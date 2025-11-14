Назад 14.11.25, 10:13 Число безработных в третьем квартале сократилось По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2025 года уровень безработицы составил 7,1%, уровень трудовой занятости — 69,7% и уровень участия в рабочей силе — 75,1%.

Иллюстративное фото.

Foto: Raul Mee

«В третьем квартале общие показатели рынка труда улучшились как по сравнению с третьим кварталом прошлого года, так и по сравнению со вторым кварталом этого года», — пояснила аналитик Департамента статистики Теа Васильева. В третьем квартале насчитывалось в общем 54 200 безработных, что на 5000 человек меньше, чем во втором квартале, и на 2100 человек меньше, чем в третьем квартале прошлого года.