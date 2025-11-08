Veldan Ehitus: мы не настолько богаты, чтобы заниматься субподрядом в Эстонии

Реновированная черепичная крыша от Veldan Ehitus. Фото: частный архив
Компания занимается кровельными работами, утеплением фасадов и различными жестяными работами. «На данный момент мы довольны результатами года, хотя весна была хуже, чем обычно», – комментирует ситуацию Тыну Няэр порталу ehitusuudised.ee.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
31 октября SA Narva Haigla подписала контракт на сумму около 26 млн евро с компаниями Rand ja Tuulberg и Ehitustrust, которые подали совместную заявку на реконструкцию главного корпуса и инфраструктуры больничного комплекса.
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!