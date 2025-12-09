Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,18%298,32
  • OMX Riga−0,23%931,38
  • OMX Tallinn−0,24%1 970,46
  • OMX Vilnius−0,06%1 292,31
  • S&P 5000,19%6 859,27
  • DOW 300,27%47 868,01
  • Nasdaq 0,16%23 583,54
  • FTSE 1000,01%9 646,25
  • Nikkei 2250,14%50 655,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,95
  09.12.25, 15:56

Трамп: настало время президентских выборов в Украине

Пришло время провести новые президентские выборы в Украине, несмотря на продолжающуюся войну, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico. По его мнению, отказ от проведения выборов противоречит принципам демократии.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Joey Sussman
Несмотря на продолжающуюся военную агрессию со стороны РФ, Украине пора провести президентские выборы, считает президент США Дональд Трамп, передает DW.
«Да, думаю, пора. Думаю, сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор», – заявил он в интервью изданию Politico, опубликованном во вторник, 9 декабря.
По мнению Трампа, президент Украины Владимир Зеленский имеет шанс на повторную победу. «Я не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия», – добавил американский президент.

Выборы в Украине не проводятся из-за военного положения
Очередные выборы президента Украины по графику должны были состояться еще в 2024 году, однако из-за введенного в стране с начала полномасштабного вторжения ВС РФ военного положения их проведение было отложено. Кремль неоднократно использовал данный факт для обвинения Зеленского в его «нелегитимности».
С начала второго срока Трампа возобновились дискуссии о проведении выборов, несмотря на боевые действия. К этому призывал и Трамп, но в Киеве заявляли о невозможности такого решения. В частности, в апреле 2025 года в Верховной раде опровергли сообщения о подготовке к проведению президентских выборов.
