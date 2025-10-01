Назад 01.10.25, 11:29 Федеральное правительство США приостановило работу Административно-бюджетное управление Белого дома выпустило меморандум, в котором подтвердило остановку работы федерального правительства и обвинило в нем демократов, пишет DW.

Вид на Белый дом.

Foto: Shutterstock

Административно-бюджетное управление Белого дома (Office of Management and Budget, OMB) рекомендовало федеральным правительственным ведомствам начать подготовку к шатдауну, после того как Сенат США не смог принять ни один из планов финансирования правительства. В меморандуме, опубликованном в соцсети X во вторник, 30 сентября, глава OMB Рассел Воут обвинил демократов в Сенате в провале республиканского законопроекта о временном финансировании из-за их «безумных политических требований».

«Затронутые ведомства теперь должны привести в действие свои планы организованного шатдауна», – говорится в меморандуме. Воут призвал федеральные ведомства следить за развитием событий, добавив, что OMB продолжит давать рекомендации относительно следующих шагов. «Неясно, как долго демократы будут сохранять свою несостоятельную позицию, что затрудняет прогнозирование продолжительности шатдауна», – написал он.

Сенат отклонил два законопроекта о финансировании правительства

Статья продолжается после рекламы

Ранее Сенат Конгресса США не смог принять ни один из двух законопроектов, направленных на предотвращение приостановки работы федерального правительства. Шатдаун должен наступить в полночь с 30 сентября на 1 октября по местному времени (07.00 среды по эстонскому времени).

Документы, предложенные Республиканской и Демократической партиями, не набрали необходимых 60 голосов, хотя законопроект республиканцев был одобрен Палатой представителей США. Главной причиной разногласий стали статьи расходов на здравоохранение.

Трамп предупредил о последствиях шатдауна

Президент США Дональд Трамп ранее допустил возможность шатдауна, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса. Выступая перед журналистами в Белом доме в преддверии голосования в Сенате, он пригрозил отменой программ, поддерживаемых демократами, и массовыми сокращениями федеральных служащих.

Последняя приостановка работы правительства США произошла в 2018 году при первом сроке Трампа. Шатдаун продлился 35 дней и стал самым долгим в истории страны.