Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,77%290,83
  • OMX Riga0,57%926,5
  • OMX Tallinn−0,15%1 909,92
  • OMX Vilnius−0,13%1 269,5
  • S&P 500−1,66%6 737,49
  • DOW 30−1,65%47 457,22
  • Nasdaq −2,29%22 870,36
  • FTSE 100−1,28%9 682,59
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,07
  • OMX Baltic−0,77%290,83
  • OMX Riga0,57%926,5
  • OMX Tallinn−0,15%1 909,92
  • OMX Vilnius−0,13%1 269,5
  • S&P 500−1,66%6 737,49
  • DOW 30−1,65%47 457,22
  • Nasdaq −2,29%22 870,36
  • FTSE 100−1,28%9 682,59
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,07
  • 14.11.25, 10:13

Число безработных в третьем квартале сократилось

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2025 года уровень безработицы составил 7,1%, уровень трудовой занятости — 69,7% и уровень участия в рабочей силе — 75,1%.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Raul Mee
«В третьем квартале общие показатели рынка труда улучшились как по сравнению с третьим кварталом прошлого года, так и по сравнению со вторым кварталом этого года», — пояснила аналитик Департамента статистики Теа Васильева. В третьем квартале насчитывалось в общем 54 200 безработных, что на 5000 человек меньше, чем во втором квартале, и на 2100 человек меньше, чем в третьем квартале прошлого года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 11.11.25, 11:18
Касса по безработице сокращает каждого третьего руководителя
Касса по безработице начала проводить реформы и объявила о сокращении 174 должностей. Количество руководителей и отделов уменьшится примерно на треть.
Новости
  • 30.10.25, 17:22
Глава Кассы по безработице о волне сокращений: начнем с руководителей
Касса по безработице сокращает около пятой части сотрудников, однако, по словам ее руководителя Герта Тийваса, в первую очередь урежут управленческое звено, в том числе и в уездных центрах.
Новости
  • 23.10.25, 14:02
Правительство сокращает расходы: изменения коснутся зарплатных пособий и языковых курсов
Прекратив субсидирование заработной платы и программы обучения, правительство хочет сэкономить в ближайшие годы 8-11 млн евро в ближайшие годы.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.11.25, 14:45
Выкупленная эстонцем ИТ-компания за считанные дни перешла к новому владельцу
2
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
3
Новости
  • 12.11.25, 16:53
Европа намерена перераспределить беженцев, Эстония получит исключение
4
Новости
  • 12.11.25, 18:03
Отказ от трамвая на улице Лийвалайя может оставить Таллинн и без ветки в Пельгуранна
5
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
6
Новости
  • 10.11.25, 06:00
У вас есть карта российского банка? Новый пакет санкций может сулить вам неприятности

Последние новости

Новости
  • 14.11.25, 11:46
NASA успешно запустила беспилотную миссию на Марс
Новости
  • 14.11.25, 10:51
Valio инвестировала 8,5 млн в производство в Выру
Новости
  • 14.11.25, 10:13
Число безработных в третьем квартале сократилось
Новости
  • 14.11.25, 06:00
Танцы, скандалы и джаз: как подвал на Ратушной площади стал символом новой эпохи
Новости
  • 13.11.25, 19:15
Испытывающая трудности компания E-Piim меняет руководство и ищет инвестора
Биржа
  • 13.11.25, 17:58
Finnair инвестирует 2,5 млрд евро в течение четырех лет
Новости
  • 13.11.25, 17:01
Рауль Кирьянен снял 10 млн евро дивидендов
Новости
  • 13.11.25, 15:45
Тыну Тоомпарк поспорил с чиновником: должно ли государство вмешиваться в рынок недвижимости?

Сейчас в фокусе

Сингапурка Венус Лим, основательница и владелица караоке-бара House 10, задолжала арендодателю 100 000 евро, и он теперь пытается взыскать эти долги с нее как с частного лица. Однако она надеется найти новых инвесторов и открыть бар в другом месте – максимум через год.
Эпицентр
  • 13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
В дальнейшем квоту на иммиграцию предлагается привязать к прогнозу экономического роста и в основном распределять ее в пользу промышленного сектора.
Подсказка
  • 13.11.25, 06:00
На пороге гибких трудовых договоров: иностранцев новые правила почти не затронут
Торговый центр Fama в Нарве. Отправлять посылки на автобусах с января его посетители не смогут, закроется здесь и спортивный магазин, но появились два новых магазина.
Новости
  • 13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
Лагерь беженцев в Греции.
Новости
  • 12.11.25, 16:53
Европа намерена перераспределить беженцев, Эстония получит исключение
Сооснователь стартапа Lovable Фабиан Хедин посетил Эстонию, приняв участие в мероприятии по креативному кодингу, прошедшему в офисе Pipedrive.
Новости
  • 12.11.25, 19:14
Самый быстрорастущий ИТ-стартап в мире: главный вызов — нанять людей
По прогнозам, к концу года число поданных в эстонскую таможню деклараций может достичь 2,5–3 млн вместо 0,5 млн в 2024 году.
Новости
  • 13.11.25, 13:58
ЕС хочет ввести пошлины в отношении китайских посылок уже с начала 2026 года
Владимир Зеленский подчеркнул, что коррупции нет места в стране.
Новости
  • 13.11.25, 12:23
Коррупционный скандал расшатал украинское правительство
Нарвский промышленный инкубатор (NTI) – это девелоперский проект, объединяющий в рамках инкубационной программы современную производственную и офисную инфраструктуру, а также консультационные услуги.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025