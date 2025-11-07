Назад 07.11.25, 15:24 В Таллинне расчет побеждает идеологию Соцдемы предрекают, что возвращение центристов к власти в столице означает не просто застой, а движение вспять – коррупцию, торговлю влиянием и политическое кумовство. Но почему-то не замечается, что количество советников градоначальника при нынешней власти перевалило за десяток политических соратников, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Эльконд Либман.

Foto: Liis Treimann

Два искушенных политика протянули друг другу и пожали отнюдь не дружественные руки и изобразили приятные улыбки. Насколько долго им удастся их держать, будет видно, но одному из них ничего иного не оставалось, а другой, видать, посчитал, что делать это будет проще, чем постоянно менять выражение лица в зависимости от прихотей многочисленных партнеров, и вернее с точки зрения стратегической задачи.

Итак, переговоры о формировании правящей коалиции в Таллинне между «Отечеством» и Центристской партией стартовали. Досиживающий в кресле столичного мэра последние дни социал-демократ Евгений Осиновский почти меланхолически заметил, что партия «Отечество» продала принципы за должность градоначальника.

Его глубокую досаду понять можно – ведь вице-председатель Социал-демократической партии был едва ли не самым громким проповедником создания «четырехчленной» коалиции в Таллинне без участия центристов. Да и должность мэра, на которой он пробыл так недолго и которую очень рассчитывал сохранить, жалко уступать, потому что в данном случае и применительно к себе она – не чечевичная похлебка вовсе, а надежный способ обеспечения развития столицы и недопущения «возврата в прошлое», правильного прохождения развилки «Копенгаген-Минск».

Но любимое детище действующего мэра и главная в его устах пугалка – трамвай по Лийвалайа и Суур-Амеэрика, который новая власть, безусловно, отменит под давлением центристов.

В том, что проработавшая полтора года горуправа старалась внедрять прогрессивный подход разработки «городских пространств», в принципе, нет ничего предосудительного. Если не превращать этот подход в фетиш: нарисовали картинки с деревьями, скамейками и вазонами, вид спереди, сзади, сбоку и. главное, сверху. Ай, как красиво! На картинке ведь не разглядишь, что будет, если по узкой Суур-Амеэрика с плотной застройкой по красной линии запустить трамвай. И выходит, как в старом анекдоте: чего тут думать, трясти надо! Боюсь, это не самая продуктивная форма поступательного движения в развитии столицы.

Греть кресло не станет

Стороны начавшихся коалиционных переговоров обещают уложиться в две недели. Обещание выглядит вполне реалистичным, поскольку Центристская партия и «Отечество» предварительно уже достаточно подробно изложили друг другу свои позиции. «Отечество», как мы помним, разослало всем возможным партнерам опросник из пятнадцати пунктов, а центристы оказались единственными, ответившими на него и задавшими свои вопросы, на которые тоже получили ответы. Остальные партии предложили выяснение отношений в ходе переговоров. Дополнительно перед началом переговоров «Отечество» выдвинуло семь тезисов с принципами, которые должны лечь в основу сотрудничества и с которыми Центристская партия, таким образом, ознакомлена. Можно сказать, что предварительная работа проведена тщательно, что не может не пойти на пользу переговорам.

В ответах центристов на вопросы «Отечества», как и в ответах «Отечества» на вопросы центристов, а также в «семи тезисах» партии «Отечество» наименее конкретны пункты, касающиеся самых деликатных и трудных во взаимоотношениях двух партий тем, но это темы не столько муниципального, сколько государственного уровня, включенные в предвыборную программу и переговорную повестку партией «Отечество», не скрывающей, что местные выборы для них в первую очередь прелюдия к парламентским.

По вопросам муниципального управления у двух партий никаких непреодолимых расхождений нет. Во всяком случае в теоретических подходах – в практических они, конечно, могут проявиться, но позже.

Хотя распределение портфелей традиционно отнесено на финальный этап переговоров, одно важное и не применявшееся прежде, во всяком случае в Таллинне, исключение сделано – изначально была установлена ротация городского головы: два первых года кресло мэра у «Отечества», два следующих – у Центристской партии. И если никто не сомневается в том, что через два года в нем вновь уместится Михаил Кылварт (если за это время не произойдет никаких совсем уж радикальных перемен), то лидер «Отечества» и заявлявшийся партией кандидатом в столичные мэры Урмас Рейнсалу греть кресло для Кылварта не станет, предложив вместо себя «неполитического специалиста», так сказать городского менеджера.

Конкретное лицо пока не объявлено. Это в общем-то, логично – Рейнсалу метит через два года в кресло премьер-министра, и должность мэра Таллинна ему не очень-то и нужна. Но и порождать себе в своих же рядах политического соперника тоже не стоит. Выглядит как очень даже прогрессивный эксперимент.

Что самое удивительное, у этой коалиции есть шанс (но, разумеется, только шанс) продержаться все четыре года. Потому что, и водрузившись на Тоомпеа, «Отечеству» будет тем выгоднее сохранить власть и в столице.