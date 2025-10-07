20 лет спустя: Таллинн утвердил детальную планировку квартала района Кесклинн
Таллиннская городская управа утвердила детальную планировку квартала, расположенного между улицами Туукри, Йыэ и Кару в районе Кесклинн. Планировка предусматривает возможность строительства в этом районе жилых и коммерческих зданий.
Одним из направлений деятельности вице-мэра по вопросам городского планирования Мадле Липпус является приведение в порядок детальных планировок, что также подразумевает аннулирование затянувшихся на долгие годы планировок.
Foto: Liis Treimann
Таллинн нуждается в целенаправленной жилищной политике по примеру Хельсинки, которая создала бы предпосылки для появления работающего рынка арендной недвижимости. В сотрудничестве с частными застройщиками город мог бы создавать доступные по цене площади, пишет вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо представил в Рийгикогу поправки к Закону о планировании. Они должны сократить продолжительность ряда процедур, включая, например, изменение детальной планировки.