Индрек Нейвельт: у нас слишком хорошая жизнь. Экономика расти не будет

Банкир и сооснователь Hansapank Индрек Нейвельт не удивлен, что минфин в очередной раз снизил прогноз роста экономики Эстонии. Он убежден: для экономического роста в Европе нет никаких объективных предпосылок.
- Банкир Индрек Нейвельт констатирует, что в Европе происходит демографическая катастрофа и ни о каком росте экономики говорить не приходится.
«Я уже два года везде говорю: за последние 15-30 лет производительность труда в Европе выросла на процент, близкий к нулю. Одновременно каждый год становится все больше пенсионеров. Просто сложите два показателя – количество людей, уходящих с рынка труда (пенсионеры), и количество людей, заходящих на него. И все станет понятно: экономического роста в Европе не будет!» – убежден Нейвельт.
По мнению банкира, в Евросоюзе сегодня слишком много регуляций, мало инноваций и нет конкурентной среды.
«На сколько процентов выросла экономика США за последние 15-20 лет и на сколько – европейская? Здесь даже говорить не о чем. Мы слишком хорошо живем. В Америке конкуренция гораздо сильнее», – рассуждает предприниматель.
«Ничего особенного в нынешнем положении дел нет. Наоборот: я был бы удивлен, начни экономика расти», – заключил Нейвельт.
Во вторник Министерство финансов выпустило обновленный экономический прогноз, согласно которому ВВП Эстонии вырастет в 2025 году не на 1,7%, как прогнозировалось ранее, а на 0,8%. Такое снижение прогноза и несовпадение его с реальностью происходит четвертый год подряд
