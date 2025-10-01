Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,55%290,91
  • OMX Riga−0,3%908,98
  • OMX Tallinn0,34%1 929,94
  • OMX Vilnius0,29%1 240,91
  • S&P 5000,41%6 688,46
  • DOW 300,18%46 397,89
  • Nasdaq 0,3%22 660,01
  • FTSE 1000,68%9 414,24
  • Nikkei 225−0,85%44 550,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,78
  • OMX Baltic0,55%290,91
  • OMX Riga−0,3%908,98
  • OMX Tallinn0,34%1 929,94
  • OMX Vilnius0,29%1 240,91
  • S&P 5000,41%6 688,46
  • DOW 300,18%46 397,89
  • Nasdaq 0,3%22 660,01
  • FTSE 1000,68%9 414,24
  • Nikkei 225−0,85%44 550,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,78
  • 01.10.25, 11:29

Федеральное правительство США приостановило работу

Административно-бюджетное управление Белого дома выпустило меморандум, в котором подтвердило остановку работы федерального правительства и обвинило в нем демократов, пишет DW.
Вид на Белый дом.
  • Вид на Белый дом.
  • Foto: Shutterstock
Административно-бюджетное управление Белого дома (Office of Management and Budget, OMB) рекомендовало федеральным правительственным ведомствам начать подготовку к шатдауну, после того как Сенат США не смог принять ни один из планов финансирования правительства. В меморандуме, опубликованном в соцсети X во вторник, 30 сентября, глава OMB Рассел Воут обвинил демократов в Сенате в провале республиканского законопроекта о временном финансировании из-за их «безумных политических требований».
«Затронутые ведомства теперь должны привести в действие свои планы организованного шатдауна», – говорится в меморандуме. Воут призвал федеральные ведомства следить за развитием событий, добавив, что OMB продолжит давать рекомендации относительно следующих шагов. «Неясно, как долго демократы будут сохранять свою несостоятельную позицию, что затрудняет прогнозирование продолжительности шатдауна», – написал он.
Сенат отклонил два законопроекта о финансировании правительства

Статья продолжается после рекламы

Ранее Сенат Конгресса США не смог принять ни один из двух законопроектов, направленных на предотвращение приостановки работы федерального правительства. Шатдаун должен наступить в полночь с 30 сентября на 1 октября по местному времени (07.00 среды по эстонскому времени).
Документы, предложенные Республиканской и Демократической партиями, не набрали необходимых 60 голосов, хотя законопроект республиканцев был одобрен Палатой представителей США. Главной причиной разногласий стали статьи расходов на здравоохранение.
Трамп предупредил о последствиях шатдауна
Президент США Дональд Трамп ранее допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса. Выступая перед журналистами в Белом доме в преддверии голосования в Сенате, он пригрозил отменой программ, поддерживаемых демократами, и массовыми сокращениями федеральных служащих.
Последняя приостановка работы правительства США произошла в 2018 году при первом сроке Трампа. Шатдаун продлился 35 дней и стал самым долгим в истории страны.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 30.09.25, 10:04
США представили план окончания войны в секторе Газа
Вашингтон представил план по прекращению военных действий в секторе Газа. Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вечером в понедельник, 29 сентября, в Белом доме выразил оптимизм в отношении скорейшего прекращения войны в населенной палестинцами прибрежной полосе и заявил, что соглашение по данному вопросу «более, чем очень близко», передает DW.
Новости
  • 26.09.25, 06:00
«Могут ли США выжить в торговой войне против всех? У нас есть опыт Гитлера и Наполеона»
Ставка президента США на то, что европейские компании начнут перебазировать свои производства в Америку под давлением пошлин, оказалась проигрышной, считает директор по международной торговле Финской организации промышленности EK Тимо Вуорио. Большинство бизнесменов, напротив, планируют уменьшать свою зависимость от американского рынка.
Новости
  • 24.09.25, 13:33
Экс-командующий силами США в Европе: «Вообще-то Россия должна была проиграть пару лет назад»
По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, европейский бизнес должен считать, что ЕС находится в состоянии войны с Россией. При этом он полагает, что если бы страны западного блока действительно объединили усилия, военный кризис можно было бы преодолеть еще несколько лет назад.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
2
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
3
Новости
  • 29.09.25, 17:49
Денег нет: на государственной земле в Таллинне уже более десяти лет находится незаконная свалка
4
Новости
  • 30.09.25, 14:04
Присвоивший деньги Electrolux топ-менеджер должен вернуть более полумиллиона евро
5
Новости
  • 30.09.25, 08:36
Бюро переводов ропщут: на тендерах государство выбирает победителями даже фирмы-пустышки
6
Новости
  • 30.09.25, 19:24
В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания

Последние новости

Новости
  • 01.10.25, 12:17
Шведский концерн Hanza приобрел компании оборонной промышленности Эстонии и Финляндии
Новости
  • 01.10.25, 11:51
Государство выделило трем компаниям десятки миллионов, общий объем инвестиций достигнет 400 млн евро
Новости
  • 01.10.25, 11:29
Федеральное правительство США приостановило работу
Новости
  • 01.10.25, 10:19
Экспресс-оценка: годовой рост цен замедлился до 5%
Новости
  • 01.10.25, 09:37
Eesti Energia объединит весь связанный с электроэнергией бизнес под брендом Enefit
Новости
  • 01.10.25, 08:40
Второе пришествие обанкротившегося интернет-магазина: клиенты снова просят помощи
Семейная пара так и не получила заказанную бытовую технику
Новости
  • 01.10.25, 07:00
Убыток Jobbatical превысил 3 миллиона. «Мы близки к прибыльности»
Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан

Сейчас в фокусе

По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, взятие кредитов не является приемлемым решением экономических проблем Эстонии.
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
На слушании в начале года Мартин Кирсберг заявил, что ни в чем не виноват.
Новости
  • 30.09.25, 14:04
Присвоивший деньги Electrolux топ-менеджер должен вернуть более полумиллиона евро
Porsche Taycan Turbo – один из автомобилей класса люкс, который, возможно, скоро будет искать нового владельца.
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
Директору переводческого бюро Interlex Инге Рятсеп кажется, что цена - единственный критерий на гостендерах.
Новости
  • 30.09.25, 08:36
Бюро переводов ропщут: на тендерах государство выбирает победителями даже фирмы-пустышки
По словам гендиректора EKT Арго Лууде, для расширения деятельности компания нуждается в инвестициях.
Новости
  • 30.09.25, 12:14
Лууде продает контрольный пакет в компании по обращению с отходами
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.09.25, 14:50
Из-за неуплаты автоналога арестованы более 2700 счетов
Журналист ДВ Алексей Шишкин.
Mнения
  • 29.09.25, 15:19
«Жизнь обгоняет мечту»: деловые люди борются за выживание, грезить об успехе все тяжелее
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025