Глава Кассы по безработице о волне сокращений: начнем с руководителей

Согласно решению правительства, возглавляющий с апреля Кассу по безработице Герт Тийвас должен сократить операционные расходы на 10%, то есть около 6,5 млн евро.
Foto: Martin Ahven/Õhtuleht/Scanpix
Тийвас подтвердил в интервью изданию Äripäev, что Касса по безработице намерена уволить примерно пятую часть персонала. Согласно данным, представленным Налогово-таможенному департаменту, в учреждении работают около 900 человек. Министерство экономики и коммуникаций сообщило Äripäev, что правление Кассы по безработице направило совету учреждения документы, в которых указано намерение сократить 160 работников.
