TREV-2 вышла в прибыль спустя много лет. «Мы прошли через дно»

Владелец и руководитель Trev-2 Свен Пертенс рассказал в эфире утренней программе радио Äripäev, что без французов решения удается принимать быстрее.
Foto: Liis Treimann
В прошлом году Пертенс выкупил долю французских владельцев. Когда-то TREV-2 была зарегистрирована на Таллиннской бирже, с тех времен у компании оставались мелкие акционеры, которых Пертенс также выкупил. Теперь через свою холдинговую компанию он является единственным владельцем TREV-2 Grupp.
Подписанный в Ярваканди в Рапламаа контракт с компанией TREV-2 Grupp добавляет к Rail Baltic еще 14 километров, в результате чего половина основного маршрута в Эстонии теперь охвачена строительными договорами.
TREV-2 Grupp требует через суд оплату за строительство государственной дороги, однако Транспортный департамент считает, что подрядчик существенно нарушил условия контракта, из-за чего часть работ пришлось переделывать.
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.