Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,02%292,69
  • OMX Riga0,41%920,7
  • OMX Tallinn0,41%1 914,44
  • OMX Vilnius0,11%1 270,25
  • S&P 500−0,17%6 820,88
  • DOW 300,13%47 430,68
  • Nasdaq −0,44%23 422,82
  • FTSE 1000,91%9 876,08
  • Nikkei 225−0,14%50 842,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,91
  • 11.11.25, 13:51

Свежий прогноз SEB: экономика Эстонии восстанавливается, но слишком медленно

В этом году экономика Эстонии вырастет всего на 0,7%, однако в 2026 году ожидается рост на 2,5%, следует из свежего экономического прогноза SEB. Еще в августе банк прогнозировал рост на 1,2%.
Свежий прогноз SEB: экономика Эстонии восстанавливается, но слишком медленно
В SEB отметили, что экономика еврозоны перешла к осторожному росту: в 2025 году ВВП увеличится на 1,4%.
Похожие статьи

Новости
  • 13.10.25, 14:48
Министр: не может быть так, что экономика разрушена, а безработица не растет
По мнению министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття, для улучшения экономического благосостояния необходимо восстановить доверие между людьми и государством и чаще говорить о том, что идет хорошо. Об это Сутть заявил на церемонии награждения самых успешных предприятий Северной Эстонии по версии Äripäev, прошедшей на прошлой неделе в Раквере.
Mнения
  • 27.10.25, 10:27
Не только ЕС: как пересобрать эстонский экспорт
Десятилетиями во внешней торговле Эстония смотрела прежде всего на страны ЕС. Это давало масштаб и предсказуемость, но одновременно укрепляло зависимость, которая теперь сковывает возможности роста. Пора диверсифицировать потоки, пока «штиль» не стал новой нормой, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Новости
  • 29.10.25, 13:03
Новый глава Банка Эстонии продолжит политику Мюллера: не стоит ломать хорошо управляемое учреждение
Совет Банка Эстонии выбрал преемником действующего президента Мадиса Мюллера нынешнего вице-президента Юло Каазика. Каазик не намерен рушить хорошо управляемую организацию и продолжит курс своего предшественника.
Новости
  • 30.10.25, 09:32
Умеренный рост продолжается: в третьем квартале экономика выросла на 0,9%
По предварительной оценке Департамента статистики, экономика Эстонии в третьем квартале 2025 года выросла на 0,9% в годовом выражении.
  • KM
Content Marketing
  • 27.10.25, 14:12
Анастасия Марышева: Синдром сухого глаза — современная эпидемия XXI века
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».

Самые читаемые

1
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
2
Эпицентр
  • 06.11.25, 06:00
Таллиннская предпринимательница едва не стала жертвой мошенников
добавлен новый комментарий
3
Mнения
  • 10.11.25, 15:46
Агентство ОБС призывает всех бояться
4
Интервью
  • 07.11.25, 06:00
Компания одного из богатейших русских Эстонии предпочитает Польшу
5
Эпицентр
  • 10.11.25, 08:48
Война на топливном рынке: Terminal запустил лавину судебных разбирательств
У лидера рынка и государства требуют миллионы евро
6
Новости
  • 10.11.25, 15:01
В Египте распространяется новый вид направленного на туристов мошенничества

Последние новости

Новости
  • 11.11.25, 16:04
США призвали всех членов НАТО не покупать нефть и газ у РФ
Новости
  • 11.11.25, 14:38
Bauroc расширяется и покупает Rae Kivitehas
Новости
  • 11.11.25, 14:04
Хуго Осула отозвал руководителя дочерней компании с должности
Mнения
  • 11.11.25, 13:53
Журналист: зачем сражаться, если можно сдаться?
Новости
  • 11.11.25, 13:51
Свежий прогноз SEB: экономика Эстонии восстанавливается, но слишком медленно
Новости
  • 11.11.25, 13:41
Таллиннская коалиция обещает ремонт мостов, уборку снега и борьбу со слизнями
Новости
  • 11.11.25, 12:46
Спор о новом офисе: требования застройщика к Cobalt превысили миллион евро
Новости
  • 11.11.25, 11:40
Осторожно, жулики! Elektrilevi предупреждает клиентов о волне мошенничества

Сейчас в фокусе

Ближайшая к Эстонии контора находящегося под санкциями ЕС российского Сбербанка находится в Ивангороде. За рекой в тумане – нарвская ратуша.
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности
Топливные компании Terminal и Olerex сцепились не на шутку. Помимо судебного противостояния между ними, Terminal подала уже семь жалоб против государственных учреждений. В основе спора – нарушения Olerex обязательств по биотопливу. На фотоколлаже: совладелец Terminal Райдо Раудсепп (слева) и совладелец Olerex Андрес Линнас.
Эпицентр
  • 10.11.25, 08:48
Война на топливном рынке: Terminal запустил лавину судебных разбирательств
У лидера рынка и государства требуют миллионы евро
Иллюстративное фото.
ТОП
  • 09.11.25, 15:23
ТОП компаний в сфере недвижимости: в тройке лидеров развернулась битва титанов
Олеся Лагашина.
Mнения
  • 10.11.25, 15:46
Агентство ОБС призывает всех бояться
Хургада, фото иллюстративное.
Новости
  • 10.11.25, 15:01
В Египте распространяется новый вид направленного на туристов мошенничества
Иллюстративное фото.
Новости
  • 10.11.25, 14:17
В Таллиннский политехникум принесли похожий на оружие предмет, подозреваемый задержан
Предприниматель и бывший член Рийгикогу Имре Соояэр был связан с закрывающейся усадьбой Пядасте на протяжении нескольких десятилетий.
Новости
  • 10.11.25, 18:54
Ресторан из списка Michelin в Эстонии закрывается: «Продолжать невозможно»
