Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • OMX Baltic−0,37%293,15
  • OMX Riga0,1%911,69
  • OMX Tallinn−0,55%1 901,06
  • OMX Vilnius−0,26%1 264,33
  • S&P 5000,53%6 664,01
  • DOW 300,52%46 190,61
  • Nasdaq 0,52%22 679,98
  • FTSE 100−0,86%9 354,57
  • Nikkei 225−1,44%47 582,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,9
  • 19.10.25, 12:22

СМИ: Путин в разговоре с Трампом потребовал Донецкую область

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 16 октября вновь назвал полный контроль над Донецкой областью условием для прекращения войны в Украине.
Президент России Владимир Путин.
  • Президент России Владимир Путин.
  • Foto: Shutterstock
Об этом в субботу, 18 октября, сообщила американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с разговором.
Как указывают собеседники издания, слова Путина показывают, что он практически не отступает от своих более ранних требований, которые не привели к заключению перемирия, несмотря на оптимизм Трампа. При этом источники отмечают, что в обмен на полный контроль над Донецкой областью президент России заявил о готовности отказаться от претензий на не оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Луганскую область российская армия контролирует практически полностью, передает DW.
Как отмечает WP, нынешние территориальные требования Путина «чуть менее масштабные», чем те, которые якобы звучали на встрече с Трампом в Анкоридже. Некоторые представители Белого дома восприняли это как прогресс, указывает один из двух источников. В то же время, украинская сторона вряд ли разделит это мнение, считает другой собеседник издания – высокопоставленный европейский дипломат. «Это как продать им собственную ногу за бесценок», – сказал он.

Статья продолжается после рекламы

WP: на встрече 17 октября Уиткофф уговаривал украинскую делегацию отказаться от региона
По словам официальных лиц, на которых ссылается газета, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, который неоднократно вел переговоры по Украине с Путиным в Москве, на встрече с прибывшей в Вашингтон украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским настаивал на передаче Донецкой области под российский контроль. В частности, он указывал, что в регионе живет преимущественно русскоязычное население.
Официально Белый дом и Кремль эту информацию не комментировали.
Предыдущие требования Путина по прекращению войны
В июне 2024 года президент России заявил, что делает «еще одно конкретное, реальное мирное предложение». Оно заключалось в том, что для прекращения боевых действий украинские войска должны покинуть Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области. Еще одно условие – отказ властей Украины от вступления в НАТО, то есть нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус страны.
Путин говорил, что после выполнения этих условий «с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры». Он подчеркивал, что это предложение предполагает не «какое-то временное перемирие или приостановку огня», «не заморозку конфликта, а его окончательное завершение».
В начале августа 2025-го президент России подтвердил, что озвученные годом ранее условия по-прежнему актуальны. При этом Bloomberg со ссылкой на источники через несколько дней, незадолго до встречи Путина и Трампа в Анкоридже, написал, что российский лидер в рамках возможного мирного соглашения требует от Киева полностью сдать только территории Донецкой и Луганской областей. В ответ Путин якобы готов заморозить войну по линии фронта и прекратить наступление в Запорожской и Херсонской областях. После саммита об аналогичных условиях со ссылкой на источники сообщила и газета Financial Times.
Впрочем, Reuters позже писал, что президент РФ своих требований не изменил, а опубликованные Bloomberg и FT версия ошибочно возникла из-за недопонимания со стороны участвовавшего в переговорах с Путиным Уиткоффа.

Горячие новости

  • 17.10.25, 06:00
Осиновский: Таллинн – один из лучших городов мира. Ни один мэр его не испортит
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
  • 16.10.25, 13:39
Новый владелец Premia сокращает 16 000 рабочих мест
  • KM
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Статья продолжается после рекламы

