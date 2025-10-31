Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,16%291,05
  • OMX Riga0,00%912,2
  • OMX Tallinn−0,16%1 886,69
  • OMX Vilnius−0,13%1 259,28
  • S&P 500−0,99%6 822,34
  • DOW 30−0,23%47 522,12
  • Nasdaq −1,57%23 581,15
  • FTSE 100−0,52%9 709,39
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,37
  • OMX Baltic−0,16%291,05
  • OMX Riga0,00%912,2
  • OMX Tallinn−0,16%1 886,69
  • OMX Vilnius−0,13%1 259,28
  • S&P 500−0,99%6 822,34
  • DOW 30−0,23%47 522,12
  • Nasdaq −1,57%23 581,15
  • FTSE 100−0,52%9 709,39
  • Nikkei 2252,12%52 411,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,37
  • 31.10.25, 10:55

Позитивный поворот: Eesti Post демонстрирует рост

Сокращения, автоматизация и рост транзитных перевозок: после длительного периода убытков государственная компания Eesti Post второй квартал подряд завершает с прибылью.
Использование посылочных автоматов растет в Латвии и Литве, а в Эстонии снижается.
  • Использование посылочных автоматов растет в Латвии и Литве, а в Эстонии снижается.
  • Foto: Liis Treimann
Группа, занимающаяся доставкой посылок в странах Балтии и, кроме того, доставкой корреспонденции на дом в Эстонии, получила в третьем квартале прибыль в размере 1,7 млн евро. Кварталом ранее она составляла всего 0,4 млн евро, а год назад – убыток в 3,7 млн евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.10.25, 06:00
От банкротства до гриль-ресторана: 90-е, пожары и потопы не остановили бизнесмена
2
Эпицентр
  • 29.10.25, 18:33
50 миллионов поддельных аккаунтов: информация, полученная эстонской полицией, позволила раскрыть сеть телефонных мошенников
3
Эпицентр
  • 30.10.25, 09:00
Политик «Ээсти 200» по уши в долгах. «Сбежал с деньгами»
4
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
5
Новости
  • 30.10.25, 14:40
Нефтетрейдер, которого связывали с Путиным, покупает активы «Лукойла»
6
Интервью
  • 29.10.25, 06:00
«Наша зарплата условно измеряется пельменями и чеком за топливо»

Последние новости

Новости
  • 31.10.25, 12:14
Торговый центр Solaris меняет собственника
Новости
  • 31.10.25, 11:53
Elering с нового года повысит цены для клиентов
Биржа
  • 31.10.25, 11:33
Прибыль Ekspress Grupp выросла благодаря разовым доходам
Новости
  • 31.10.25, 10:55
Позитивный поворот: Eesti Post демонстрирует рост
Новости
  • 31.10.25, 09:29
Политику «Ээсти 200», задолжавшему деловому партнеру, грозит исключение из партии
Новости
  • 31.10.25, 09:06
13 лет споров: крупные бизнесмены Хяэль и Пруули бьются за порт
Новости
  • 31.10.25, 08:29
На новый круг: бедствующая строительная компания начала вторую санацию
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?

Сейчас в фокусе

Вячеслав Палу намерен открыть свои рестораны по всей Эстонии и ждет предложений от инвесторов.
Новости
  • 30.10.25, 06:00
От банкротства до гриль-ресторана: 90-е, пожары и потопы не остановили бизнесмена
Квартирные дома на проспекте Вабадузе в районе Нымме. Продажа этого участка завершилась громким скандалом и обернулась для политика “Ээсти 200” Иво Каппета уголовным делом.
Эпицентр
  • 30.10.25, 09:00
Политик «Ээсти 200» по уши в долгах. «Сбежал с деньгами»
10 октября в результате рейда были арестованы пять человек. В ходе операции были арестованы ещё двое, выведены из строя пять серверов и изъяты 1200 устройств SIMbox с 40 000 активных SIM-карт. Австрийские, эстонские и латвийские следователи совместно с коллегами из Европола и Евроюста связывают преступную сеть с 1700 случаями кибермошенничества в Австрии и 1500 случаями в Латвии, общий ущерб от которых составил почти пять миллионов евро. Есть жертвы и в Эстонии.
Эпицентр
  • 29.10.25, 18:33
50 миллионов поддельных аккаунтов: информация, полученная эстонской полицией, позволила раскрыть сеть телефонных мошенников
Польский торговый центр Libero Katowice.
Новости
  • 29.10.25, 15:47
Компания одного из самых богатых русскоязычных бизнесменов Эстонии покупает торговый центр в Польше
До 2015 года «Лукойл» работал и в Эстонии – свои 37 автозаправочных станций он продал компании Olerex.
Новости
  • 30.10.25, 14:40
Нефтетрейдер, которого связывали с Путиным, покупает активы «Лукойла»
Руководитель латвийского проекта Äripäev Андрус Вахер почти стал жертвой мошенников.
Новости
  • 29.10.25, 14:25
Один из топ-менеджеров Äripäev чуть не стал жертвой мошенников: «Они великолепные психологи»
Здание Кассы по безработице.
Новости
  • 30.10.25, 12:26
Руководитель Кассы по безработице сокращает 20 процентов сотрудников
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025