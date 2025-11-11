Назад 11.11.25, 18:50 Михал: происходящее в Таллинне заставляет меня беспокоиться о безопасности Премьер-министр Кристен Михал заявил, что союз Isamaa и Центристской партии в Таллинне вызывает у него беспокойство относительно безопасности.

Премьер-министр Кристен Михал

Foto: Лийз Трейманн

радиопередаче "В студии премьер-министр" (Stuudios on peaminister) Михал рассказал, что его тревожит происходящее в Таллинне как с точки зрения горожанина, так и с позиции безопасности. Он обратил внимание на то, что с Центристской партией сотрудничал подозреваемый в преступлениях против государства Олег Беседин, которому возглавляемая партией городская управа за годы выплатила около 800 000 евро.

Михал отметил, что эти выплаты осуществлялись в течение длительного времени, а нынешний мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДП) также заявил, что для него это был неприятный сюрприз.

"На мой взгляд, это нужно тщательно расследовать, независимо от того, кто в настоящее время занимает пост мэра. Но мне кажется, что в более широком плане – я никого не хочу огорчать – это связано с Центристской партией. Это проявляется как в Таллинне с Центристской партией, так и, кажется, в Маарду ситуация аналогичная, вероятно, нужно будет пересмотреть это по всей Эстонии", – сказал Михал.