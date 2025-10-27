Назад 27.10.25, 10:27 Не только ЕС: как пересобрать эстонский экспорт Десятилетиями во внешней торговле Эстония смотрела прежде всего на страны ЕС. Это давало масштаб и предсказуемость, но одновременно укрепляло зависимость, которая теперь сковывает возможности роста. Пора диверсифицировать потоки, пока «штиль» не стал новой нормой, считает журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.

Андрей Деменков.

Foto: Личный архив

В апреле 2025-го, когда Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, объявил о «Дне освобождения» для американской экономики, Европа снова оказалась в эпицентре торговой войны. Пакет оказался не символическим, а настоящим пересмотром правил: универсальный тариф, повышенный для ЕС, плюс отдельная 25-процентная надбавка на автомобили. Это не грозовая туча на горизонте, а смена барометрического давления: цепочки поставок начинают перерисовываться, маржи – пересчитываться, инвестиционные планы – зависать на паузе. Для страны, где внешний рынок – опора роста, это не просто новость, это сигнал. Вопрос на ближайшие годы в том, как мы его прочтем.

Согласно оценкам Банка Эстонии, прямой макроэффект от американских тарифов для Эстонии ограничен – порядка -0,2% к росту ВВП ежегодно. Не апокалипсис, но чувствительно, когда экономика лишь выходит из рецессии. Причем бьет даже не пошлина, а неопределенность: бизнес тянет с инвестициями, банки осторожничают, решения переносят на «на после выборов/бюджета/переговоров». Европейская комиссия тем временем предупреждает: экспорт и импорт проседают в такой среде, частное потребление затормаживается. Это и есть реальность, а не наброски в аналитических презентациях.

Прямой экспорт в США у нас невелик – 0,7 млрд евро в прошлом году, всего несколько процентов от общего объема. Но главная засада – в косвенном канале. Около двух третей товарного экспорта уходит в страны ЕС и встроено в их сборочные цепочки. Когда на американском рынке дорожают европейские автомобили, волна докатывается не только до немецких концернов, но и до подрядчиков второго и третьего круга, которые поставляют электронику, проводку и прочие комплектующие. Это эффект домино: заказы редеют, паузы в капвложениях растут, и каждый следующий контракт выясняется «через пару кварталов».

Параллельно в Брюсселе держат наготове контрмеры на десятки миллиардов евро в тарифном эквиваленте. Формально это выглядит как симметричный ответ, по факту – как дополнительная порция неопределенности. Если эскалация продолжится, инвесторы начнут голосовать ногами: локализация в США, дробление цепочек, длинные сделки встали на пересмотр. Для Эстонии это не приговор: у нас меньше рисков, чем у стран, заточенных под автосборку. Но и не повод расслабляться. Мы слишком долго жили в логике «ЕС все переварит».

Угроза, которую мы сами себе создали

Опора на ЕС была рациональна: единый рынок давал спрос, право, логистику. Ошибка не в этом. Ошибка в том, что в хорошие годы мы почти не расширяли опоры. Азия и Индия жили на задворках стратегий, Африка вовсе выглядела как экзотика, внутренние инновации считались приложением к экспорту в ЕС.

Между тем тарифный поворот США показал простую вещь: главный рынок может быстро превратиться в рынок с надбавкой на доступ, и тогда выигрывают те, у кого остались альтернативные каналы.

И здесь важный нюанс: диверсификация – это не «пересесть из ЕС в остальной мир». Это и то, и другое. Сохранить ядро в Евросоюзе, но растить долю вне его – там, где мы конкурентны не ценой килограмма металла, а надежностью, скоростью поставки и способностью встраиваться в системы заказчика. В этой логике ключевой показатель заключен не в простом объеме отгрузки, а в доле «эстонского происхождения» в каждой поставке. Реэкспорт – полезный мост, но мост не заменяет дом: без роста этой доли любая пошлина на чужом конце цепочки бьет по нам сильнее, чем должна.

Диверсификация: не роскошь, а страховка

Посмотрим, где наши сильные стороны совпадают с новой картой спроса. В Юго-Восточной Азии и Индии растет потребность в энергоэффективности и накопителях – решениях, где ценят не тоннаж железа, а надежность и интеграцию. В контрактном производстве по всему миру ускоряется роботизация, где на коне индустриальный софт, инженерия, сервис. В Европе на глазах формируются оборонные кооперации с двойным назначением: электроника, материалы, мехатроника, тестирование. Наконец, есть «нематериальный» экспорт в США – R&D, embedded-софт, инжиниринг. Тарифы бьют прежде всего по товарам, а услуги проходят легче. Это окно, и оно открыто прямо сейчас.

Что для этого нужно на практике? Для бизнеса – карта рисков в своей сети клиентов: не «США против ЕС» в целом, а доля США в выручке ваших заказчиков в Германии и Скандинавии, планы локализации, сроки пересборки цепочек. Исходя из чего настраивать портфель. Параллельно вести апгрейд стадий у себя: увеличивать долю эстонского происхождения там, где она приносит максимальную добавленную стоимость: механосборка, тесты, прошивки, документация. Чем выше собственный вклад, тем устойчивее маржа и свободнее переговоры.

Для государства – минимум риторики, максимум инструментария. Экспортное страхование первых контрактов на «новых» рынках, ускоренная сертификация, понятные налоговые стимулы именно для диверсификации выручки, а не просто для наращивания оборота. Длинные гарантии под модернизацию мощностей должны идти туда, где растет производительность, а не в «белых слонов». И, наконец, честная расстановка приоритетов в Брюсселе: лоббировать то, что сиюминутно важно нам, а не растворяться в общей повестке.

Финальная оговорка проста. Высокая доля ЕС в нашем экспорте – не грех, а следствие разумного исторического выбора. Но правила изменились, и теперь тарифы – это не занавес, а повышенный порог входа. Он заставляет пересматривать маршруты, иначе это сделают за нас. Мы умеем быть быстрыми, когда речь о цифре и сервисах; пора перенести эту скорость в материальную экономику.

Диверсификация – не прыжок веры и не модное слово. Это страховка от чужих тарифов и чужих нервов. Чем раньше начнем, тем меньше нам будут диктовать чужие повестки. И тем быстрее у нас появится собственная.