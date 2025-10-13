Назад 13.10.25, 07:00 Снег идет, и все в смятенье: «Таллиннская реформа де-факто парализовала исполнительный аппарат» Таллинн может оказаться не готов к снегопаду – город взял на себя расчистку тротуаров, но увяз в тендерах, которые пришлось отменить. В итоге к наступлению холодов, когда снег может выпасть в любой день, контракт заключен только у одной управы. Остальные планируют выкручиваться по-разному – и не факт, что успешно.

Городские управы не успеют заключить контракты на уборку от снега новых территорий.

Foto: Андрас Кралла

С этого года убирать тротуары от снега и льда будет город, а не владельцы прилегающих участков. Такой широкий жест чиновники Таллинна обсуждали давно, а реализовали на бумаге только летом 2025 года, утвердив вместе с рядом других новых правил по благоустройству. Однако воплотить обязательства на практике получается с трудом.

Прежняя коалиция указывала, что для реализации этого необходимо минимум 17 млн евро, сегодня городские власти называют меньшие цифры. «Обслуживание дополнительных тротуаров потребует из городского бюджета около 7 миллионов евро в год. Кроме того, уборка снега обойдется в 4 миллиона евро. Общая сумма дополнительных расходов составит около 11 миллионов евро. Точная сумма будет определена после подписания договоров», – говорит глава коммунальной службы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элари Удам. По его словам, общая дополнительная площадь обслуживания составит около 440 000 м².

При этом карту новых территорий город не публикует и не захотел делиться ею с журналистами. «В будущем планируется опубликовать более подробную карту, но она сейчас проходит тестирование и может пока не отражать окончательные зоны обслуживания и распределение подрядчиков», – объяснил Удам.

«Это ведь те же самые партнеры, которые предоставляли услуги городу и раньше, и они не справлялись и с меньшим объемом», – предупреждает Михаил Кылварт.

Foto: Андрас Кралла

«Как и в других районах, один предприниматель оспорил объявленный государственный конкурс, поэтому он был приостановлен», – ответила ДВ специалист по коммуникации управы Кристийне Анналийзе Каламеэс.

«Районная управа Ласнамяэ начала проводить тендер, чтобы найти партнера для обслуживания новых тротуаров, но, к сожалению, практически мгновенно этот тендер был оспорен одним из потенциальных участников. Насколько мне известно, то же самое произошло во многих других районах Таллинна», – подтвердила и старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Поданы жалобы на шесть конкурсов таллиннских управ, пояснила ДВ член апелляционной комиссии по госзакупкам Ульви Рейметс. Четыре из них отменены, две еще находятся на рассмотрении.

«У нас не было другого выхода»

Город, затянув с проведением тендеров, решил провести их через систему ускоренных закупок. На слишком короткие сроки и пожаловалась компания Tänavapuhastuse.

«Закупка “Предотвращение снегопадов и скольжения, а также весеннее обслуживание тротуаров и пешеходных дорожек в Таллинне” (номер заявки 295379), организованная Таллиннским стратегическим центром в динамической системе госзакупок, была опубликована 26 мая 2025 года. Срок подачи заявок на участие в закупке был установлен до 30 июня 2025 года, решение о допуске к участию было опубликовано 1 июля 2025 года, а планируемая дата начала конкурса – 7 июля 2025 года», – прокомментировала помощник руководителя Tänavapuhastuse Кристина Зотеева. В итоге первые данные по госзакупке с указанием стоимости работ были опубликованы только 4 сентября, а последние – 24 сентября.

«Главный вопрос, на который у нас, к сожалению, нет ответа: по каким причинам закупки не были начаты раньше? Конкретный пример: основные документы по госзакупкам администрации городского округа были опубликованы 24.09.2025, срок подачи заявок истекал 06.10.2025 (разница всего в 8 рабочих дней), а начало работ – 15.10.2025. Между подачей заявки и началом работ всего семь рабочих дней! Понятно, что ни один поставщик услуг не запасался большим техническим парком, состоящим из нескольких единиц техники, и не нанимал десятки сотрудников в качестве так называемого резерва “на всякий случай”, то есть без отдельного трудового договора. Обеспечить готовность к выполнению настолько ресурсоемких контрактов за семь рабочих дней (да пусть даже за месяц) невозможно. Когда смотришь на этот временной интервал, то невольно возникает мысль, что эти закупки были задуманы кому-то на руку», – объясняет представительница Tänavapuhastuse.

Когда смотришь на этот временной интервал, то невольно возникает мысль, что эти закупки были задуманы кому-то на руку. Кристина Зотеева помощник руководителя Tänavapuhastuse

Источник ДВ, работающий в городской структуре и знакомый с ситуацией в управах, считает, что злого умысла не было, а имело место неумение работать. Чиновники, по его словам, затянули с тендерами не ради того, чтобы в ускоренном режиме отдать контракты «кому следует», а просто из-за бардака.

