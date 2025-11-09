Бюджетный спор парализовал авиасообщение в США

В США бюджетный спор вызвал в выходные серьезные перебои в авиасообщении по всей стране. Из-за нехватки персонала среди авиадиспетчеров в субботу, 8 ноября, было отменено около 1500 рейсов, еще 6000 были задержаны. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило о кадровом дефиците на 42 диспетчерских вышках и в центрах управления полетами, передает DW.
Несмотря на сообщения республиканцев об успешных переговорах по завершению блокировки работы правительства, к вечеру субботы договоренности достигнуто не было. Сенат намерен провести в воскресенье, 9 ноября, редкое внеочередное заседание. Федеральное управление гражданской авиации еще в пятницу поручило авиакомпаниям сократить количество ежедневных рейсов в 40 крупнейших аэропортах страны на четыре процента.
Ко вторнику этот показатель должен вырасти до шести процентов, а к 14 ноября – до десяти процентов. Представители авиакомпаний заявили, что многочисленные меры по регулированию полетов делают планирование рейсов почти невозможным. В аэропорту Атланты, одном из самых загруженных в мире, среднее время задержек в субботу составило 282 минуты.
Самый продолжительный шатдаун в истории США
Кризис разрастается на фоне продолжающейся уже 39 дней блокировки работы правительства. Это самый длительный шатдаун в истории США. Около 13 тыс. авиадиспетчеров и 50 тыс. сотрудников службы безопасности аэропортов вынуждены трудиться без оплаты, что приводит к росту количества больничных. По словам главы FAA Брайана Бедфорда, в последние дни на работу не выходят от 20 до 40 процентов диспетчеров.
Республиканский сенатор Тед Круз в пятницу предупредил о серьезных рисках для безопасности. По его словам, с начала шатдауна пилоты подали более 500 добровольных рапортов об ошибках, вызванных переутомлением диспетчеров. Администрация президента Дональда Трампа указывает на проблемы в авиасфере, чтобы усилить давление на демократов в Сенате и добиться безоговорочного одобрения бюджетного законопроекта.
Демократы, в свою очередь, обвиняют республиканцев в блокировании переговоров о продлении финансирования программы медицинского страхования и возлагают на них ответственность за продолжающийся кризис. Министр транспорта США Шон Даффи не исключил возможности сокращения рейсов на двадцать процентов в случае дальнейшего ухудшения ситуации с персоналом.
