Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,11%291,93
  • OMX Riga0,07%912,25
  • OMX Tallinn−0,22%1 892,46
  • OMX Vilnius−0,14%1 262,14
  • S&P 5000,00%6 890,89
  • DOW 300,00%47 706,37
  • Nasdaq 0,8%23 827,49
  • FTSE 1000,85%9 779,6
  • Nikkei 2252,17%51 307,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,75
  • OMX Baltic−0,11%291,93
  • OMX Riga0,07%912,25
  • OMX Tallinn−0,22%1 892,46
  • OMX Vilnius−0,14%1 262,14
  • S&P 5000,00%6 890,89
  • DOW 300,00%47 706,37
  • Nasdaq 0,8%23 827,49
  • FTSE 1000,85%9 779,6
  • Nikkei 2252,17%51 307,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,75
  • 29.10.25, 13:03

Новый глава Банка Эстонии продолжит политику Мюллера: не стоит ломать хорошо управляемое учреждение

Совет Банка Эстонии выбрал преемником действующего президента Мадиса Мюллера нынешнего вице-президента Юло Каазика. Каазик не намерен рушить хорошо управляемую организацию и продолжит курс своего предшественника.
Новый президент Банка Эстонии Юло Каазик вступит в должность в июне следующего года. До этого он продолжит исполнять обязанности вице-президента.
  • Новый президент Банка Эстонии Юло Каазик вступит в должность в июне следующего года. До этого он продолжит исполнять обязанности вице-президента.
  • Foto: Andras Kralla
Совет избрал Каазика после трех туров тайного голосования. Другими кандидатами на должность президента были Андрус Альбер, Кильвар Кесслер и Маргус Ринк.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 28.10.25, 16:59
ГАЛЕРЕЯ| Стал известен новый президент Банка Эстонии
Во вторник совет Банка Эстонии выбрал нового президента. Им стал Юло Каазик.
Новости
  • 27.10.25, 18:35
Стремящийся занять пост главы Банка Эстонии топ-менеджер в случае победы должен будет продать большую часть акций
Во вторник совет Банка Эстонии обсудит выборы нового президента центробанка, который после вступления в должность должен будет подчиняться строгим финансовым ограничениям.
Новости
  • 25.09.25, 13:19
Голубь или ястреб? Кандидаты на пост президента Банка Эстонии рассказали о своем видении денежно-кредитной политики
Три вопроса четырем кандидатам
Все четверо кандидатов на пост главы Банка Эстонии подчеркивают, что у них десятки лет опыта в этой сфере, они пережили не один кризис и именно поэтому сейчас готовы занять столь важную должность.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 17:39
Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%
В бизнесе всегда есть место неожиданностям: то нужно покрыть повседневные расходы, то появляются новые возможности для роста. В такие моменты особенно важно быстро и без лишних сложностей получить нужную сумму. Если вы еще не знаете, то выход есть!

Самые читаемые

1
Новости
  • 22.10.25, 18:51
Ценовая война на топливном рынке продолжается: Alexela и Terminal также вносят изменения
2
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
3
Подсказка
  • 28.10.25, 12:01
Одна коробка конфет – шесть налоговых сценариев
4
Новости
  • 28.10.25, 08:52
«Рассмотрение этого закона беспрецедентно». Продавливаемый «Ээсти 200» законопроект грозит отнять деньги у культуры
5
ТОП
  • 23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро
6
Новости
  • 28.10.25, 12:45
Европейские турфирмы больше не смогут организовывать поездки в Россию

Последние новости

Новости
  • 29.10.25, 14:25
Один из топ-менеджеров Äripäev чуть не стал жертвой мошенников: «Они великолепные психологи»
Новости
  • 29.10.25, 13:38
Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем
Новости
  • 29.10.25, 13:03
Новый глава Банка Эстонии продолжит политику Мюллера: не стоит ломать хорошо управляемое учреждение
Новости
  • 29.10.25, 11:23
Мадиберк, Веэберы и Виркебау инвестируют в эстонский энергостартап более полумиллиона евро
Новости
  • 29.10.25, 10:30
Финансовую инспекцию возглавит Керстин Пильт из Swedbank
Новости
  • 29.10.25, 10:03
Продажи розничных торговцев выросли: важную роль сыграли топливо и промышленные товары
Новости
  • 29.10.25, 08:48
Бюрократия отменяется: «Мы вложили туда огромные деньги, а теперь все равно будем делать по-другому»
Интервью
  • 29.10.25, 06:00
«Наша зарплата условно измеряется пельменями и чеком за топливо»

Сейчас в фокусе

Налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева. Фото: личный архив
Подсказка
  • 28.10.25, 12:01
Одна коробка конфет – шесть налоговых сценариев
По словам члена «Ээсти 200» Танеля Тейна, его цель – получить больше денег для спорта и культуры. «Я готов отстаивать это и в коалиции, и в Министерстве финансов, и в большом зале Рийгикогу», – сказал он.
Новости
  • 28.10.25, 08:52
«Рассмотрение этого закона беспрецедентно». Продавливаемый «Ээсти 200» законопроект грозит отнять деньги у культуры
Янно Мянгли, директор по персоналу IT-компании OÜ NabuMinds, вошедшей в тройку лидеров ТОПа, получает диплом на ежегодной ИКТ-конференции из рук главы ITuudised Индрека Калда.
ТОП
  • 27.10.25, 19:15
ТОП самых успешных ИТ-компаний Эстонии. У победителя прибыль превысила оборот
С нового года Министерство юстиции намерено отменить услугу бесплатной юридической помощи самым бедным слоям населения. Надеяться предлагают на роботов.
Новости
  • 28.10.25, 06:00
Эстонских госчиновников скоро заменит нейросеть?
Рождственские праздники в Москве. Фото иллюстративное.
Новости
  • 28.10.25, 12:45
Европейские турфирмы больше не смогут организовывать поездки в Россию
За зарегистрированным в Эстонии торговцем углем стоят предприниматели из Кузбасса.
Новости
  • 27.10.25, 17:04
Связанный с Россией эстонский торговец углем выбрался из огромных убытков
Руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг раскритиковал высокомерное отношение kv.ee и его негибкость. «Коммуникация, так сказать, в стиле мафии: не нравится – уходи».
Новости
  • 27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно. Как защитить свой бренд в сети? Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно.
  • KM
Content Marketing
  • 22.10.25, 11:52
Как защитить свой бренд в сети?Мы расскажем, почему одного домена будет недостаточно

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025