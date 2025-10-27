Назад 27.10.25, 07:30 Литва бессрочно закрыла границу с Беларусью. Причина – зонды с контрабандой Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью. Причиной стали метеозонды с контрабандой, которые, влетая в воздушное пространство уже в четвертый раз за неделю, нарушали работу аэропорта Вильнюса.

Ранее президент Литвы обозначил, что страна готова не только закрыть границу с Беларусью, но и заблокировать транзит в российский Калининград.

Foto: Scanpix

Накануне вечером государственная компания «Литовские аэропорты» сообщила, что Вильнюсский аэропорт вынужден приостановить работу. «Сегодня в 21:42 движение самолетов в Вильнюсском аэропорту временно приостановлено. По предварительным данным, решение о введении ограничений в воздушном пространстве было принято из-за метеошаров, направлявшегося к аэропорту. Ограничения в воздушном пространстве будут действовать до 01:40», – говорится в сообщении.

Это уже четвертый раз за неделю, когда аэропорт Вильнюса был вынужден приостанавливать работу из-за вторгнувшихся в воздушное пространство Литвы из-за восточной границы метеозондов с контрабандой. Власти страны предполагают, что такая волна «прилетов» невозможна без как минимум молчаливого согласия белорусской власти, допустившей свободное перемещение контрабандистов в приграничной зоне.

Национальный центр Литвы по управления кризисами (NKVC) проинформировал, что в ответ на запущенные шары временно, на неопределенный срок, закрываются пограничные пункты с Беларусью. Ранее подобные закрытия уже происходили, но они имели четко определенный временной интервал.

Незадолго до фактического закрытия рубежа президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград.