  • OMX Baltic−0,13%291,86
  • OMX Riga−0,06%916,35
  • OMX Tallinn−0,17%1 908,8
  • OMX Vilnius−0,06%1 262,62
  • S&P 500−0,72%6 671,83
  • DOW 30−0,34%46 753,12
  • Nasdaq −1,3%22 755,28
  • FTSE 100−0,83%9 655,2
  • Nikkei 225−1,19%50 276,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,73
  • 07.11.25, 15:24

В Таллинне расчет побеждает идеологию

Соцдемы предрекают, что возвращение центристов к власти в столице означает не просто застой, а движение вспять – коррупцию, торговлю влиянием и политическое кумовство. Но почему-то не замечается, что количество советников градоначальника при нынешней власти перевалило за десяток политических соратников, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Эльконд Либман.
  • Эльконд Либман.
  • Foto: Liis Treimann
Два искушенных политика протянули друг другу и пожали отнюдь не дружественные руки и изобразили приятные улыбки. Насколько долго им удастся их держать, будет видно, но одному из них ничего иного не оставалось, а другой, видать, посчитал, что делать это будет проще, чем постоянно менять выражение лица в зависимости от прихотей многочисленных партнеров, и вернее с точки зрения стратегической задачи.
Итак, переговоры о формировании правящей коалиции в Таллинне между «Отечеством» и Центристской партией стартовали. Досиживающий в кресле столичного мэра последние дни социал-демократ Евгений Осиновский почти меланхолически заметил, что партия «Отечество» продала принципы за должность градоначальника.
Его глубокую досаду понять можно – ведь вице-председатель Социал-демократической партии был едва ли не самым громким проповедником создания «четырехчленной» коалиции в Таллинне без участия центристов. Да и должность мэра, на которой он пробыл так недолго и которую очень рассчитывал сохранить, жалко уступать, потому что в данном случае и применительно к себе она – не чечевичная похлебка вовсе, а надежный способ обеспечения развития столицы и недопущения «возврата в прошлое», правильного прохождения развилки «Копенгаген-Минск».

Статья продолжается после рекламы

К слову сказать, именно разный подход к тому, что есть «торговля принципами», стал причиной непримиримого антагонизма между действующим мэром Таллинна Осиновским и свергнутым при его решительной и, главное, решающей поддержке предшественнике и нынешним победителем Михаилом Кылвартом. Или поводом?
Потому что причина может быть хотя бы отчасти в том, что центристы и социал-демократы окучивают примерно один и тот же электорат: Центристская партия, которую в советской терминологии назвали бы «мелкобуржуазной», ориентируется на представителей малого бизнеса, на так называемый средний класс, включая и, что называется, очень средний «средний класс», и на наемных работников, а социал-демократы – на наемных работников, включая интеллигенцию, и мелкий бизнес, иными словами на тот же средний класс.
На самом деле, «идейно-политические» принципы, а также арифметика итогов муниципальных выборов в Таллинне диктовали формирование несокрушимой коалиции центристов и социал-демократов. Сработала, однако, политическая прагматика, согласно которой, наиболее логичным оказался тот союз, который начал формироваться на этой неделе.

Вариантов не было

Впрочем, у Кылварта в сложившейся ситуации иного выбора в дилемме «власть или оппозиция» попросту не было.
Разочарованные потенциальные партнеры по не состоявшейся коалиции наперегонки упрекают «Отечество» в том, что партия якобы обманула своих избирателей, пойдя на союз с центристами. При этом «Отечество» оказалось в стане победителей, а подобные или схожие альянсы в других самоуправлениях мало кого смущают.
Конечно, это столица, и здесь многое по-другому складывается, трактуется и воспринимается. Однако у центристов и «Отечества» есть и опыт совместного управления на Тоомпеа, и триггером развала той коалиции послужило поведение ее третьего участника – партии EKRE. И, да, критики как-то не берут в расчет то досадное, видимо, обстоятельство, что у центристов тоже есть свои избиратели со своими ожиданиями, и в таком количестве, что обеспечили их победу не только в Таллинне.
Политические оппоненты, а, скорее, противники Центристской партии, и в первую очередь уходящий мэр Евгений Осиновский, решительно настаивают на том, что возвращение центристов к власти в столице означает не просто застой, а движение вспять – коррупцию, торговлю влиянием и политическое кумовство. Но вот почему-то не замечается, что количество советников градоначальника при нынешней власти перевалило за десяток политических соратников.
Приводимый список «возможных коррупционных подозрений» по адресу соперников переходит рамки приличий, а факт проталкивания выгодного «союзной» партии закона обходится молчанием – разве что потому, что этой партии фактически «уже нет и скоро совсем не будет».

