Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,00%6 538,76
  • DOW 300,00%45 752,26
  • Nasdaq −2,15%22 078,05
  • FTSE 100−0,03%9 524,76
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,24
  • OMX Baltic0,32%293,02
  • OMX Riga−0,12%924,2
  • OMX Tallinn−0,12%1 906,08
  • OMX Vilnius0,31%1 278,57
  • S&P 5000,00%6 538,76
  • DOW 300,00%45 752,26
  • Nasdaq −2,15%22 078,05
  • FTSE 100−0,03%9 524,76
  • Nikkei 225−2,4%48 625,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,24
  • 21.11.25, 11:12

Оборонная промышленность получит почти 24 млн евро на разработку продукции

Министерство экономики и промышленности предлагает предприятиям оборонной промышленности поддержку в размере от 250 000 до 3 млн евро из средств Европейского фонда регионального развития.
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
  • Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
  • Foto: Andras Kralla
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 19.11.25, 14:03
Торговля оружием в Европе резко выросла. Выигрывают от этого прежде всего США
Импорт вооружений в Европе за последние пять лет вырос в два с половиной раза; от этого выигрывают США, а также целый ряд европейских оборонных компаний. Проигрывают же люди, находящиеся в зонах конфликтов, где европейским оружием вооружаются и авторитарные режимы.
Новости
  • 04.11.25, 15:49
Rheinmetall начал строительство крупного завода по производству боеприпасов в Литве
Крупнейшая оборонная инвестиция в истории Литвы – так президент страны назвал завод по производству боеприпасов, строительство которого сегодня официально началось в сотрудничестве с немецким промышленным гигантом Rheinmetall.
ТОП
  • 06.10.25, 14:52
ТОП компаний машиностроения и металлургии. В лидеры вышли оборонная промышленность и судостроение
ТОП машиностроительных и металлообрабатывающих компаний за 2025 год показывает рост сектора – компании вышли на новые рынки, увеличили производственные мощности и получили рекордную прибыль.
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
3
Подсказка
  • 20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
4
Новости
  • 20.11.25, 08:39
Из-за фирмы, запутавшейся в налогах, клиенты оказались в западне
5
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
6
Новости
  • 19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии

Последние новости

Новости
  • 21.11.25, 14:46
План мира Трампа: Киев отказался сокращать ВСУ и отдавать территории
Новости
  • 21.11.25, 14:19
Производитель мягкой мебели построит завод в Центральной Европе. В Эстонии достигнут предел расширения
Биржа
  • 21.11.25, 13:30
Стоимость биткоина продолжает снижаться
Новости
  • 21.11.25, 12:38
«Отечеству» будет предъявлено уголовное подозрение
Инвестор Тоомас
  • 21.11.25, 12:37
Инвестор Тоомас: инвесторы Baltic Horizon вновь перед непростым выбором
Биржа
  • 21.11.25, 12:00
Переговоры Novaturas с крупным турецким инвестором провалились
Новости
  • 21.11.25, 11:12
Оборонная промышленность получит почти 24 млн евро на разработку продукции
Новости
  • 21.11.25, 10:21
Северный порт Палдиски сменил владельца

Сейчас в фокусе

Использование фотографий, видео и других материалов, собранных следственными органами в социальных сетях, законом не запрещено.
Подсказка
  • 20.11.25, 06:00
Публикуете в соцсетях фото в роскошных отелях? Готовьтесь к вопросам следователей
Компания JMV, завозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерами, вела ожесточенные споры с Налоговым департаментом, который в итоге постановил, что фирма должна государству более миллиона евро.
Новости
  • 20.11.25, 08:39
Из-за фирмы, запутавшейся в налогах, клиенты оказались в западне
Адвокат Айвар Пихлак (слева) и Дмитрий Орлов (справа) изначально не были заинтересованы в заключении сделки, поскольку Орлов не считает себя виновным. Тем не менее прокурор попросил провести с Орловым беседу.
Новости
  • 19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии
На открытии роскошного отеля. Слева – один из руководителей Bombay Group Даяна Тийтсаар, в центре – руководитель гостиничного направления Bombay Group Антон Ёлкин.
Новости
  • 20.11.25, 19:25
Владелец люксового отеля сокращает более ста человек
Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Присяжный адвокат Cuesta Advokaadibüroo OÜ Валерия Арсюта
Подсказка
  • 18.11.25, 18:20
Судебный прецедент: из-за выплат члену правления НТД взыскал с фирмы 50 тыс. евро
«Если эстонские компании работают в оборонном секторе, они определенно должны идти в Украину», – Ану-Малль Наарит.
Интервью
  • 20.11.25, 16:42
Фирма, сводящая эстонский и украинский бизнес вместе: «Мы всегда предупреждаем о системе откатов»
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025