  • OMX Baltic0,14%291,77
  • OMX Riga0,46%915,23
  • OMX Tallinn0,18%1 909,45
  • OMX Vilnius−0,14%1 258,75
  • S&P 5000,29%6 791,11
  • DOW 30−0,08%47 048,72
  • Nasdaq 0,56%23 480,2
  • FTSE 1000,65%9 778,49
  • Nikkei 225−2,5%50 212,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,36
  • 05.11.25, 16:19

Производитель домов за два года потерял 100 млн евро оборота. Руководитель обещает вернуть былое величие

В прошлом году выручка компании Harmet, которая значительно сократила расходы, упала на 65%, однако ей удалось избежать еще худших результатов и даже сократить убытки.
Исполнительный директор производителя домов Harmet Ало Тамм выразил надежду, что по итогам нынешнего года компания по обороту снова выйдет на прежний хороший уровень.
  • Исполнительный директор производителя домов Harmet Ало Тамм выразил надежду, что по итогам нынешнего года компания по обороту снова выйдет на прежний хороший уровень.
  • Foto: Liis Treimann
Выручка Harmet, основным экспортным рынком которой остается Швеция, снизилась с 100 млн евро до 35 млн евро. Операционный убыток, который ранее превышал 6 млн евро, в прошлом году составил около 5,5 млн евро. За два года компания потеряла 100 млн евро выручки.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
Content Marketing
  • 03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

