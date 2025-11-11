Свежий прогноз SEB: экономика Эстонии восстанавливается, но слишком медленно

По мнению министра энергетики и окружающей среды Андреса Суття, для улучшения экономического благосостояния необходимо восстановить доверие между людьми и государством и чаще говорить о том, что идет хорошо. Об это Сутть заявил на церемонии награждения самых успешных предприятий Северной Эстонии по версии Äripäev, прошедшей на прошлой неделе в Раквере.
Десятилетиями во внешней торговле Эстония смотрела прежде всего на страны ЕС. Это давало масштаб и предсказуемость, но одновременно укрепляло зависимость, которая теперь сковывает возможности роста. Пора диверсифицировать потоки, пока «штиль» не стал новой нормой, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Совет Банка Эстонии выбрал преемником действующего президента Мадиса Мюллера нынешнего вице-президента Юло Каазика. Каазик не намерен рушить хорошо управляемую организацию и продолжит курс своего предшественника.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это многофакторное хроническое заболевание, при котором нарушается стабильность слёзной плёнки. Она слишком быстро испаряется и перестаёт защищать поверхность глаза, что приводит к воспалению, раздражению, повреждению роговицы и нервных окончаний. Об этом рассказала Анастасия Марышева, оптометрист из Kreutzwald Silmakeskus Kuiva Silma Kliinik, в подкасте «Tervisетark».