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  • 06.12.24, 11:45

Банкротство шведского производителя аккумуляторов нанесло удар по Harmet

Один из конечных клиентов производителя модульных домов Harmet объявил о банкротстве, из-за чего отказался от уже готовых 120 модулей для проживания. Теперь Harmet пытается найти нового покупателя.
У производственного здания Harmet в четверг вечером стояло множество контейнеров. Теперь компании предстоит найти новых покупателей для заранее изготовленных модулей для проживания.
  • У производственного здания Harmet в четверг вечером стояло множество контейнеров. Теперь компании предстоит найти новых покупателей для заранее изготовленных модулей для проживания. Foto: Liis Treimann
«Мы сейчас ищем решение этой проблемы», – подтвердил генеральный директор Harmet Ало Тамм, который сразу после разговора с Äripäev отправился на встречу с клиентом, чтобы обсудить возможные пути выхода из ситуации.

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