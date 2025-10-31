Позитивный поворот: Eesti Post демонстрирует рост

Сокращения, автоматизация и рост транзитных перевозок: после длительного периода убытков государственная компания Eesti Post второй квартал подряд завершает с прибылью.
- Использование посылочных автоматов растет в Латвии и Литве, а в Эстонии снижается.
- Foto: Liis Treimann
Группа, занимающаяся доставкой посылок в странах Балтии и, кроме того, доставкой корреспонденции на дом в Эстонии, получила в третьем квартале прибыль в размере 1,7 млн евро. Кварталом ранее она составляла всего 0,4 млн евро, а год назад – убыток в 3,7 млн евро.
