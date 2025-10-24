Мошенники эволюционируют: компания отдала скамеру 1,7 млн евро
В Эстонии установлен рекорд: компания отдала мошенникам 1,7 млн евро. Специалисты по предотвращению мошенничеств рассказали, какого прогресса достигли мошенники за последнее время, и какие схемы они используют.
Мошенники связываются с жертвой после нескольких недель сбора данных. Теперь они говорят и по-эстонски. Иллюстративное фото.
Foto: Андрас Кралла
В последние годы появилось гигантское количество телефонных мошенничеств и фишинга данных, рассказали специалисты отдела по предотвращению мошенничеств Swedbank Виорикка Каарепере и Эне Лепик на «Дне предпринимательства» в Тапа.
