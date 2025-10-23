Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,25%291,97
  • OMX Riga0,14%911,7
  • OMX Tallinn0,00%1 894,22
  • OMX Vilnius0,13%1 261,69
  • S&P 5000,00%6 699,4
  • DOW 300,00%46 590,41
  • Nasdaq −0,93%22 740,4
  • FTSE 1000,75%9 585,91
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • 23.10.25, 13:34

TREV-2 вышла в прибыль спустя много лет. «Мы прошли через дно»

Инфраструктурная компания TREV-2 Grupp под руководством нового владельца Свена Пертенса в прошлом году впервые за несколько лет получила прибыль.
Владелец и руководитель Trev-2 Свен Пертенс рассказал в эфире утренней программе радио Äripäev, что без французов решения удается принимать быстрее.
  • Владелец и руководитель Trev-2 Свен Пертенс рассказал в эфире утренней программе радио Äripäev, что без французов решения удается принимать быстрее.
  • Foto: Liis Treimann
В прошлом году Пертенс выкупил долю французских владельцев. Когда-то TREV-2 была зарегистрирована на Таллиннской бирже, с тех времен у компании оставались мелкие акционеры, которых Пертенс также выкупил. Теперь через свою холдинговую компанию он является единственным владельцем TREV-2 Grupp.
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.

  • 10.10.25, 11:13
Perekliinik: услуга ИТ-управления помогла нам сократить расходы

