижении административных барьеров. Центристы обещают создать центр обслуживания в качестве «единого окна» для бизнеса, сократить бюрократические процедуры и внедрить, наконец, онлайн-услуги. Они также гарантируют льготную аренду городских помещений для малого бизнеса. «Список Стальнухина» тоже обещает онлайн-среду «одного окна», увеличение стартовых пособий и предоставление льгот на аренду для начинающих предпринимателей. ЦП заглядывает выше городского уровня и подчеркивает важность сохранения сланцевого сектора, пока не появятся стабильные альтернативы, а также обещает поддержку промышленных парков. «Список Стальнухина», в свою очередь, обещает бесплатные консультации по юридическим и налоговым вопросам для начинающих и поддержку программ профессионального обучения на родном языке. «План Б и Пульс города» обещают новые рабочие места в сфере услуг: в туризме, гостиничном секторе, общепите и культуре. Они планируют создать Городской инвестиционный фонд для развития Нарвы и привлечь инвесторов для развития гостиниц и предприятий. Людям, пострадавшим от языковой реформы, обещаны программы обучения и рабочие места, обещает избирательный союз. «Список Катри» сосредоточен на привлечении инвестиций в рамках сотрудничества с IVIA и обещает упростить взаимодействие предприятий с городом. Избирательный союз также обещает помочь в обучении на рабочем месте и поддерживает строительство военной базы и центра Европейского агентства береговой и пограничной охраны Frontex. «Список Катри» видит в них источники новых рабочих мест. Многие проекты, о которых пишут политические силы, на самом деле зависят от европейских фондов и государственных учреждений. Планы депутаты принимают, корректируя многолетнюю программу развития города. Но дальше для больших проектов обычно всё зависит от того, какие фонды откроются и поддержат ли они ходатайства, написанные чиновниками. В этом случае практически неважно, кто победит на выборах. На проекты и решения IVIA, военных, пограничников и Frontex городские власти Нарвы также почти не влияют, за исключением лоббистских усилий и скорости прохождения городских бюрократических процедур. Цена отопления и коммунальные расходы Шок нарвитян после резкого роста цен на отопление учитывают все политические силы, но решения предлагают очень разные.

Koos обещает добиваться снижения или субсидирования цен на тепло и электроэнергию, обращаясь к поставщикам и рассчитывая на государственные субсидии или муниципальные программы.

«Народный список Михаила Стальнухина», а также «План Б и Пульс города» обещают найти возможность снизить стоимость тепла и сдержать необоснованный рост тарифов на воду, при этом «План Б» также обещает вернуть городу контроль над ценами на коммунальные услуги.

«Список Катри» выступает за снижение цен на электроэнергию и отопление с помощью ускоренной реконструкции 11-го блока Балтийской электростанции. Партия реформ обещает снизить цены на отопление за счет инвестиций правительства Эстонии в строительство новой газовой станции в Нарве.

С точки зрения действующего законодательства, способов выполнить эти обещания своими силами у городских властей почти нет. Решения здесь принимают государство и поставщики тепла. Город может лишь выплачивать пособия малообеспеченным горожанам из городского бюджета.

Помощь в утеплении жилого фонда

Модернизацию жилья политики рассматривают как долгосрочный способ снижения коммунальных расходов.

«Народный список Михаила Стальнухина» планирует привлечь средства еврофондов для обновления жилья и создать систему помощи квартирным товариществам при оформлении документов в EIS. Политическая сила также обещает увеличить субсидирование по муниципальной программе «Украсим свой город» до 80 000 евро на одно КТ и реновировать муниципальные объекты (Ледовый холл, библиотеку, бассейн) в рамках программ повышения энергоэффективности.

«План Б и Пульс города» обещают по примеру Тарту создать Городской жилищный фонд – EluFond, чтобы помогать КТ в ремонте и повышении энергоэффективности. Они также обещают развить систему поддержки КТ и начать программу реновации домов.

Не слишком выделяется здесь и «Список Катри», который тоже обещает помогать КТ в обращении за государственной и европейской поддержкой и планирует последовательное улучшение муниципального жилья. Партия реформ поддержит экологически чистые проекты реновации многоквартирных домов, включая повышение эффективности использования энергии.

Прямая раздача денег и горячей еды

Несколько политических сил предлагают прямые финансовые выплаты и расширение социальных услуг для уязвимых групп.

«План Б и Пульс города» предлагают выдавать по 1000€ семьям при рождении ребенка и начать выплаты пенсионерам (50€ на день рождения, 100€ на юбилей). Кроме того, их Городской жилищный фонд должен будет помогать молодым семьям в покупке квартир.

Вдобавок «План Б» обещает организовать круглогодичную благотворительную кухню. Примерно то же – социальную столовую для малоимущих – обещает создать Koos. Также эта партия обещает инициировать увеличение ежемесячных пособий на детей до трех лет.

Часть политических сил призывает готовиться к тому, что малообеспеченным нарвитянам не будет хватать денег даже на нормальное питание.

Foto: Николай Андреев

«Список Стальнухина» обещает сохранить и развить существующую систему социальной помощи, создать центр досуга для пенсионеров и увеличить размер пособия на транспорт для лиц с недостатками здоровья.

«Список Катри» планирует развивать социальные услуги, открыть новый дом попечения весной 2026 года (он уже возводится) и строить новое муниципальное жилье для привлечения специалистов, таких как учителя и врачи.

Центристы обещают отменить плату за место в детском саду для каждого ребенка, прописанного в Нарве, а также повысить зарплаты учителей и вспомогательного персонала в садиках, кружках и секциях.

Развитие туризма и транспортной инфраструктуры

Партии и избирательные союзы планируют развивать и туризм, который приносит городу дополнительные деньги.

Так, «Список Катри» ставит целью улучшить железнодорожное сообщение с Таллинном и добиться расширения шоссе Нарва-Йыхви.

Этот избирательный союз инициирует подготовку к выдвижению Нарвы на звание культурной столицы Европы 2037 года и обещает ежегодно создавать в городе один новый привлекательный туристический продукт или событие. Также Катри Райк с соратниками поддерживают развитие отеля «Linda» (частный проект с помощью Фонда справедливого перехода) и создание взлетно-посадочной полосы в Ольгина (проект IVIA).

Согласно результатам социологического опроса Norstat, больше всего избирателей в Нарве поддерживают Центристскую партию, на втором месте идет «Список Михаила Стальнухина».

Foto: Николай Андреев

«План Б и Пульс города» тоже обещают сделать Нарву туристической и культурной столицей, не объясняя в программе, как именно.

«Народный список Михаила Стальнухина» обещает построить навес для пересекающих границу и отменить норму выхлопов для оформления лицензий такси.

Партия реформ планирует добавить туристические маршруты, связанные с природой и культурой, а Центристская партия обещает развитие водного туризма и модернизацию прибрежной территории в Нарве.

Кто из них получит возможность реализовать свои идеи на практике, станет известно уже в ночь на понедельник.