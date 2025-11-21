Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,08%6 544,16
  • DOW 300,37%45 921,54
  • Nasdaq −0,2%22 032,31
  • FTSE 100−0,07%9 520,88
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,07
  • 21.11.25, 16:53

Может сдуться под тяжестью снега: в Нарве закрыли футбольный холл за 7 миллионов евро

Футбольный пневмохолл на улице Креэнхольми в Нарве, построенный год назад, городские власти временно закрыли по рекомендации эксперта, проводящего аудит объекта. Под тяжестью снега надувной купол может сложиться, и это было бы опасно для спортсменов и работников холла.
Мэр Нарвы Катри Райк и директор Департамента городского хозяйства Наталья Шибалова рассказали о дальнейшей судьбе пневмохолла, который может быть опасен во время снегопадов.
  • Мэр Нарвы Катри Райк и директор Департамента городского хозяйства Наталья Шибалова рассказали о дальнейшей судьбе пневмохолла, который может быть опасен во время снегопадов.
  • Foto: Николай Андреев
Небольшой инцидент такого рода произошел прошлой зимой, но тогда пострадал только воздуховод. Решение о закрытии было озвучено на пресс-конференции 21 ноября, в которой участвовали мэр Нарвы Катри Райк, директор Департамента городского хозяйства Наталья Шибалова и руководитель управляющего пневмохоллом городского учреждения Narva Spordikeskus Андрей Шилин.
Пока работа холла приостановлена с 21 по 30 ноября. Около 400 футболистов из разных клубов остались без тренировочной площадки. А сооружение стоимостью 7 млн евро, видимо, придется частично переделать.

Эксперт предложил закрыть здание

По словам мэра Катри Райк, эксперт, проводящий аудит, указал, что при снегопадах безопасность в холле не может быть гарантирована ни для посетителей, ни для работников, включая тех, кто очищает здание от снега.

Статья продолжается после рекламы

«Человек, который делал ответственный анализ, однозначно написал, что когда идет снег, тогда нет безопасности», – сказала Райк.
Она подчеркнула, что город ждет окончательный акт, который должен быть готов 26 ноября. Мэр отметила, что обсуждать вероятность скорого возвращения холла к работе пока рано: решение будет зависеть исключительно от итогового отчета.

Ошибки подтвердились предварительно

Наталья Шибалова сообщила, что предварительный аудит указывает на допущенные ошибки в проектировании, которые не позволяют безопасно использовать пневмохолл во время снегопадов. Эксперт дополнительно осмотрел объект, взял замеры снежных нагрузок и изучил динамику таяния снега.
Шибалова напомнила, что перед началом строительства проект прошел обязательную экспертизу, выполненную четырьмя высококвалифицированными экспертами, которые признали проект соответствующим требованиям. Тем не менее, нынешний аудит начали после происшествия прошлого года, когда под тяжестью снега конструкция частично просела.
По словам Шибаловой, слабые места, на которые указал эксперт, расположены в зоне перехода купола к более пологой крыше здания, где в 2024 году произошло повреждение.
Отвечая на вопрос журналистов о возможных претензиях, Шибалова уточнила, что проект выполнила фирма Projektibüroo, а строитель выбирался по отдельному тендеру, им стала компания Revin Grupp.
Город будет оценивать ответственность сторон только после получения итогового заключения, сказала Наталья Шибалова: если проект был составлен верно, но строитель выполнил работы некачественно – претензии будут к строителю; если проект изначально содержал ошибки, а строитель следовал документации – ответственность ляжет на проектировщика.
Варианты дальнейших действий будут уточнены после получения отчета. Однако полный снос исключен, заверила мэр города Катри Райк.

  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
  • 17.11.25, 08:52
Налоговый департамент вынес решение. Автокомпания должна государству семизначную сумму
  • 19.11.25, 13:21
«Я думаю, что нас не поймут, если мы снесем за 7 миллионов построенное строение», – сказала также Наталья Шибалова.
Но, по словам мэра, понятно, что понадобятся какие-то проектировочные и строительные работы, чтобы исправить выявленные ошибки.

400 футболистов остались за дверью

Руководитель Narva Spordikeskus Андрей Шилин сообщил, что интерес к объекту растет, а зимний сезон должен был стать периодом максимальной загрузки. В пиковое время холл был не занят только по утрам. Всего в нем занимались около 100 детей из небольших спортивных клубов и еще около 300 футболистов разных возрастов из Narva Trans.
Шилин подчеркнул, что объект нужен городу и региону: в холле проходили тренировочные игры и мероприятия различных клубов, в том числе из других городов Ида-Вирумаа.
По словам Андрея Шилина, сейчас, когда в здании нет людей, в раздевалках для экономии снижена температура, но большой купол все равно приходится отапливать, чтобы с него сползал снег.
