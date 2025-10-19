СМИ: Путин в разговоре с Трампом потребовал Донецкую область

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 16 октября вновь назвал полный контроль над Донецкой областью условием для прекращения войны в Украине.
- Президент России Владимир Путин.
- Foto: Shutterstock
Об этом в субботу, 18 октября, сообщила американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с разговором.
Как указывают собеседники издания, слова Путина показывают, что он практически не отступает от своих более ранних требований, которые не привели к заключению перемирия, несмотря на оптимизм Трампа. При этом источники отмечают, что в обмен на полный контроль над Донецкой областью президент России заявил о готовности отказаться от претензий на не оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Луганскую область российская армия контролирует практически полностью, передает DW
.
Как отмечает WP, нынешние территориальные требования Путина «чуть менее масштабные», чем те, которые якобы звучали на встрече с Трампом в Анкоридже. Некоторые представители Белого дома восприняли это как прогресс, указывает один из двух источников. В то же время, украинская сторона вряд ли разделит это мнение, считает другой собеседник издания – высокопоставленный европейский дипломат. «Это как продать им собственную ногу за бесценок», – сказал он.
WP: на встрече 17 октября Уиткофф уговаривал украинскую делегацию отказаться от региона
По словам официальных лиц, на которых ссылается газета, спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, который неоднократно вел переговоры по Украине с Путиным в Москве, на встрече с прибывшей в Вашингтон украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским настаивал на передаче Донецкой области под российский контроль. В частности, он указывал, что в регионе живет преимущественно русскоязычное население.
Официально Белый дом и Кремль эту информацию не комментировали.
Предыдущие требования Путина по прекращению войны
В июне 2024 года президент России заявил, что делает «еще одно конкретное, реальное мирное предложение». Оно заключалось в том, что для прекращения боевых действий украинские войска должны покинуть Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области. Еще одно условие – отказ властей Украины от вступления в НАТО, то есть нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус страны.
Путин говорил, что после выполнения этих условий «с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры». Он подчеркивал, что это предложение предполагает не «какое-то временное перемирие или приостановку огня», «не заморозку конфликта, а его окончательное завершение».
В начале августа 2025-го президент России подтвердил, что озвученные годом ранее условия по-прежнему актуальны. При этом Bloomberg со ссылкой на источники через несколько дней, незадолго до встречи Путина и Трампа в Анкоридже, написал, что российский лидер в рамках возможного мирного соглашения требует от Киева полностью сдать только территории Донецкой и Луганской областей. В ответ Путин якобы готов заморозить войну по линии фронта и прекратить наступление в Запорожской и Херсонской областях. После саммита об аналогичных условиях со ссылкой на источники сообщила и газета Financial Times.
Впрочем, Reuters позже писал, что президент РФ своих требований не изменил, а опубликованные Bloomberg и FT версия ошибочно возникла из-за недопонимания со стороны участвовавшего в переговорах с Путиным Уиткоффа.
Трамп ранее отказался от идеи предварительного прекращения огня, а теперь вернулся к ней
По итогам саммита в Анкоридже 15 августа, как утверждает The New York Times, президент США, вероятно, согласился с предложенной Путиным идеей сфокусироваться на достижении всеобъемлющего мирного соглашения, а не на подписании скорейшей сделки о временном прекращении огня. Это расходится с позицией Украины и партнерами страны в Европе.
При этом после встречи с Зеленским 17 октября Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что и российская, и украинская армии «должны остановиться там, где находятся». «Пусть оба заявят о победе, пусть история решит! Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат», – добавил он.
Венгрия готовится к предстоящей встрече между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным в рамках мирного саммита, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в пятницу, 17 октября.
Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель. Президент США, по его словам, пытается остановить войну в Украине, чтобы «помочь Европе» и «спасти много жизней».
Администрация президента США Дональда Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям, выполняющим рейсы между Китаем и США, использовать воздушное пространство России.
