  • OMX Baltic0,33%292,83
  • OMX Riga0,4%920,03
  • OMX Tallinn0,08%1 910,34
  • OMX Vilnius0,59%1 270,1
  • S&P 5001,54%6 832,43
  • DOW 300,81%47 368,63
  • Nasdaq 2,27%23 527,17
  • FTSE 1000,81%9 866,69
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,14
  • 11.11.25, 11:40

Осторожно, жулики! Elektrilevi предупреждает клиентов о волне мошенничества

Elektrilevi столкнулась с серьезной проблемой: в последние недели страну захлестнула волна интернет- и телефонных мошенничеств, в которых злоумышленники активно выдают себя за ее сотрудников. Руководитель по инфраструктурным решениям и клиентскому опыту Elektrilevi Арди Ратассепп подтверждает, что мошеннические звонки от имени компании стали массовыми.
Elektrilevi пытается бороться с профессиональными жуликами. Далеко не всегда обман происходит по телефону и интернету: злоумышленники могут заявиться и в ваш подъезд.
  • Elektrilevi пытается бороться с профессиональными жуликами. Далеко не всегда обман происходит по телефону и интернету: злоумышленники могут заявиться и в ваш подъезд.
  • Foto: Liis Treimann
«Да, это правда, что сейчас очень много таких мошеннических звонков совершается от имени Elektrilevi», — говорит Ратассепп, подчеркивая, что это наносит двойной ущерб. «Для нас это очень большая проблема. Злоупотребляют доверием наших клиентов, выступают от нашего имени и, конечно, это создает для нас негативный имидж с одной стороны, а с другой, усложняет нашу повседневную работу». В результате, по его словам, надежность компании оказывается под вопросом: у клиентов всегда дилемма, звонит ли им настоящая Elektrilevi или к ним обратились мошенники.
Арди Ратассепп отмечает, что рост мошеннической активности был связан с новостями о будущих изменениях в работе компании. «Для меня эта тема на самом деле возникла, когда сама Elektrilevi заговорила о будущем и на повестку дня вышла тема 15-минутных счетчиков», — объясняет он. Вначале, по его словам, подготовка мошенников была плохой, и они упоминали неверные данные или компанию Enefit Green, которая вообще не связана с этими счетчиками. Однако, по его словам, мошенники быстро учатся: «Они становятся умнее, ищут свои слабые места и делают свой ложный звонок все более и более убедительным, так что это для нас большая проблема», - признается он.
Ратас призывает клиентов запомнить главное правило: «Как только спрашивают любой PIN-код, это уже не Elektrilevi, мы никогда и нигде не запрашиваем у клиента PIN-код ни по телефону, ни по почте». Он поясняет, что даже если мошенники не спрашивают PIN-код напрямую, они используют уловки. «Я слушал эти звонки, которые были записаны, там они не спрашивают PIN-код, но спрашивают данные для входа в банковскую среду», — рассказывает он. Ратассепп дает четкую рекомендацию: «Как только дело доходит до PIN-кода, неважно, каким образом о нем упоминается или он запрашивается, можно спокойно повесить трубку».

Статья продолжается после рекламы

Второй сигнал опасности — это спешка. Мошенники намеренно ускоряют темп. По словам Ратассеппа, они играют на том, что немедленно нужно что-то сделать. «Что Elektrilevi точно не нужно - так это сейчас, немедленно и быстро, у нас все вещи запланированы. Такая спешка — тоже, безусловно, очень важный признак опасности».

Что компания знает о клиенте и чего не знают мошенники

Чтобы избежать обмана, клиентам следует помнить, что Elektrilevi уже обладает всей необходимой информацией. «Elektrilevi знает своего клиента, знает его имя, знает его личный код, знает его адрес и знает, где этот счетчик находится на самом деле», — поясняет Арди Ратассепп. Следовательно, если звонящий начинает спрашивать, где находится счетчик или каков адрес клиента, это повод насторожиться. Кроме того, мошенники часто просят клиентов быть дома, чтобы договориться о времени. Однако Ратассепп объясняет, что как правило, если счетчик находится не в комнате клиента, то Elektrilevi не нуждается в том, чтобы он находился на месте, пока выполняются работы.
Он также особо предостерегает об угрозах отключить электричество. «В последнее время мы слышали о такой угрозе, что либо электричество отключат немедленно, либо потом, если вы все-таки не установите этот PIN 1», — говорит Ратассепп. Его ответ однозначен: «Могу подтвердить, не отключат». Ратассепп напоминает, что наличие правильно работающего счетчика не является обязанностью и заботой клиента. Это обязанность Elektrilevi.

Мошенники появляются и реально

Помимо телефонных звонков, в последние недели были зафиксированы единичные случаи, когда мошенники появлялись и лично. Ратассепп рассказывает о ситуациях в многоквартирных домах, когда после отключения электричества клиент выходил в подъезд, чтобы выяснить, что там произошло, а там оказывался человек, который представлялся электриком и был готов устранить это за деньги. Причем с собой у него был платежный терминал.
«Elektrilevi точно не ждет где-то в подъезде, на случай если вдруг кому-то понадобится помощь», - заверяет Ратассепп. Как и другие энергетические компании. Он предупреждает: «Не пускайте никого к себе в дом. Не соглашайтесь платить на месте, Elektrilevi никогда не попросит деньги на месте».

Что делать, если засомневались

При любых сомнениях Ратассепп советует немедленно прервать разговор: «Спокойно кладите трубку, перезванивайте сами в Elektrilevi, спрашивайте». Компания также принимает меры, чтобы укрепить доверие, которое пошатнулось из-за мошенников. При необходимости компания делится телефонными номерами работников. «Мы просим клиентов убедиться, что эти данные совпадают с удостоверениями сотрудника», — говорит Ратассепп, добавляя, что обслуживающий персонал Elektrilevi может проконсультировать клиентов, чтобы они могли вместе определить, настоящая ли это проблема или мошенничество. В среднем Elektrilevi получает около 30 таких «контрольных звонков» в день, когда клиенты спрашивают, не имели ли они дело с мошенниками.
Арди Ратассепп призывает к бдительности и сотрудничеству, призывая всех, кто получил такие звонки, обязательно сообщить в полицию и самой компании. Он добавляет, что компания пересматривает свои цифровые процессы: «Сегодня мы в Elektrilevi думаем, как использовать это минимально (цифровые ID и подписи. - прим. ред.), как создать для клиента безопасную услугу. Мы точно не хотим сегодня нигде спрашивать PIN-коды».
Hommikuprogramm
Elektrilevi petukõnedest: meile tehakse päevas 30 kontrollkõne
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

