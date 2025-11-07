Деловые ведомости
  • 07.11.25, 15:56

Делов-то: от перестановки мэров мало что меняется, а к свободе слова есть вопросы

Соскучились по зарубам Олеси Лагашиной и Ярослава Тавгеня? Получите! В этот раз коллеги не поделили свободу слова и яро спорили на тему задержания Олега Беседина. Дмитрий Фефилов истратил весь попкорн, пока пытался их помирить. Удалось ли ему – слушайте в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Картинка нуждается в комментариях? У Олеси Лагашиной и Ярослава Тавгеня возникли... легкие разночтения в позициях.
  • Картинка нуждается в комментариях? У Олеси Лагашиной и Ярослава Тавгеня возникли... легкие разночтения в позициях.
  • Foto: Алена Ценно
Не хватало жарких споров в эфире? Вы засыпали на предыдущих выпусках из-за приторной атмосферы всеобщего мира и согласия? Лагашина и Тавгень в этот раз сильно не согласились друг с другом на тему свободы слова и обсудили на повышенных тонах задержание Олега Беседина. Кто из них больше не прав? Кто не информирован от слова совсем, а кто слишком сильно доверяет власть предержащим?
«Напомню слушателям, что вы слушаете не “Соловьев LIVE” – хотя вам в какой-то момент могло так показаться», – подвел итоги этой жары Дмитрий Фефилов.
В Таллинне зреет коалиция, которая методом триангуляции придумала формулу «2 + 2» для мэра. Интересно, а о горожанах кто-нибудь подумает?

Статья продолжается после рекламы

Партия «Отечество» и центристы сообщили, что намерены сформировать в Таллинне стабильную коалицию на четыре года. Это они, конечно, лиху дали заглядывать так далеко, считает Тавгень. А Лагашина говорила о такой коалиции еще в прошлом подкасте, когда сами партии об этом еще только думали. Хотите такой же хрустальный шар? Читайте «Деловые ведомости».
Тема русских школ и эстонского языка. Представитель партии «Отечество» говорит, что их коалиция с центристами – чуть ли не единственный шанс на то, чтобы наконец-то осуществить переход школ на эстонский язык и вовлечь русских в эстоноязычное пространство. Красиво стелют. Но что-то есть сомнения.
Центристы уступили! Первые два года мэр будет ставленником «Отечества», а затем бразды правления городом примет кто-то из центристов (интересно, кто же это мог бы быть?) . Осиновский убежден, что центристы так сделали от безысходности и желания получить доступ к кассе города.
Тема задержания Полицией безопасности оператора и блогера Олега Беседина наделала на этой неделе много шума и разделила общество на два лагеря: тех, кто видит в этом угрозу свободе слова, и тех, кто задается вопросом, почему только сейчас. Удивительным образом в студии ДВ также обнаружилось два лагеря, так что и у нас было шумно.
Кстати, а нет ли у вас фото с Олегом Беседеным? А то политики, которые взялись активно чихвостить друг друга за связь с Бесединым, сейчас рыщут в поисках такого компромата. А вы случайно не оказались на одной планете с «русским шпиёном»?
Пока народ шумно обсуждает что попало, а журналисты ДВ выясняют, кто в интернете неправ, телефонные мошенники планомерно выуживают из карманов жителей Эстонии более миллиона евро в месяц. И кажется, что толкового ответа на вопрос «что делать» никто не может предложить. Может вы знаете, как бороться с этой чумой?
Лагашина предлагает тотально образовывать народ Эстонии, а Тавгень – начать с личной гигиены и перестать кликать на ссылки от нигерийских принцев. В общем, у нас есть много новых идей.
Об этом подробно и с эмоциями – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
