Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников

Когда в приложении Smart-ID ей пришел запрос на PIN1, она попрощалась. «Я сказала, “вы знаете, сейчас так много случаев мошенничества, я лучше схожу в офис лично”, на меня даже не стали давить, ответили “да-да, конечно, ждем вас, чудесного вам дня”. То есть, если бы не этот маленький косяк, была бы очень красивая история и все бы сходилось», – говорит предпринимательница. Запрос пин-кода на Smart-ID, по ее словам, выглядел вполне правдоподобно – PPA/EMTA.

Гашкова заподозрила полицию в утечке информации и позвонила туда с вопросом, возможно ли, что данные сливает кто-то из сотрудников. «Потому что каким образом возможно, что я за неделю до этого получила документ и мне позвонили со словами “на прошлой неделе вы получили документ и с ним есть проблемы”», – задает вопрос Гашкова. Но ее заверили, что это совпадение и поблагодарили за проявленную бдительность, подтвердив, что такой вид мошенничества существует.

«Я бы так и жила спокойно с уверенностью, что это совпадение. Но спустя пару недель я рассказала эту историю своему парикмахеру, которая сказала, что точно такая же история произошла с ее дочерью: она получила документ и ей позвонили со словами “вы получили новый документ”. Правда, это было почти год назад. Еще важно, наверное, сказать, что карточку я забирала не в офисе PPA, а в Selver», – добавляет Гашкова.

У Selver не зафиксировано утечек данных, ответила ДВ представитель торговой сети Мариан Ярвела. «Selver не отправляет SMS-уведомления о документах. Все уведомления клиент получает непосредственно из информационной системы Департамента полиции и погранохраны (PPA). Заказ документов осуществляется тоже через PPA, все данные хранятся на сервере полиции, а оформление выдачи документов происходит на отдельном компьютере Selver. Выдачей документов в магазинах занимаются только уполномоченные PPA сотрудники, прошедшие соответствующее обучение. Кроме того, Selver инвестировал в соблюдение специальных требований для обеспечения безопасности процесса и надлежащего обращения с документами. Безопасность гарантируется в соответствии с требованиями аудита ЕС и регулярно проверяется: внедрено видеонаблюдение и систематическое ведение журналов выдачи документов».

«Утечек нет, это изощренная тактика»

Руководительница отдела по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Марью Тооминг, решительно отвергает версию об утечке данных из Департамента полиции и погранохраны (PPA).

«Насколько известно полиции, наши системы не были взломаны, а база данных документов, удостоверяющих личность, находится в безопасности, – сообщила Тооминг. – Мы систематически проводим тестирование безопасности, чтобы гарантировать сохранность данных, и подобных случаев утечки удостоверений личности не было».

Информация о недавно изготовленных удостоверениях личности, по ее мнению, не могла просочиться из базы данных PPA. Возможно, люди, сами того не замечая, рассказывают в соцсетях о замене карты, предполагают в полиции, или же это могло быть просто совпадением.

«Цель мошенников – вызвать доверие у жертв. Для этого используются названия реальных учреждений и названия, взятые с их сайтов. Часто также проверяются данные людей из коммерческого реестра, чтобы казаться ещё более надежными. Зачастую люди сами в ходе разговора подтверждают телефонным мошенникам, что недавно подавали заявление на получение нового удостоверения личности или что у них есть проблемы с чипом», – продолжает Тооминг.