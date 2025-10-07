Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%292,55
  • OMX Riga0,24%910,27
  • OMX Tallinn−0,05%1 949,68
  • OMX Vilnius0,65%1 251,78
  • S&P 5000,36%6 740,28
  • DOW 30−0,14%46 694,97
  • Nasdaq 0,71%22 941,67
  • FTSE 1000,24%9 502,1
  • Nikkei 2250,01%47 950,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,71
  • 07.10.25, 08:45

Кому инфляция – мать родна

Борьба с инфляцией превращается в ритуал: все произносят правильные слова, но никто не спешит останавливать процесс, который так надежно кормит казну, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Андрей Деменков.
  • Андрей Деменков.
  • Foto: Личный архив
Официальная риторика о вреде инфляции звучит привычно: она съедает доходы, подрывает уверенность и тормозит экономику. Все это правда. Но есть и другая сторона. Для одних инфляция – беда, для других она превращается в источник вполне осязаемых выгод.
В Эстонии список бенефициаров уже успел поменяться. В 2022–2023 годах на волне роста цен рекордные прибыли фиксировали банки. Теперь их место заняло государство. Население и торговля, напротив, так и остались в числе проигравших.

Недолгий банковский золотой дождь

В 2022–2023 годах банки переживали свои лучшие времена. Тогда инфляция разгонялась двузначными темпами, а процентные ставки росли вместе с ней. Новые кредиты выдавались под 6-6,5 %, и деньги текли в кассу без усилий. Swedbank Eesti заработал 385 млн евро, SEB Eesti – 232 млн. Суммарная прибыльность сектора выросла почти вдвое по сравнению с «нормальными» годами. Казалось, денежный дождь нескончаем.

Для простых заемщиков это обернулось резким ростом ежемесячных платежей. Семьи с ипотекой пересчитывали бюджеты, откладывали ремонты, отказывались от отпусков. Банковская прибыль в этих условиях выглядела особенно цинично: фактически рост ставок стал дополнительным налогом, только не в пользу государства, а в пользу акционеров.
Тема «сверхприбыли» тогда звучала громко. В Рийгикогу обсуждали специальный налог, в эфире шли споры о «жадности банков». Но все быстро сошло на нет. Ставки и инфляция по-прежнему работали рука об руку, а государство ограничилось нравоучениями.
Потом золотой дождь закончился. Европейский центробанк пошел на понижение ставки, кредитный рынок остыл, и банковские отчеты стали скромнее. За первое полугодие 2024-го Swedbank показал уже 182 млн евро прибыли – на треть меньше прошлогодней базы.
Инфляция осталась, но перестала кормить банки. Зато открыла новый источник доходов – там, где меньше всего принято искать.

Государство в выигрыше

На место банков тихо встало государство. Для бюджета инфляция – вовсе не катастрофа, а удобный механизм, который работает сам собой. НСО взимается с каждого евро покупки, акцизы – с каждой литра и килограмма. Даже если объемы продаж падают, номинальные поступления растут.
С января 2024 года ставка НСО поднялась до 22%, и в сочетании с ростом цен это дало ощутимый эффект. За первые семь месяцев 2025-го в бюджет поступило 8,8 млрд евро налогов – на 912 млн больше, чем годом ранее. Экономика при этом вялая, но планы перевыполняются, а в пресс-релизах Минфина звучат слова «устойчивость» и «дисциплина».
Получился замкнутый круг. Повышение налогов тормозит рост экономики, бизнес и потребители начинают экономить, но одновременно цены ползут вверх – и налоговые поступления растут. Государство формально теряет на спаде, но компенсирует это самой инфляцией. В итоге проигравших много, а выигравший всегда один.
Борьба с инфляцией превращается в ритуал: все произносят правильные слова, но никто не спешит останавливать процесс, который так надежно кормит казну. Для минфина умеренный рост цен – то же, что теплый дождь для поля. Да, промокнешь, но урожай зато будет хороший.

И в этом тоже своя логика. В стране, где половина бюджета уходит на социальные расходы, а дефицит стал хроническим, искушение закрывать дыры за счет инфляции слишком велико. Она работает мягче любого налога: не требует голосования, не вызывает митингов и срабатывает всегда.

Проигравшие: население и торговля

Совсем иначе выглядят позиции тех, кто находится на другом конце этой цепочки.
Средняя зарплата во втором квартале 2025 года выросла на 5,9%, инфляция держится в диапазоне 4,5-5,2%. На бумаге почти баланс, но продукты, коммунальные услуги и транспорт растут в цене быстрее – на 6-8%. Субсидии на энергию закончились, счета подросли, и экономия снова стала нормой. Люди экономят на еде, поездках и бытовых мелочах – в статистике это выглядит аккуратно, а в жизни чувствуется сразу.
Торговля тоже не в лучшей форме. В 2024 году оборот розничных предприятий составил 10,4 млрд евро – на 3% меньше, чем годом ранее. В 2025-м падение продолжается. Акции и «заморозки цен» создают видимость заботы о потребителе, но за красивыми лозунгами – сжатая маржа и растущие убытки. Торговля выживает, но не живет.
Для маленькой открытой экономики с дорогой энергией и высоким налоговым бременем это почти естественное состояние. Внешние цены задают ритм, внутренние налоги усиливают эффект, а рост бюджетных доходов компенсирует политические риски. Получается устойчивая, но дорогая модель: бюджет доволен, бизнес напряжен, люди устали.

Мать родна

Инфляция в Эстонии давно перестала быть случайной. Она стала частью модели, встроенным механизмом перераспределения. Банки уже свое получили и отступили. Теперь выигрывает государство. Пока рост цен остается умеренным, казна получает стабильный бонус, а разговоры о «борьбе с инфляцией» все больше напоминают формальность.
Но любая система, которая кормится инфляцией, рано или поздно сталкивается с ее последствиями. Когда реальные доходы годами топчутся на месте, а доверие к деньгам снижается, общество постепенно свыкается с бедностью как с нормой. И вот тогда борьба с инфляцией уже никому не нужна – все приспособились. И, похоже, в этой системе каждый уже выбрал свою сторону.
Кому – инфляция, а кому – мать родна.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025