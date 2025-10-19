СМИ: Путин в разговоре с Трампом потребовал Донецкую область

WP: на встрече 17 октября Уиткофф уговаривал украинскую делегацию отказаться от региона

По словам официальных лиц, на которых ссылается газета, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, который неоднократно вел переговоры по Украине с Путиным в Москве, на встрече с прибывшей в Вашингтон украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским настаивал на передаче Донецкой области под российский контроль. В частности, он указывал, что в регионе живет преимущественно русскоязычное население.

Официально Белый дом и Кремль эту информацию не комментировали.

Предыдущие требования Путина по прекращению войны

В июне 2024 года президент России заявил, что делает «еще одно конкретное, реальное мирное предложение». Оно заключалось в том, что для прекращения боевых действий украинские войска должны покинуть Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области. Еще одно условие – отказ властей Украины от вступления в НАТО, то есть нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус страны.

Путин говорил, что после выполнения этих условий «с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры». Он подчеркивал, что это предложение предполагает не «какое-то временное перемирие или приостановку огня», «не заморозку конфликта, а его окончательное завершение».

В начале августа 2025-го президент России подтвердил, что озвученные годом ранее условия по-прежнему актуальны. При этом Bloomberg со ссылкой на источники через несколько дней, незадолго до встречи Путина и Трампа в Анкоридже, написал, что российский лидер в рамках возможного мирного соглашения требует от Киева полностью сдать только территории Донецкой и Луганской областей. В ответ Путин якобы готов заморозить войну по линии фронта и прекратить наступление в Запорожской и Херсонской областях. После саммита об аналогичных условиях со ссылкой на источники сообщила и газета Financial Times.

Впрочем, Reuters позже писал, что президент РФ своих требований не изменил, а опубликованные Bloomberg и FT версия ошибочно возникла из-за недопонимания со стороны участвовавшего в переговорах с Путиным Уиткоффа.