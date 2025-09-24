Назад 24.09.25, 13:33 Экс-командующий силами США в Европе: «Вообще-то Россия должна была проиграть пару лет назад» По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, европейский бизнес должен считать, что ЕС находится в состоянии войны с Россией. При этом он полагает, что если бы страны западного блока действительно объединили усилия, военный кризис можно было бы преодолеть еще несколько лет назад.

Если бы страны западного блока действительно объединили усилия, военный кризис можно было преодолеть гораздо раньше, считает Бен Ходжес.

«Очень многие, особенно в странах, расположенных западнее, не признают, что Россия сегодня воюет с нами», – отметил Ходжес, выступая на геополитической сессии Nordic Business Forum в Хельсинки. Он отметил, что представителям частного бизнеса тоже стоит исходить из того, что регион находится в состоянии военного конфликта. При этом бывший командующий американскими силами в Европе уточнил, что полномасштабный конфликт между РФ и странами НАТО не кажется ему неизбежным, однако игнорировать гибридные атаки – такие как нарушения воздушного пространства с помощью дронов и самолетов, атаки на транспортную и энергетическую инфраструктуру, ложные звонки российских пранкеров первым лицам государств – также не стоит.

По мнению Ходжеса, последние действия России – нарушение воздушного пространства Эстонии или группы дронов, залетевшие на территорию Польши – имеют прежде всего разведывательное значение: «Каждый раз, когда они посылают самолет или дрон, они собирают сведения – как скоро мы их заметим? Откуда и через сколько поднимутся наши силы на перехват? Насколько решительным будет ответ, какими будут политические последствия? Все это тест и потенциальная подготовка».

Ходжес также подчеркнул, что пребывание российского самолета в воздушном пространстве Эстонии в течение 12 минут – «это очень долго», и требуется усиливать давление на Кремль. Среди необходимых мер генерал назвал более тщательное соблюдение санкций, поскольку до сих пор в каждом дроне находят иностранные компоненты, и введение новых ограничений – в частности, направленных на более эффективную борьбу с теневым флотом. Он отметил, что ему среди прочего кажется эффективным подход к нефтяным судам РФ с точки зрения экологичности – останавливать их могли бы отдельные страны для проверки на представление угрозы окружающей среде: «Большинство из этих танкеров – старые суда на финальном сроке службы. И угрозы для окружающей среды, проблемы со страховкой у многих из них, конечно, есть».

При этом он полагает, что если бы кооперация между странами ЕС, США, Великобританией и Канадой работала должным образом, нынешний кризис безопасности мог бы быть давно преодолен: «Если мы сравним объемы экономик, мы можем ясно увидеть – вообще-то Россия должна была быть побеждена пару лет назад».

Ходжес также отметил, что частным фирмам следует отработать устойчивость к угрозам и потерям, работать над безопасностью инфраструктуры, а также внимательно наблюдать за тем, чтоб ресурсы, выделяемые государством на оборону, расходовались должным образом. «Лидеры бизнеса должны быть обеспокоены», – считает Ходжес.

Среди других рекомендаций, которые бывший командующий дал деловым людям в условиях нынешней неопределенности, - делегирование части решений на низовой уровень: «Главная инвестиция – работники. Не держите их креативность на коротком поводке. За 38 лет военной службы очень многие лучшие вещи случились благодаря моим подчиненным, которые, может быть, не видели общей картины, но хорошо разбирались на своем участке работы. “Я думаю, генерал Ходжес одобрил бы это”, – думали они и действовали быстро, добиваясь успеха». При этом он уверен, что лидер должен быть готов взять на себя ответственность в том числе за неверные решения и действия подчиненных.