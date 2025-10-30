Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений

Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне – около 2%.
- Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
- Foto: Zumapress.com/Scanpix
По данным ЕЦБ, инфляция остается близкой к целевому уровню в 2%, а оценка инфляционных перспектив со стороны совета в целом не изменилась. «Экономический рост продолжается, несмотря на сложную глобальную обстановку», – говорится в заявлении совета.
