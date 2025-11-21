Оборонная промышленность получит почти 24 млн евро на разработку продукции

Импорт вооружений в Европе за последние пять лет вырос в два с половиной раза; от этого выигрывают США, а также целый ряд европейских оборонных компаний. Проигрывают же люди, находящиеся в зонах конфликтов, где европейским оружием вооружаются и авторитарные режимы.
Крупнейшая оборонная инвестиция в истории Литвы – так президент страны назвал завод по производству боеприпасов, строительство которого сегодня официально началось в сотрудничестве с немецким промышленным гигантом Rheinmetall.
