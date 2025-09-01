Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−1,63%42 022,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,11
  01.09.25, 07:00

Индрек Нейвельт: у нас слишком хорошая жизнь. Экономика расти не будет

Банкир и сооснователь Hansapank Индрек Нейвельт не удивлен, что минфин в очередной раз снизил прогноз роста экономики Эстонии. Он убежден: для экономического роста в Европе нет никаких объективных предпосылок.
Банкир Индрек Нейвельт констатирует, что в Европе происходит демографическая катастрофа и ни о каком росте экономики говорить не приходится.
  • Банкир Индрек Нейвельт констатирует, что в Европе происходит демографическая катастрофа и ни о каком росте экономики говорить не приходится.
  • Foto: Рауль Меэ
«Я уже два года везде говорю: за последние 15-30 лет производительность труда в Европе выросла на процент, близкий к нулю. Одновременно каждый год становится все больше пенсионеров. Просто сложите два показателя – количество людей, уходящих с рынка труда (пенсионеры), и количество людей, заходящих на него. И все станет понятно: экономического роста в Европе не будет!» – убежден Нейвельт.
По мнению банкира, в Евросоюзе сегодня слишком много регуляций, мало инноваций и нет конкурентной среды.
«На сколько процентов выросла экономика США за последние 15-20 лет и на сколько – европейская? Здесь даже говорить не о чем. Мы слишком хорошо живем. В Америке конкуренция гораздо сильнее», – рассуждает предприниматель.

«Ничего особенного в нынешнем положении дел нет. Наоборот: я был бы удивлен, начни экономика расти», – заключил Нейвельт.
Во вторник Министерство финансов выпустило обновленный экономический прогноз, согласно которому ВВП Эстонии вырастет в 2025 году не на 1,7%, как прогнозировалось ранее, а на 0,8%. Такое снижение прогноза и несовпадение его с реальностью происходит четвертый год подряд.