Статья продолжается после рекламы

Но любимое детище действующего мэра и главная в его устах пугалка – трамвай по Лийвалайа и Суур-Амеэрика, который новая власть, безусловно, отменит под давлением центристов.
В том, что проработавшая полтора года горуправа старалась внедрять прогрессивный подход разработки «городских пространств», в принципе, нет ничего предосудительного. Если не превращать этот подход в фетиш: нарисовали картинки с деревьями, скамейками и вазонами, вид спереди, сзади, сбоку и. главное, сверху. Ай, как красиво! На картинке ведь не разглядишь, что будет, если по узкой Суур-Амеэрика с плотной застройкой по красной линии запустить трамвай. И выходит, как в старом анекдоте: чего тут думать, трясти надо! Боюсь, это не самая продуктивная форма поступательного движения в развитии столицы.

Греть кресло не станет

Стороны начавшихся коалиционных переговоров обещают уложиться в две недели. Обещание выглядит вполне реалистичным, поскольку Центристская партия и «Отечество» предварительно уже достаточно подробно изложили друг другу свои позиции. «Отечество», как мы помним, разослало всем возможным партнерам опросник из пятнадцати пунктов, а центристы оказались единственными, ответившими на него и задавшими свои вопросы, на которые тоже получили ответы. Остальные партии предложили выяснение отношений в ходе переговоров. Дополнительно перед началом переговоров «Отечество» выдвинуло семь тезисов с принципами, которые должны лечь в основу сотрудничества и с которыми Центристская партия, таким образом, ознакомлена. Можно сказать, что предварительная работа проведена тщательно, что не может не пойти на пользу переговорам.
В ответах центристов на вопросы «Отечества», как и в ответах «Отечества» на вопросы центристов, а также в «семи тезисах» партии «Отечество» наименее конкретны пункты, касающиеся самых деликатных и трудных во взаимоотношениях двух партий тем, но это темы не столько муниципального, сколько государственного уровня, включенные в предвыборную программу и переговорную повестку партией «Отечество», не скрывающей, что местные выборы для них в первую очередь прелюдия к парламентским.
По вопросам муниципального управления у двух партий никаких непреодолимых расхождений нет. Во всяком случае в теоретических подходах – в практических они, конечно, могут проявиться, но позже.
Хотя распределение портфелей традиционно отнесено на финальный этап переговоров, одно важное и не применявшееся прежде, во всяком случае в Таллинне, исключение сделано – изначально была установлена ротация городского головы: два первых года кресло мэра у «Отечества», два следующих – у Центристской партии. И если никто не сомневается в том, что через два года в нем вновь уместится Михаил Кылварт (если за это время не произойдет никаких совсем уж радикальных перемен), то лидер «Отечества» и заявлявшийся партией кандидатом в столичные мэры Урмас Рейнсалу греть кресло для Кылварта не станет, предложив вместо себя «неполитического специалиста», так сказать городского менеджера.
Конкретное лицо пока не объявлено. Это в общем-то, логично – Рейнсалу метит через два года в кресло премьер-министра, и должность мэра Таллинна ему не очень-то и нужна. Но и порождать себе в своих же рядах политического соперника тоже не стоит. Выглядит как очень даже прогрессивный эксперимент.
Что самое удивительное, у этой коалиции есть шанс (но, разумеется, только шанс) продержаться все четыре года. Потому что, и водрузившись на Тоомпеа, «Отечеству» будет тем выгоднее сохранить власть и в столице.
