20 лет спустя: Таллинн утвердил детальную планировку квартала района Кесклинн

Таллинн нуждается в целенаправленной жилищной политике по примеру Хельсинки, которая создала бы предпосылки для появления работающего рынка арендной недвижимости. В сотрудничестве с частными застройщиками город мог бы создавать доступные по цене площади, пишет вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.