Назад 06.11.25, 16:00 Две новые инфосистемы и закон: министерство пытается облегчить жизнь бизнесу Министерство экономики и коммуникаций направило в парламент законопроект, который должен значительно ускорить составление детальных планировок. Одновременно готовятся две инфосистемы, которые дадут предпринимателям новые возможности участвовать в этом процессе.

Вице-канцлер минэкономики Иван Сергеев надеется, что законодательные изменения сделают процесс оформления детальных планировок более быстрым и понятным.

Foto: Николай Андреев

Весь документооборот в процессе детальных планировок можно будет вести на едином портале, к которому в будущем, скорее всего, присоединятся все самоуправления.

На геопортале Земельно-пространственного департамента также появится карта, на которой можно будет выбирать подходящую землю среди всех промышленных участков в Эстонии, примерно как на частных порталах недвижимости.

Прозрачность как при госпоставках

В конце этого года для государственных планировок должен заработать специальный портал. В следующем году местные самоуправления также смогут использовать его для всех остальных детальных планировок (пока добровольно, позднее, видимо, обязательно). Как рассказал вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Иван Сергеев, за ходом планировки можно будет следить примерно так, как сейчас можно следить за тендерами на портале госпоставок.

Предприниматель сможет подать на портале заявку и далее видеть, какие документы поданы и кто отвечает за текущий этап. Это позволит сделать оформление детальной планировки прозрачным и стандартизировать его. Карта инвестиционных вариантов Вице-канцлер минэкономики рассказал также, что на геопортале Земельно-пространственного департамента к концу этого года должна заработать карта, на которой можно будет увидеть все промышленные участки земли в Эстонии. Предприниматель или потенциальный инвестор сможет задать при поиске конкретные параметры, например: площадь, мощность электроподключения, расстояние до ближайшего порта и т.д. Система отметит подходящие условиям участки, при этом указывая, где уже установлена детальная планировка и можно начинать строить. Позднее планируется добавить на эту карту и земли другого назначения. Департамент будет поторапливать Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Иван Сергеев рассказал, что законопроект, который министерство направило в Рийгикогу, должен обеспечить крупным инвесторам возможность построить предприятие максимально быстро, пока бизнес-план не устарел из-за изменения внешних условий. Согласно законопроекту, отсчет времени планировки будет начинаться с момента подачи заявки, а не с момента, когда местное самоуправление формально начинает планировку. Между этими этапами может быть еще несколько месяцев рассмотрения документов, и, по словам Сергеева, это один из самых болезненных моментов для девелоперов. Земельно-пространственный департамент, если закон будет принят Рийгикогу в нынешнем виде, получит надзорные функции и сможет делать местным самоуправлениям предписания, если планировка будет затягиваться. Сейчас инстанции, способной влиять на скорость этих процессов, нет. В некоторых местах детальная планировка делается за год, в некоторых не хватает и десяти лет. Также планируется возможность вносить небольшие изменения в уже принятую детальную планировку, вместо того, чтобы инициировать новую.

«Завалы» из устаревших документов

По словам вице-канцлера Сергеева, государство стремится также уменьшить количество случаев, когда для строительства необходимо принять детальную планировку, и увеличить количество случаев, где можно пользоваться более быстрыми условиями для проектирования.

Кроме того, для новых детальных планировок, согласно законопроекту, устанавливается срок годности – 10 лет. Если в течение этого срока строительство не началось, планировка прекращает свое действие. По словам Ивана Сергеева, это поможет в будущем не создавать ситуаций, когда планировки, принятые еще в 90-х годах, действуют в совершенно других условиях.

При этом старых, уже принятых планировок изменения не коснутся.