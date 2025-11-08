Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%291,86
  • OMX Riga−0,06%916,35
  • OMX Tallinn−0,17%1 908,8
  • OMX Vilnius−0,06%1 262,62
  • S&P 5000,13%6 728,8
  • DOW 300,16%46 987,1
  • Nasdaq −0,21%23 004,54
  • FTSE 100−0,55%9 682,57
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,58
  • 08.11.25, 14:07

Veldan Ehitus: мы не настолько богаты, чтобы заниматься субподрядом в Эстонии

Компания Veldan Ehitus отказалась от субподрядов. «Мы не так богаты, как банки – зачем нам 90 дней финансировать крупные биржевые фирмы?» – пояснил руководитель компании Тыну Няэр.
Реновированная черепичная крыша от Veldan Ehitus. Фото: частный архив
  • Реновированная черепичная крыша от Veldan Ehitus. Фото: частный архив
Компания занимается кровельными работами, утеплением фасадов и различными жестяными работами. «На данный момент мы довольны результатами года, хотя весна была хуже, чем обычно», – комментирует ситуацию Тыну Няэр порталу ehitusuudised.ee.
Похожие статьи

Новости
  • 03.11.25, 15:25
Компании Rand ja Tuulberg и Ehitustrust подписали договор о реконструкции Нарвской больницы
31 октября SA Narva Haigla подписала контракт на сумму около 26 млн евро с компаниями Rand ja Tuulberg и Ehitustrust, которые подали совместную заявку на реконструкцию главного корпуса и инфраструктуры больничного комплекса.
Новости
  • 05.11.25, 16:19
Производитель домов за два года потерял 100 млн евро оборота. Руководитель обещает вернуть былое величие
«Из каждого кризиса можно извлечь уроки»
В прошлом году выручка компании Harmet, которая значительно сократила расходы, упала на 65%, однако ей удалось избежать еще худших результатов и даже сократить убытки.
Новости
  • 31.10.25, 15:32
Astlanda завершила строительство нового терминала в Таллиннском аэропорту
30 октября был открыт новый авиа- и автотерминал DHL Express Estonia, ставший очередным важным этапом в развитии южной части Airport City и расширении делового кластера Таллиннского аэропорта.
Новости
  • 23.10.25, 13:34
TREV-2 вышла в прибыль спустя много лет. «Мы прошли через дно»
Инфраструктурная компания TREV-2 Grupp под руководством нового владельца Свена Пертенса в прошлом году впервые за несколько лет получила прибыль.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!

Самые читаемые

1
Интервью
  • 07.11.25, 06:00
Компания одного из богатейших русских Эстонии предпочитает Польшу
2
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
3
Инвестор Тоомас
  • 07.11.25, 12:42
Инвестор Тоомас: с меня хватит! Продаю Wise
4
Новости
  • 31.10.25, 06:00
Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось?
5
Новости
  • 03.11.25, 14:23
Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей
6
Новости
  • 05.11.25, 09:55
Гендиректор КаПо о задержанном Олеге Беседине: он очень четко понимал, чем занимается
Обновлено 6.11 в 13:41

Последние новости

Новости
  • 08.11.25, 15:18
Сийярто: США исключили Венгрию из списка санкций против РФ
Новости
  • 08.11.25, 14:07
Veldan Ehitus: мы не настолько богаты, чтобы заниматься субподрядом в Эстонии
Новости
  • 08.11.25, 13:17
Выбор места для атомной электростанции: где-то не хватает воды для охлаждения, где-то минобороны ставит крест
Новости
  • 08.11.25, 12:12
От случайной победы – к признанию: эстонский производитель катеров закрепился в Германии
Новости
  • 08.11.25, 10:54
Снижение стоимости завода Enefit 280-2 стало причиной убытков Eesti Energia
Биржа
  • 08.11.25, 06:00
Вкус биржи: в Нью-Йорке наступил коммунизм? Норвежцы зажали триллион для Маска
Биржа
  • 07.11.25, 19:05
Крупнейшим ростом на Таллиннской бирже отметилась покидающая рынок Ekspress Grupp, американские акции продолжают снижаться
Новости
  • 07.11.25, 18:25
Искусственный интеллект ускоряет работу банков, но решения по-прежнему принимают люди

Сейчас в фокусе

ТЦ Libero в польском Катовице стал самым крупным приобретением эстонской Summus Capital OÜ, которая до этого продала активы в Эстонии и Латвии.
Интервью
  • 07.11.25, 06:00
Компания одного из богатейших русских Эстонии предпочитает Польшу
Основатель компании Wise Кристо Кяэрманн.
Инвестор Тоомас
  • 07.11.25, 12:42
Инвестор Тоомас: с меня хватит! Продаю Wise
Евросоюз ужесточает правила выдачи виз гражданам России
Новости
  • 07.11.25, 13:31
Евросоюз ужесточает правила выдачи виз гражданам России
Нефтяная платформа “Лукойла” и прочие активы российского гиганта выставлены на продажу.
Новости
  • 07.11.25, 09:03
Швейцарский нефтетрейдер отказался от покупки активов «Лукойла»
Недавно сообщивший об ухудшении финансовых результатов концерн Nordecon объявил о новом заказе.
Новости
  • 07.11.25, 10:38
Nordecon получил от государства один из крупнейших заказов на дорожное строительство
«Вам на прошлой неделе выдали новый документ, и у него есть проблема», - еще одна разновидность мошенничества.
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
Руководитель компании Ehitustrust Кайдо Сомелар.
Новости
  • 07.11.25, 14:20
Совладельцы Ehitustrust перевели свои доли собственным компаниям
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%

На главную

Деловые ведомости

