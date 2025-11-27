Средняя зарплата выросла до 2075 евро

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2025 года средняя месячная брутто-зарплата составила 2075 евро, что на 5,9% больше, чем в тот же период 2024 года. В годовом сравнении рост зарплат замедлился.
Наименьшая месячная брутто-зарплата в третьем квартале отмечалась в Валгаском уезде (1549 евро).
Foto: Shutterstock
«Изменение зарплат в третьем квартале этого года осталось на том же уровне, что и в прошлом квартале. В третьем квартале 2024 года рост зарплат составил 8,1%, т.е. в годовом сравнении рост зарплат замедлился», – прокомментировала аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк. Она добавила, что во втором квартале работникам обычно выплачивается больше дополнительных выплат (например, отпускные), поэтому средняя зарплата в третьем квартале обычно ниже, чем во втором квартале.
