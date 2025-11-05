Назад 05.11.25, 16:37 Кылварт обвинил Осиновского в клевете Центристы – лучшие партнеры для перехода на эстонский язык обучения, «Отечество» продало ценности ради кресла мэра, а Евгений Осиновский занимается клеветой, заявляют в разговоре с ДВ конкурирующие таллиннские политики.

Рийна Сольман («Отечество»), Михаил Кылварт (Центристская партия) и Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) вместе работать в Таллинне не могли, и в последнее время вели интенсивные переговоры о том, кто же в итоге возглавит таллиннскую мэрию.

Foto: Scanpix

«Для нас приоритетом была реализация нашей программы», – поясняет лидер Центристской партии Михаил Кылварт, почему он и его партия согласились на схему, при которой два года столицей будут править представители «Отечества», а следующие два года – центристы.

«Для нас дележка портфелей не была приоритетом. Если Осиновский выставлял непременное условие, что он должен остаться мэром, то для нас самым важным было утвердить планы на четыре года, чтобы появилась стабильная и надежная коалиция», – заявил глава Центристской партии.

Он убежден, этой стабильности можно добиться, даже несмотря на то, что согласно плану новой коалиции в течение четырехлетнего цикла столицей будут управлять два разных мэра. По словам Кылварта, преемственность должен обеспечить коалиционный договор.

Статья продолжается после рекламы

Кылварт подчеркивает, что центристы не будут вмешиваться в процесс выбора мэра со стороны «Отечества», однако на последнем этапе они должны будут эту кандидатуру согласовать. «Полагаю, что “Отечество” найдет подходящего человека с большим опытом управления. У них нет мандата, чтобы поставить своего мэра, поэтому они решили прибегнуть к неполитической фигуре», – сказал Кылварт. Он не согласен с утверждением действующего мэра Евгения Осиновского, заявившего, что раз «Отечество» выбрало центристов, значит огромное влияние на эту партию оказывает предприниматель Парвел Пруунсильд. «Мы уже достаточно наслушались от Осиновского как до выборов, так и после – например, с пресловутыми рынками (хотя в докладе Службы внутреннего контроля Таллинна четко указан срок описываемых событий: 2024-2025 годы, когда у власти в Таллинне были социал-демократы). Кажется, что заниматься клеветой стало для уважаемого мэра нормой», – заключил Кылварт. Знаю, но не скажу Депутат Рийгикогу и глава таллиннского отделения «Отечества» Рийна Сольман называть человека, которого партия хотела бы видеть на посту мэра, пока отказывается. «Мы хотим в первую очередь представить этого человека своим людям, затем – правлению партии и после этого уже ввести в курс дела партнеров по коалиции. Иначе будет слишком много спекуляций», – рассуждает политик. По словам Сольман, «Отечество» сделало выбор в пользу центристов в первую очередь из-за того, что так захотел избиратель: по ее словам, 70% сторонников ее партии проголосовали именно за такую коалицию. «Нам дали мандат, и мы обязаны его выполнять. А не так, что мандат получили – а дальше делаем, что в голову взбредет», – объясняет Сольман. Горячие новости 03.11.25, 14:23 Швейцарский продавец нефти отозвал в Эстонии четырех руководителей 31.10.25, 06:00 Семейная фирма проработала в Эстонии более трехсот лет: как ей это удалось? 04.11.25, 14:28 Департамент конкуренции: слияние двух крупнейших порталов недвижимости было ошибкой KM 22.10.25, 17:39 Получите без залога и без лишней бюрократии до 5000€ под 0%

Статья продолжается после рекламы

Она считает центристов наиболее подходящим партнером для реализации партийной цели номер один – перехода русскоязычных школ на эстонский язык обучения и вовлечения русскоязычных жителей Эстонии в эстонское информационное пространство.

«Центристы лучше всех умеют работать с иноязычным избирателем», – констатирует Сольман.

Но возможна ли совместная работа этих двух партий – ведь центристы когда-то выступали против перевода школ на эстонский язык, а «Отечество» стояло на противоположных позициях, предлагая не просто перевести обучение на эстонский язык, а еще и разделить русских и эстонских детей по разным школам?

«Социал-демократы и “Ээсти 200” действительно хотят посадить всех в один класс. Но в таком случае проблемы возникнут именно у русскоязычных детей, которые сейчас не могут справиться с учебной программой четвертого класса. Как они тогда будут учиться на эстонском языке? А эстоноязычные дети будут страдать от того, что учитель тратит слишком много времени на отстающих и учебный процесс затягивается», – описывает она суть проблемы.

«Было бы правильным, если бы русскоязычные дети вначале хорошо бы выучили эстонский язык и только потом учились бы в одном классе с эстоноязычными, – предлагает решение Сольман. – К тому же, на примере детских садов мы видим, что если хотя бы половину группы составляют русскоязычные, то и эстонские дети начинают дома говорить с акцентом и вставлять русские слова».

Если за прошедшие 30 лет русских детей обучить эстонскому языку не удалось, то почему это должно удастся в будущем? Сольман убеждена, что в этом вопросе Осиновский должен в первую очередь посмотреть на себя в зеркало.

«Когда мы в 2022 году входили в правительство Каи Каллас, то предложили вписать обязательный переход на эстонский язык обучения в коалиционный договор. И именно Осиновский был тем, кто настоял, чтобы это оставалось лишь на уровне декларации – без конкретных сроков. А Кылварт, хоть и говорят, что против перехода, но на посту мэра он немало сделал для того, чтобы этот переход подготовить», – объясняет Сольман свое видение различий между двумя потенциальными партнерами по коалиции.

