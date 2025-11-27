Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,54%294,08
  • OMX Riga−0,21%922,38
  • OMX Tallinn0,29%1 934,1
  • OMX Vilnius0,32%1 277,23
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 100−0,03%9 688,62
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,58
  • OMX Baltic0,54%294,08
  • OMX Riga−0,21%922,38
  • OMX Tallinn0,29%1 934,1
  • OMX Vilnius0,32%1 277,23
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 100−0,03%9 688,62
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,58
  • 27.11.25, 09:56

Средняя зарплата выросла до 2075 евро

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2025 года средняя месячная брутто-зарплата составила 2075 евро, что на 5,9% больше, чем в тот же период 2024 года. В годовом сравнении рост зарплат замедлился.
Наименьшая месячная брутто-зарплата в третьем квартале отмечалась в Валгаском уезде (1549 евро).
  • Наименьшая месячная брутто-зарплата в третьем квартале отмечалась в Валгаском уезде (1549 евро).
  • Foto: Shutterstock
«Изменение зарплат в третьем квартале этого года осталось на том же уровне, что и в прошлом квартале. В третьем квартале 2024 года рост зарплат составил 8,1%, т.е. в годовом сравнении рост зарплат замедлился», – прокомментировала аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк. Она добавила, что во втором квартале работникам обычно выплачивается больше дополнительных выплат (например, отпускные), поэтому средняя зарплата в третьем квартале обычно ниже, чем во втором квартале.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 25.11.25, 14:05
Профсоюзы хотят повысить минимальную зарплату на 11,8%, работодатели против
Работодатели и профсоюзы не смогли договориться о минимальной зарплате на следующий год, поэтому переговоры продолжатся у государственного примирителя.
Интервью
  • 29.10.25, 06:00
«Наша зарплата условно измеряется пельменями и чеком за топливо»
Предприниматель и собственник нарвской фирмы Smart Mööbel Александр Дмитриев много лет работает на второе свое детище – футзальный клуб Narva United – практически бесплатно. Для него это, скорее, волонтерский и спонсорский проект, говорит он. Поддержка от города тоже есть, но иногда из 10 000 евро приходится возвращать 9000.
ТОП
  • 29.10.25, 16:26
ТОП зарплат: самые щедрые работодатели в сфере торговли
ТОП зарплат торгового сектора показывает, что самые высокие вознаграждения платят оптовые продавцы топлива, металлов, медицинских и фармацевтических товаров, а также автодилеры. Уровень зарплат в этих секторах сохраняет тенденцию к росту.
Mнения
  • 27.10.25, 14:44
Лучший руководитель Эстонии: зарплата – это инвестиция, а не статья расходов
Ключ к успеху компании – в том, чтобы команда понимала ценность своей работы, а не только ее содержание. Заработную плату следует рассматривать как инвестицию во вклад и развитие человека, пишет председатель правления Hansa Grupp и обладатель звания лучшего руководителя Эстонии по версии Äripäev Неэме Таммис.
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
2
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
3
Новости
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
4
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
5
Новости
  • 25.11.25, 16:46
Четыре миллиона от дочки «Лукойла» поступили эстонскому производителю домов. «Это коммерческая тайна»
6
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США

Последние новости

  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
Новости
  • 27.11.25, 09:56
Средняя зарплата выросла до 2075 евро
Биржа
  • 27.11.25, 08:57
Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех
Новости
  • 27.11.25, 06:00
В любой бутылке Coca-Cola может оказаться химическое вещество родом из Кохтла-Ярве
Биржа
  • 26.11.25, 18:13
Инвесторы видят возможности на падающем рынке. “Не можешь выдержать падения на 20%? Не входи в позицию”
Новости
  • 26.11.25, 17:05
Руководство «Отечества» знало о проблемах с финансированием уже много лет назад
Новости
  • 26.11.25, 16:38
Рийгикогу рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с Калле Грюнталя
Новости
  • 26.11.25, 15:31
Мюллер: главный риск банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости

Сейчас в фокусе

Совладелец стартапа Wallester Сергей Астафьев верит в бизнес-модель, когда услуга предоставляется корпоративным клиентам бесплатно, а компания зарабатывает на кэшбэке от крупного партнера.
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
Swedbank проработал по адресу Лийвалайа, 8/12 в общей сложности 30 лет, а теперь переехал по той же улице на 750 метров ближе к центру города, в квартал Arter.
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
Головной офис эстонского стартапа Glia находится в Нью-Йорке. На фото – основатели (слева направо) Карлос Паниагуа, Дэн Михаэли и Джастин ДиПьетро.
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США
Руководитель и единственный собственник фирмы Loigo Marine Supply OÜ Матвей Никитенко (сидит за столом) в окружении сотрудников.
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
В этом году Стив Уиткоф (справа) в том числе лично встречался с Путиным в Москве.
Новости
  • 26.11.25, 08:09
Утечка записи: личный советник Трампа учил россиян, как впарить мирное соглашение президенту США
Сдвоенный цех, который арендовала для своего демозавода по производству карбоната кальция из сланцевой золы компания R-S Osa Service. На полу – специальное устойчивое к химикатам покрытие из эпоксидной смолы.
Новости
  • 26.11.25, 08:52
Свободная планировка и баня с видом на электростанцию: в Нарве показали цеха с самой дорогой арендой
Старые коммерческие здания в Таллинне рискуют остаться без арендаторов.
Новости
  • 26.11.25, 15:31
Мюллер: главный риск банков сейчас связан с ситуацией на рынке недвижимости
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025