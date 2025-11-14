Число безработных в третьем квартале сократилось

«В третьем квартале общие показатели рынка труда улучшились как по сравнению с третьим кварталом прошлого года, так и по сравнению со вторым кварталом этого года», — пояснила аналитик Департамента статистики Теа Васильева. В третьем квартале насчитывалось в общем 54 200 безработных, что на 5000 человек меньше, чем во втором квартале, и на 2100 человек меньше, чем в третьем квартале прошлого года.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.