Назад 31.10.25, 10:55 Позитивный поворот: Eesti Post демонстрирует рост Сокращения, автоматизация и рост транзитных перевозок: после длительного периода убытков государственная компания Eesti Post второй квартал подряд завершает с прибылью.

Использование посылочных автоматов растет в Латвии и Литве, а в Эстонии снижается.

Foto: Liis Treimann

Группа, занимающаяся доставкой посылок в странах Балтии и, кроме того, доставкой корреспонденции на дом в Эстонии, получила в третьем квартале прибыль в размере 1,7 млн евро. Кварталом ранее она составляла всего 0,4 млн евро, а год назад – убыток в 3,7 млн евро.