«Проблемы с тендерами возникли не по вине чиновников, а из-за некомпетентности политического руководства. Работа по существу над тендерами по уборке тротуаров началась только в августе, потому что раньше ее начать было нельзя, т.к. не было денег (не принят дополнительный бюджет), а решение о передаче уборки городу приняли только в конце июля», – говорит он, отмечая, что до сентября тендерами практически не занимались.

«Беда в том, что презентовать в качестве успехов особо нечего, кроме реформы, которая де-факто парализовала исполнительный аппарат на год, и это очень заметно», – говорит источник ДВ.

Foto: Андрас Кралла

«Таллинн хотел использовать динамическую систему закупок, в которой зарегистрировано 17 компаний, – поясняет руководитель коммунальной службы в Таллиннском коммунальном департаменте Элари Удам. – Цель Таллинна — заключить все договоры с партнерами по обслуживанию к середине октября. Начало предоставления услуг запланировано на 1 ноября, когда начнутся работы по очистке снега и льда с дополнительных тротуаров по договорам коммунального департамента. На сегодняшний день мы не видим препятствий для начала работ, но при запуске услуги необходимо учитывать обычные риски».

Презентовать в качестве успехов городу особо нечего, кроме реформы, которая де-факто парализовала исполнительный аппарат.

Оспорившая тендеры компания Tänavapuhastuse не скрывает, что сама хотела бы принять в них участие. «У нас есть возможность и желание участвовать в закупках, поэтому мы имеем право требовать достаточного времени на подготовку (приобретение необходимого оборудования и подбор персонала) и соответствия основных документов закупок требованиям законодательства. Учитывая, что в рассматриваемых закупках практически отсутствовало обычное время для вопросов и ответов, у нас не было другого выхода, кроме как оспорить результаты тендеров, чтобы защитить свои права, – констатирует Зотеева. – Мы не входим ни в одну из групп интересов или в группу лоббистов. Да, конечно, мы хотим участвовать в тендерах. В каких районах мы готовы предоставлять услуги, в настоящее время является коммерческой тайной».

«По закону о госзакупках заказчик обязан соблюдать, среди прочего, принципы пропорциональности и равного обращения, – напоминает она. – Иначе его действия незаконны».

Где искать выход из сугроба?

Справляться со сложной ситуацией управы намерены при помощи старых связей. «Так как споры могут занять несколько месяцев, а услуга должна оказываться уже с 15 октября, мы аннулировали тендер и приняли решения добавить новые тротуары в уже имеющийся договор. Это юридически корректный шаг, но изначально мы не хотели этого делать, так как с прибавлением такого большого объема в нынешний договор у нас будет меньше возможностей при необходимости вносить в него изменения в будущем. Но с учетом обстоятельств это лучшее возможное решение», – комментирует старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

«У нас есть договоренность с действующим партнером о том, что он возьмет эти улицы на себя на основании дополнительного соглашения к договору», – вторит старейшина Хааберсти Анна Леванди.

В Пыхья-Таллинне тоже рассчитывают договориться с действующим подрядчиком. «В настоящее время ведутся переговоры с компанией, обслуживающей переулки района, о включении дополнительного объема работ в текущий договор. Они сделали нам предложение, и в сотрудничестве с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства мы продолжаем уточнять детали», – ответила специалист по коммуникации управы Пыхья-Таллинна Виолетта Ланман.

Так же хотят поступить и в Нымме. Там уборкой улиц занимается Keskkonnahooldus Eesti OÜ, она же станет обслуживать и новые площади, ответила Кюлли Варник, специалист по коммуникации Ныммеской управы.

В Кристийне планируют прибегнуть к тому же варианту, но управа консультируется, законно ли это. «Сейчас ведутся переговоры с компанией, которая в настоящее время обслуживает районные тротуары, о включении дополнительного объема работ в текущий договор. Они сделали нам предложение, и в сотрудничестве с таллиннским Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства и юристами мы продолжаем уточнять детали», – рассказала Анналийзе Каламеэс.

Пирита – исключение «В районе Пирита дополнительные объемы работ по очистке тротуаров от снега и льда не будут переняты у собственников. Районная управа Пирита обслуживает все находящиеся в ее ведении дороги, включая тротуары. Мы не обслуживаем дороги, находящиеся в частной собственности (включая тротуары), и дороги, обслуживаемые таллиннским Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства (дороги и улицы, по которым ходит общественный транспорт)», – уточнила специалист по коммуникации Пиритаской управы Моника Рауд. По ее словам, в ближайшее время в список дорог, обслуживаемых управой Пирита, будут добавлены новые тротуары на улицах Пуне, Карукелла и Хельмику. У района действует круглогодичный договор на обслуживание с Keskkonnahooldus Eesti OÜ, который также включает в себя очистку дорог от снега и льда. Договор действителен до конца апреля 2028 года. «Улицы, добавленные к существующему объему, будут учтены в бюджете этого договора, поэтому районной управе Пирита не потребуется проводить новую закупку», – пояснила Ранд.

