Таллиннская коалиция обещает ремонт мостов, уборку снега и борьбу со слизнями
Центристская партия и «Отечество» договорились о планах в области столичного коммунального хозяйства. В том числе Таллиннская коалиция планирует косить траву, бороться с испанскими слизнями и реконструировать Ратушную площадь.
Коалиция обещает сделать все возможное, чтобы решить проблему с уборкой снега.
По словам лидера Центристской партии Михаила Кылварта, стороны достигли ряда конкретных договоренностей, направленных на улучшение городской среды и инфраструктуры.
В планах коалиции увеличение объемов дорожного строительства, включая не только проезжие части, но и ремонт и реконструкцию тротуаров. В ближайшие годы начнется реновация мостов Пирита, Вессе и Палласти, а также виадука на Пярнуском шоссе. Продолжатся дорожные работы и на Петербури теэ.
Власти также намерены благоустроить пляжи и набережные, сделав их более доступными и удобными для жителей. Кроме того, будет подготовлен план реконструкции улиц Старого города, включая Ратушную площадь – с целью сохранить исторический облик и улучшить мобильность.
Среди других инициатив – строительство и обновление площадок для выгула собак, разработка плана по борьбе с инвазивными слизнями, а также улучшение благоустройства: регулярный покос травы, системное обслуживание зеленых зон, выделение районам денег на мелкий ремонт дорог, их обслуживание и удаление граффити.
Коалиция также подтвердила, что город берет на себя ответственность за уборку снега и борьбу с гололедом на всех тротуарах. «Мы должны быть готовы к сложной зиме и различным неожиданностям, но сделаем со стороны города все, что возможно, чтобы при необходимости найти быстрые решения», – пообещал Кылварт.
Центристская партия и партия «Отечество» в пятницу обсудили вопросы организации транспорта и движения в Таллинне. Среди прочего, было принято решение о том, что общественный транспорт останется бесплатным.