Что же касается схемы управления городом по принципу «2+2», то ее, по словам Сольман, «Отечество» выбрало из-за того, что не хотело оказаться в коалиции младшим партнером.

Статья продолжается после рекламы

«Быть чьим-то младшим братом не в наших интересах, – объясняет она. – Мы осознавали, что без нашей помощи Кылварт не сможет сформировать мэрию, которая бы стабильно проработала все четыре года (а «Отечество» славится тем, что держит свое слово). К тому же, «коалиция четырех» уже успела запустить некоторые важные для нас процессы, и мы хотим, чтобы они продолжались».

Она также отринула все предположения о том, что в будущей мэрии есть коррупционные риски из-за соответствующего шлейфа, тянущегося за Центристской партией.

«Плохие деяния совершают конкретные преступники – и именно они должны нести ответственность, а не партия в целом, – говорит депутат. – Мы приветствуем то, что Центристская партия хочет очиститься и проявить себя. И она получила на это мандат».

«Я тоже думал пять лет назад, что если центристы будут заниматься коррупцией, это для них станет политическим самоубийством», – возражает ей действующий мэр Таллинна Евгений Осиновский.

«Тогда тоже говорили о том, что будет политическое очищение от сависааровского прошлого. Чем закончилось, мы знаем: господин Кылварт вместе с господином Корбом занялись делами Porto Franco и довели дело до обвинительного заключения на уровне Государственного суда. На все коррупционные скандалы (будь то зубная клиника, будь то незаконное распределение спортивных денег баскетбольному клубу Калле Кландорфа, будь то Глебова и Tondiraba, будь то рынки) центристы реагируют одинаково: проблемы нет, негативных оценок не дают. Это показывает отношение данной партии к коррупции», – убежден Осиновский.

«В Евгении сейчас в первую очередь говорит горечь, поэтому я бы не стала принимать за чистую монету то, что говорит уходящий мэр», – пожимает плечами Сольман.

Продали ценности, купили кресло

«Я удивлен, – не скрывает своих чувств мэр Таллинна и член Социал-демократической партии Евгений Осиновский. – Партия “Отечество” до выборов призывала голосовать за нее с целью предотвратить возвращение к власти Центристской партии. А теперь они продали все свои ценности в обмен на кресло мэра», – говорит он.

Осиновский подтверждает слова Кылварта о том, что социал-демократы в ходе коалиционных переговоров не предлагали «Отечеству» пост мэра и признает, что это могло повлиять на решение, которое в итоге партия приняла. Однако он убежден, что теневым мэром в новой коалиции все равно будет Кылварт.

Статья продолжается после рекламы

«У центристов 37 мандатов, у Isamaa – 11. К тому же, на должность мэра должен заступить человек без политического опыта. Это означает, что де-факто мэром столицы будет господин Кылварт. А через два года – и де-юре», – убежден действующий мэр.

«А то, что центристы были готовы отдать позицию мэра, я вообще считаю очень странным. Кылварт набрал 25 000 голосов, его партия получила 37 мандатов. На мой взгляд, это показывает, насколько в отчаянном положении находится эта партия», – рассуждает Осиновский.

«Им экзистенциально важно вернуться к власти в Таллинне, чтобы трудоустроить своих однопартийцев, потерявших работу за последние полтора года. Центристская партия находится в очень сложном финансовом положении (Государственный суд оштрафовал Центристскую партию по делу Porto Franco на 1 миллион евро – прим. ред.) – и теперь получила доступ к городской казне. Для меня это означает очень высокие коррупционные риски применительно к этой коалиции», – говорит Осиновский.

Что касается коррупции, то здесь обвинения Центристской и Социал-демократической партий взаимны: например, в случае с предполагаемыми хищениями при организации городских рынков партии показывают пальцем друг на друга.

Осиновский прокомментировал слова Кылварта о том, что в докладе Службы внутреннего контроля Таллинна относительно коррупции на рынках указан срок, когда у власти были социал-демократы, а не центристы.

«Доклад действительно рассматривал только часть сделок – тех, которые происходили с 2024 по 2025 год. Но у нас есть основания полагать, что все это продолжалось на протяжении многих лет, и процессом руководила Керсти Оттесон – партийный солдат Центристской партии на протяжении 15 лет, 10 из которых она занималась рынками. Понятно, что за бардак в учреждении отвечает его директор – здесь никакого вопроса нет. Но какова была точная роль Оттесон и Центристской партии выяснится в ходе уголовного разбирательства», – поясняет Осиновский.

Отвергает он и обвинения в том, что социал-демократы саботировали переход на эстонский язык обучения в 2022 году.

«Только факты: эта реформа была принята только благодаря социал-демократам. Единственная партия, которая голосовала против этого закона, – будущий коалиционный партнер “Отечества”. Господин Кылварт всегда выступал против перехода на эстонский язык обучения, защищал все эти годы русскую школу», – говорит Осиновский.

«Что касается тех переговоров в 2022 году, то у нас шли споры и обсуждение нюансов: мы видели серьезные риски в переводе четвертых классов на эстонский язык и пытались убедить коллег из “Отечества”, что лучше начинать с детского сада и первых классов – либо переводить четвертые классы постепенно, в течение трех лет. Эту позицию тогда поддержали множество экспертов, включая действующего тогда министра образования Лийну Керсна. Сегодня мы видим, что те риски, о которых мы говорили, реализовались», – добавил он.