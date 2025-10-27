Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,28%292,78
  • OMX Riga−0,11%910,71
  • OMX Tallinn0,42%1 904,61
  • OMX Vilnius0,07%1 262,62
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 100−0,01%9 644,52
  • Nikkei 2252,46%50 512,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,27
  • 27.10.25, 07:30

Литва бессрочно закрыла границу с Беларусью. Причина – зонды с контрабандой

Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью. Причиной стали метеозонды с контрабандой, которые, влетая в воздушное пространство уже в четвертый раз за неделю, нарушали работу аэропорта Вильнюса.
Ранее президент Литвы обозначил, что страна готова не только закрыть границу с Беларусью, но и заблокировать транзит в российский Калининград.
  • Foto: Scanpix
Накануне вечером государственная компания «Литовские аэропорты» сообщила, что Вильнюсский аэропорт вынужден приостановить работу. «Сегодня в 21:42 движение самолетов в Вильнюсском аэропорту временно приостановлено. По предварительным данным, решение о введении ограничений в воздушном пространстве было принято из-за метеошаров, направлявшегося к аэропорту. Ограничения в воздушном пространстве будут действовать до 01:40», – говорится в сообщении.
Это уже четвертый раз за неделю, когда аэропорт Вильнюса был вынужден приостанавливать работу из-за вторгнувшихся в воздушное пространство Литвы из-за восточной границы метеозондов с контрабандой. Власти страны предполагают, что такая волна «прилетов» невозможна без как минимум молчаливого согласия белорусской власти, допустившей свободное перемещение контрабандистов в приграничной зоне.
Национальный центр Литвы по управления кризисами (NKVC) проинформировал, что в ответ на запущенные шары временно, на неопределенный срок, закрываются пограничные пункты с Беларусью. Ранее подобные закрытия уже происходили, но они имели четко определенный временной интервал.

Незадолго до фактического закрытия рубежа президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград.
Новости
  • 26.10.25, 11:40
Над Литвой вновь были замечены метеозонды с контрабандой из Беларуси
Вильнюсский аэропорт закрывался на несколько часов из-за обнаруженных рядом с ним метеозондов – четвертый раз за месяц. На время приостановки работы аэропорта Литва также перекрывала границу с Беларусью, передает DW.
Новости
  • 16.10.25, 15:18
Как нарвитяне станут богаче? Политики обещают рабочие места для пострадавших от реформы, окно для бизнеса и военную базу
Партии и избирательные союзы, которые участвуют в муниципальных выборах в Нарве, в своих предвыборных обещаниях стараются охватить все сферы жизни. Но ДВ сосредоточились только на том, каким образом разные политические силы обещают сделать нарвитян богаче или хотя бы не сделать их беднее.
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»
Автодилеры, которые по заказу клиентов привозят машины из-за границы в Эстонию, в этом году столкнулись с отсутствием спроса. У некоторых компаний продажи упали втрое.
Новости
  • 06.10.25, 06:00
Райво Варе: чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы
Эстонские компании продолжают торговать с Россией, несмотря на неоднократные призывы политиков отказаться от такого бизнеса. Но так ли уж велика их роль в российской экономике? И можно ли вовсе остановить поток товаров в РФ?
  22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму.

1
Новости
  • 20.10.25, 16:37
Олег Гросс о русскоязычной рабочей силе: обучать языку — не задача предпринимателя
2
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
3
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро
4
Новости
  • 24.10.25, 17:23
Логистический бизнес, попавший в руки «могильщика», обанкротился: «Здесь управляющему приходится быть ясновидцем»
5
Новости
  • 24.10.25, 12:44
Мошенники эволюционируют: компания отдала скамеру 1,7 млн евро
6
Новости
  • 23.10.25, 14:02
Правительство сокращает расходы: изменения коснутся зарплатных пособий и языковых курсов

Новости
  • 27.10.25, 10:57
Остаток по кредитам эстонских предприятий вырос почти на 11%
Доходность банков близка к среднему 10-летнему уровню
Mнения
  • 27.10.25, 10:27
Не только ЕС: как пересобрать эстонский экспорт
Новости
  • 27.10.25, 10:08
Elering рассматривает возможность строительства четвертого соединения с Латвией
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
Новости
  • 27.10.25, 07:49
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Новости
  • 27.10.25, 07:30
Литва бессрочно закрыла границу с Беларусью. Причина – зонды с контрабандой
Новости
  • 27.10.25, 06:00
Бизнес в условиях войны: «В Украине большой рынок, и для Эстонии сейчас открылись новые ниши»
ТОП
  • 26.10.25, 15:45
ТОП продавцов мебели: год выдался сложным, прибыль и оборот упали

На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
Эпицентр
  • 25.10.25, 14:11
На Сааремаа строят роскошные катера для самых богатых людей мира. Эстонские богачи же чаще смотрят за море
2024 год для продавцов мебели выдался сложным.
ТОП
  • 26.10.25, 15:45
ТОП продавцов мебели: год выдался сложным, прибыль и оборот упали
Молодцы японцы! Чего только не придумают!
Биржа
  • 25.10.25, 17:48
Вкус биржи: желудок заполнился на 80%
Вячеслав Леэдо.
Новости
  • 25.10.25, 11:26
Вячеславу Леэдо назначен реальный тюремный срок
Иллюстративное фото.
Новости
  • 26.10.25, 15:03
Руководители торговых сетей: государство получает пятую часть стоимости товара
«Мы определяем нашего клиента как лидера рынка, потому что именно они чувствуют ту боль, которую мы решаем», — сказал Тарво Тополев.
Новости
  • 26.10.25, 11:59
Победитель ТОПа телекоммуникационных компаний: наши расходы на маркетинг почти равны нулю
По словам Андо Леппимяги, около 90% топливных запасов уже находятся в Эстонии. Сколько страна сможет продержаться без поставок?
Новости
  • 24.10.25, 17:38
Из-за войны в Украине Эстония вернула домой свой стратегический запас топлива
В случае кризиса государственные резервы продают тому, кто предложит самую высокую цену
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы
  • KM
Content Marketing
  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

