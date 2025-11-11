Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,02%292,69
  • OMX Riga0,41%920,7
  • OMX Tallinn0,41%1 914,44
  • OMX Vilnius0,11%1 270,25
  • S&P 5000,18%6 844,74
  • DOW 301,06%47 868,99
  • Nasdaq −0,31%23 455,27
  • FTSE 1001,15%9 899,6
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,84
  • 11.11.25, 13:41

Таллиннская коалиция обещает ремонт мостов, уборку снега и борьбу со слизнями

Центристская партия и «Отечество» договорились о планах в области столичного коммунального хозяйства. В том числе Таллиннская коалиция планирует косить траву, бороться с испанскими слизнями и реконструировать Ратушную площадь.
Коалиция обещает сделать все возможное, чтобы решить проблему с уборкой снега.
По словам лидера Центристской партии Михаила Кылварта, стороны достигли ряда конкретных договоренностей, направленных на улучшение городской среды и инфраструктуры.
В планах коалиции увеличение объемов дорожного строительства, включая не только проезжие части, но и ремонт и реконструкцию тротуаров. В ближайшие годы начнется реновация мостов Пирита, Вессе и Палласти, а также виадука на Пярнуском шоссе. Продолжатся дорожные работы и на Петербури теэ.
Власти также намерены благоустроить пляжи и набережные, сделав их более доступными и удобными для жителей. Кроме того, будет подготовлен план реконструкции улиц Старого города, включая Ратушную площадь – с целью сохранить исторический облик и улучшить мобильность.

Статья продолжается после рекламы

Среди других инициатив – строительство и обновление площадок для выгула собак, разработка плана по борьбе с инвазивными слизнями, а также улучшение благоустройства: регулярный покос травы, системное обслуживание зеленых зон, выделение районам денег на мелкий ремонт дорог, их обслуживание и удаление граффити.
Коалиция также подтвердила, что город берет на себя ответственность за уборку снега и борьбу с гололедом на всех тротуарах. «Мы должны быть готовы к сложной зиме и различным неожиданностям, но сделаем со стороны города все, что возможно, чтобы при необходимости найти быстрые решения», – пообещал Кылварт.
