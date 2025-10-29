Новый глава Банка Эстонии продолжит политику Мюллера: не стоит ломать хорошо управляемое учреждение
Совет Банка Эстонии выбрал преемником действующего президента Мадиса Мюллера нынешнего вице-президента Юло Каазика. Каазик не намерен рушить хорошо управляемую организацию и продолжит курс своего предшественника.
