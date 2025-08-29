Во втором квартале экономика Эстонии немного выросла

По данным Департамента статистики, во втором квартале 2025 года валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 0,9%. Во втором квартале ВВП в текущих ценах составил 10,5 миллиарда евро.
По словам руководителя отдела национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, во втором квартале наблюдался небольшой экономический рост. В последний раз рост ВВП отмечался в том же квартале прошлого года. «На рост экономики положительно повлияла примерно половина сфер деятельности, наибольший вклад внес сектор энергетики, добавленная стоимость которого выросла на 43%. Добавленная стоимость операций с недвижимостью увеличилась на 5,4%. Наибольшее отрицательное влияние оказал сектор строительства, добавленная стоимость в котором снизилась на 9,3%, а также транспорт и складское хозяйство — в этой сфере добавленная стоимость снизилась на 11%», — отметил Мюйрсепп.
Выросли добавленная стоимость и налоговые поступления
Во втором квартале добавленная стоимость выросла, как и во втором квартале прошлого года, на 0,3%. Добавленную стоимость получают путем вычитания из оборота предприятий (из продукции национальных счетов) расходов на производственные ресурсы. Наиболее быстрыми темпами добавленная стоимость увеличилась в правительственном секторе — на 2,6%. Добавленная стоимость нефинансовых предприятий снизилась на 0,1%, финансового сектора — на 0,7%, следует из Данных департамента статистики.
Налоговые поступления во втором квартале были высокими, прежде всего за счет налога с оборота. По этой причине чистые налоги с учетом ценовых факторов выросли на 4,9%. В отличие от снижения в первом квартале, влияние налогов на ВВП во втором квартале по сравнению с прошлым годом осталось на том же уровне.
Частное потребление во втором квартале выросло на 0,9%. Больше всего выросли расходы домохозяйств на страховые и финансовые услуги. Кроме того, значительно выросли расходы на информацию и связь; отдых, спорт и культуру, а также обустройство дома. Снижение наблюдалось лишь в отдельных группах расходов: прежде всего снизились расходы на размещение и питание, а также транспорт.
Конечное потребление правительственного сектора выросло самыми быстрыми за последние четыре квартала темпами — на 2,4%.
Инвестиции не изменились, во внешней торговле продолжился рост
Во втором квартале инвестиции остались на уровне того же квартала прошлого года, сократившись на 0,3%. Инвестиции нефинансовых предприятий сократились на 8,1%, в остальных секторах наблюдался рост. Инвестиции финансовых предприятий и правительственного сектора увеличились соответственно на 10% и 10,1%. Инвестиции домохозяйств увеличились на 7,2%, некоммерческого сектора — на 8,5%. Наибольшее положительное влияние оказал рост инвестиций правительственного сектора в машины и оборудование (в т.ч. оборонного назначения). Сократившиеся инвестиции нефинансовых предприятий в другие здания и сооружения оказали наибольшее отрицательное влияние.
Во внешней торговле продолжился рост: экспорт увеличился на 1,6%, импорт — на 2,4%. Мюйрсепп отметил, что рост во внешней торговле продолжается четвертый квартал подряд. «Чистый экспорт остался в плюсе на 168 миллионов евро, что является лучшим показателем после первого квартала 2023 года», — добавил Мюйрсепп.
В грузоперевозках рост экспорта превысил рост импорта. Больше всего на это повлияли транспортные средства, изделия из металла и немонетарное золото. В сфере услуг рост экспорта (0,5%) уступил росту импорта (4,5%). Главным образом рост произошел за счет коммерческих, компьютерных и дорожных транспортных услуг. Отрицательное влияние оказали преимущественно услуги строительства.
Согласно скорректированным по сезонам и на количество рабочих дней данным, ВВП вырос по сравнению с первым кварталом этого года на 0,6% и по сравнению со вторым кварталом прошлого года — на 0,5%.
