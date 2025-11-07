Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%291,86
  • OMX Riga−0,06%916,35
  • OMX Tallinn−0,17%1 908,8
  • OMX Vilnius−0,06%1 262,62
  • S&P 500−1,11%6 645,39
  • DOW 30−0,68%46 594,04
  • Nasdaq −1,93%22 609,39
  • FTSE 100−0,55%9 682,57
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,73
  • 07.11.25, 17:32

Кылварт: на улице Лийвалайа трамвайных путей не будет

Центристская партия и партия «Отечество» в пятницу обсудили вопросы организации транспорта и движения в Таллинне. Среди прочего, было принято решение о том, что общественный транспорт останется бесплатным.
По словам Кылварта, реальная перспектива продолжения трамвайного маршрута в направлении Мустамяэ или Хааберсти отсутствует. Фото: Facebook
  • По словам Кылварта, реальная перспектива продолжения трамвайного маршрута в направлении Мустамяэ или Хааберсти отсутствует. Фото: Facebook
«Общественный транспорт останется бесплатным, а трамвай по улице Пухангу с разворотом в парке Штромки не пойдет», – написал лидер Центристской партии Михаил Кылварт на своей странице в Facebook.
«Мы проведем анализ альтернативных маршрутов трамвайного сообщения с Пельгуранна, – сообщил Кылварт. – На улице Лийвалайа трамвайных путей не будет. Мы провели дополнительные встречи с экспертами Департамента транспорта – ими были рассмотрены все возможные варианты перекрестков, и ни один из них не позволяет обеспечить даже приближенную к необходимой пропускную способность улицы».
По словам Кылварта, реальная перспектива продолжения трамвайного маршрута в направлении Мустамяэ или Хааберсти отсутствует, поэтому линия на Лийвалайа осталась бы внутренней для района Кесклинн. «В этом случае пассажиропоток будет недостаточным, чтобы считать реализацию этого проекта обоснованной», – добавил лидер центристов.

Статья продолжается после рекламы

Кроме того, было решено, что троллейбусы будут возвращены в большем объеме, чем прежде. «Мы продолжим обновление маршрутных сетей, при этом особое внимание будет уделено вовлечению населения и сообщению с ближайщими волостями», – написал Кылварт, заверив, что во время работы этой коалиции в Таллинне не будет ни налога на пробки, ни камер замера средней скорости, ни расширения зоны платной парковки, а приоритетом станет безопасность пешеходов.
«Исходя из этого мы разработаем для каждого района программы по благоустройству тротуаров и заменим нынешнюю велосипедную стратегию более широкой стратегией легкого транспорта, которая будет учитывать интересы всех групп участников движения, а также регулировать использование легких транспортных средств», – добавил Кылварт.