Трамп ранее отказался от идеи предварительного прекращения огня, а теперь вернулся к ней
По итогам саммита в Анкоридже 15 августа, как утверждает The New York Times, президент США, вероятно, согласился с предложенной Путиным идеей сфокусироваться на достижении всеобъемлющего мирного соглашения, а не на подписании скорейшей сделки о временном прекращении огня. Это расходится с позицией Украины и партнерами страны в Европе.
При этом после встречи с Зеленским 17 октября Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что и российская, и украинская армии «должны остановиться там, где находятся». «Пусть оба заявят о победе, пусть история решит! Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат», – добавил он.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 17.10.25, 15:50
Орбан: подготовка к саммиту мира США-РФ идет полным ходом
Венгрия готовится к предстоящей встрече между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным в рамках мирного саммита, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, 17 октября.
Новости
  • 17.10.25, 10:51
«Третья мировая война из-за Украины не начнется». Трамп намерен встретиться с Путиным
Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель. Президент США, по его словам, пытается остановить войну в Украине, чтобы «помочь Европе» и «спасти много жизней».
Новости
  • 10.10.25, 18:52
Трамп хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
Администрация президента США Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям, выполняющим рейсы между Китаем и США, использовать воздушное пространство России.
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
По мере роста компании растут и ИТ-потребности, и компетенции одного человека или руководителя может уже оказаться недостаточно. Когда же выгоднее не расширять внутреннюю команду, а приобрести услугу ИТ-управления на аутсорсе?

Самые читаемые

1
Новости
  • 17.10.25, 06:00
Осиновский: Таллинн – один из лучших городов мира. Ни один мэр его не испортит
2
Новости
  • 17.10.25, 17:50
Ценовая война на топливном рынке: Alexela уступает требованиям клиентов
3
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
4
Новости
  • 18.10.25, 12:09
Выборы 2025: русский бунт, или Как взять столицу без «Столицы»
5
Биржа
  • 17.10.25, 12:47
Литовская пенсионная реформа выведет на рынок деньги, но шторма ждать не стоит
Аналитики выбрали самые перспективные акции
6
Новости
  • 17.10.25, 08:57
«Bolt готов применить силу». Гигант уже много лет конфликтует с разгневанным иностранным партнером

Последние новости

Биржа
  • 19.10.25, 14:08
Инвестиционный гигант: Уолл-стрит недооценивает связанные с ИИ риски
Интервью
  • 19.10.25, 13:02
Крупный предприниматель Виктор Сийлатс – о роскоши: «Если предпринимателя не мотивировать, то зачем ему вообще что-то делать?»
Новости
  • 19.10.25, 12:22
СМИ: Путин в разговоре с Трампом потребовал Донецкую область
Новости
  • 19.10.25, 11:23
БЛОГ | День выборов. Кому достанется власть в столице?
Новости
  • 19.10.25, 11:00
Американцы приобрели стартап, созданный эстонским э-резидентом
Новости
  • 18.10.25, 15:17
Галерея: Fund Ehitus и Scandium открыли квартал Marati
Новости
  • 18.10.25, 13:57
Шведский бренд аксессуаров открывает свой первый магазин в Эстонии
Новости
  • 18.10.25, 12:09
Выборы 2025: русский бунт, или Как взять столицу без «Столицы»

Сейчас в фокусе

Выборы 2025: русский бунт, или Как взять столицу без «Столицы»
Новости
  • 18.10.25, 12:09
Выборы 2025: русский бунт, или Как взять столицу без «Столицы»
«А теперь, не вру, ребята, есть деньжата у меня».
Биржа
  • 18.10.25, 06:00
Вкус биржи: как вам такое, все остальные? Личное состояние – 500 миллиардов долларов
Alexela объявила, что изменит свою клиентскую программу и вскоре начнет отображать цену на топливо по-новому.
Новости
  • 17.10.25, 17:50
Ценовая война на топливном рынке: Alexela уступает требованиям клиентов
Матвей Никитенко работает в морских перевозках еще со времен СССР. На фото контейнер на бывшей территории Loigo Marine Supply.
Новости
  • 14.10.25, 06:00
Морская фирма с миллионной выручкой идет ко дну: «Вот и все, всего хорошего»
Зарплаты не стоят на месте, но докризисная покупательная способность пока не восстановилась.
Новости
  • 07.08.23, 14:38
Зарплаты снова растут быстрее цен
Олег Осиновский не считает предстоящий заплыв политических партий чем-то судьбоносным для Таллинна.
Mнения
  • 17.10.25, 15:28
Делов-то: перед выборами «все зелененькое». За кого голосуют ДВ? Разбираем сорта коррупции и спорим про головастиков
Компания, работавшая на Мальте под брендом Bolt и находящаяся в безнадёжном конфликте с Bolt, заявляет, что не сделала ничего предосудительного.
Новости
  • 17.10.25, 08:57
«Bolt готов применить силу». Гигант уже много лет конфликтует с разгневанным иностранным партнером
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025