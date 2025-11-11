Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,02%292,69
  • OMX Riga0,41%920,7
  • OMX Tallinn0,41%1 914,44
  • OMX Vilnius0,11%1 270,25
  • S&P 5000,18%6 844,74
  • DOW 301,06%47 868,99
  • Nasdaq −0,31%23 455,27
  • FTSE 1001,15%9 899,6
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,84
  • 11.11.25, 18:50

Михал: происходящее в Таллинне заставляет меня беспокоиться о безопасности

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что союз Isamaa и Центристской партии в Таллинне вызывает у него беспокойство относительно безопасности.
Премьер-министр Кристен Михал
  • Премьер-министр Кристен Михал
  • Foto: Лийз Трейманн
В радиопередаче "В студии премьер-министр" (Stuudios on peaminister) Михал рассказал, что его тревожит происходящее в Таллинне как с точки зрения горожанина, так и с позиции безопасности. Он обратил внимание на то, что с Центристской партией сотрудничал подозреваемый в преступлениях против государства Олег Беседин, которому возглавляемая партией городская управа за годы выплатила около 800 000 евро.
Михал отметил, что эти выплаты осуществлялись в течение длительного времени, а нынешний мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДП) также заявил, что для него это был неприятный сюрприз.
"На мой взгляд, это нужно тщательно расследовать, независимо от того, кто в настоящее время занимает пост мэра. Но мне кажется, что в более широком плане – я никого не хочу огорчать – это связано с Центристской партией. Это проявляется как в Таллинне с Центристской партией, так и, кажется, в Маарду ситуация аналогичная, вероятно, нужно будет пересмотреть это по всей Эстонии", – сказал Михал.

