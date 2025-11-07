Назад 07.11.25, 17:32 Кылварт: на улице Лийвалайа трамвайных путей не будет Центристская партия и партия «Отечество» в пятницу обсудили вопросы организации транспорта и движения в Таллинне. Среди прочего, было принято решение о том, что общественный транспорт останется бесплатным.

По словам Кылварта, реальная перспектива продолжения трамвайного маршрута в направлении Мустамяэ или Хааберсти отсутствует. Фото: Facebook

«Общественный транспорт останется бесплатным, а трамвай по улице Пухангу с разворотом в парке Штромки не пойдет», – написал лидер Центристской партии Михаил Кылварт на своей странице в Facebook.

«Мы проведем анализ альтернативных маршрутов трамвайного сообщения с Пельгуранна, – сообщил Кылварт. – На улице Лийвалайа трамвайных путей не будет. Мы провели дополнительные встречи с экспертами Департамента транспорта – ими были рассмотрены все возможные варианты перекрестков, и ни один из них не позволяет обеспечить даже приближенную к необходимой пропускную способность улицы».

По словам Кылварта, реальная перспектива продолжения трамвайного маршрута в направлении Мустамяэ или Хааберсти отсутствует, поэтому линия на Лийвалайа осталась бы внутренней для района Кесклинн. «В этом случае пассажиропоток будет недостаточным, чтобы считать реализацию этого проекта обоснованной», – добавил лидер центристов.

Кроме того, было решено, что троллейбусы будут возвращены в большем объеме, чем прежде. «Мы продолжим обновление маршрутных сетей, при этом особое внимание будет уделено вовлечению населения и сообщению с ближайщими волостями», – написал Кылварт, заверив, что во время работы этой коалиции в Таллинне не будет ни налога на пробки, ни камер замера средней скорости, ни расширения зоны платной парковки, а приоритетом станет безопасность пешеходов.

«Исходя из этого мы разработаем для каждого района программы по благоустройству тротуаров и заменим нынешнюю велосипедную стратегию более широкой стратегией легкого транспорта, которая будет учитывать интересы всех групп участников движения, а также регулировать использование легких транспортных средств», – добавил Кылварт.