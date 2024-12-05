Банкротство шведского производителя аккумуляторов нанесло удар по Harmet

У производственного здания Harmet в четверг вечером стояло множество контейнеров. Теперь компании предстоит найти новых покупателей для заранее изготовленных модулей для проживания. Foto: Liis Treimann
«Мы сейчас ищем решение этой проблемы», – подтвердил генеральный директор HarmetАло Тамм, который сразу после разговора с Äripäevотправился на встречу с клиентом, чтобы обсудить возможные пути выхода из ситуации.
Если в промышленном и строительном секторах количество безработных в первом квартале увеличилось почти на 20 000 по сравнению с прошлым годом, то другие эстонские предприниматели за это время наняли сотни людей.
На рынке модульных домов пока не наблюдается существенного восстановления спроса. Производитель домов Harmet с начала июля распустил по домам работников своего завода в Пярну, посадив их на минимальную зарплату. Руководство предприятия надеется, что до массовых сокращений дело все-таки не дойдет.
Харьюский уездный суд объявил о банкротстве компании EaHa Nordic Construction, которая в основном производила модульные дома для скандинавского рынка. Общая сумма поданных на данный момент исков превышает 4 миллиона евро.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.