Хватит ли у старых поставщиков ресурсов на новые площади или они окажутся неубранными? «Конечно, они (старые партнеры – прим. ДВ) справятся, вопрос только в качестве и объеме», – замечает Зотеева из Tänavapuhastuse.

Законно ли использовать бывших?

«Если заключение договоров закупок задерживается из-за поданных возражений, то при соблюдении определенных условий, указанных в законе, город может продлить договор с действующим подрядчиком или временно заключить договоры с подрядчиками (в том числе на дополнительные объемы), чтобы обеспечить уборку улиц», – комментирует юрист по госзакупкам, партнер бюро Widen Диана Минуметс. По ее словам, у Таллинна есть компетентные юристы, специализирующиеся на закупках, поэтому город наверняка должным образом оценил наличие и допустимость использования соответствующих оснований и принял свои решения на их основе.

«Город в любом случае должен обеспечить бесперебойное предоставление услуг по уборке, поскольку городские дороги не должны остаться необслуженными», – замечает она.

В то же время сразу обратиться к действующим партнерам город не мог. «При закупке услуг по благоустройству улиц город Таллинн как заказчик обязан соблюдать положения Закона о государственных закупках. Поскольку денежная стоимость закупаемых услуг превышает установленные законом предельные значения, город должен закупить соответствующие услуги, проведя процедуру госзакупки. Тот факт, что в связи с ее оспариванием город вынужден временно заключать договоры на каком-либо исключительном основании, предусмотренном законом, чтобы избежать перерыва в предоставлении услуг по благоустройству, не означает, что такие договоры могут быть заключены на постоянной основе без проведения необходимой процедуры. Следовательно, город действует правомерно, организуя данные закупки», – объясняет юрист.

Если все же выяснится, что были допущены нарушения, то за это грозит штраф в размере 2400 евро для граждан и до 32 000 евро для юридического лица (государства, местного самоуправления и т. д.).

Переломный момент

Теоретически тот, кто отвечает за уборку улиц, несет ответственность и за связанные с ней последствия, т.е., например, за полученные в результате плохой уборки травмы.

«Что касается травм, то мы, конечно же, надеемся, что таких ситуации не возникнет. Тут нужно также учитывать и тот факт, что данные пешеходные дорожки, по правилам, должны быть убраны в течение восьми часов, после того как начался снегопад или обледенение. То есть, если снегопад начался в 5 утра, то пешеходные дороги должны быть убраны не позднее 13.00. Если инцидент случается во время цикла уборки (то есть еще не прошло восьми часов, за которые должны быть сделаны работы), то тут город и партнер не несет ответственности. Если улица не была вовремя убрана и произошел несчастный случай, тогда, конечно, партнер районной управы должен возместить ущерб. В последнем случае инцидент должен быть зафиксирован службами, например, скорой помощью или муниципальной полицией», – подробно объясняет Юлиана Юрченко.

Пешеходные дорожки должны быть почищены в течение восьми часов с момента начала снегопада или обледенения.

Foto: Андрас Кралла

«Моральный ущерб или косвенные издержки не возмещаются, – уточняет представитель Кесклинна. – Ущерб возмещает городское учреждение или управляемая им единица, на территории обслуживания которой произошел инцидент».

«Как и в случае с другими тротуарами, ответственность за них несет организация, их обслуживающая, в данном случае – управа и наш партнер», – подтверждает Леванди, но отдельного бюджета на компенсацию расходов, по ее словам, не предусмотрено.

В Пыхья-Таллинне компенсации зашиты в контракт с подрядчиком. «Действующий договор предусматривает страхование ответственности подрядчика, и при необходимости случаи ущерба будут рассматриваться в общем порядке», – рассказала Ланман. Так же дела обстоят и в Кристийне.

Сверху не видно все

Но лучше, конечно, не доводить до переломов, а следить за качеством уборки. С этим тоже могут быть сложности – по данным источника ДВ, коммунальный департамент намерен сократить использование ресурсов на этом направлении и больше задействовать фото и видеофиксацию. «Без выездных проверок невозможно оценить качество. На фото все может выглядеть чисто, а на деле там лед!» – возражает Элари Удам.

Контроль будет не только удаленным, обещает он: «Очевидно, что в начальный период объем человеческого контроля увеличится», что не исключает, по его словам, использования технологических решений. Удам призывает жителей тоже участвовать в контроле – сообщать о недостатках и проблемах с уборкой снега можно на линию 14410 или через инфосистему общественного порядка и озеленения hhhis.tallinn.ee/add , а также в приложении annateada.ee

В ближайшие недели снега по прогнозу не ожидается, но уже совсем скоро городским чиновникам, ответственным за уборку улиц, и их договорным партнерам придется пройти проверку боем. В прошлый раз она прошла для них крайне неудачно.