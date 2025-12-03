Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,44%296,29
  • OMX Riga0,37%927,84
  • OMX Tallinn0,08%1 950,54
  • OMX Vilnius0,08%1 286,67
  • S&P 5000,25%6 829,37
  • DOW 300,39%47 474,46
  • Nasdaq 0,59%23 413,67
  • FTSE 100−0,04%9 698,25
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,46
  • OMX Baltic−0,44%296,29
  • OMX Riga0,37%927,84
  • OMX Tallinn0,08%1 950,54
  • OMX Vilnius0,08%1 286,67
  • S&P 5000,25%6 829,37
  • DOW 300,39%47 474,46
  • Nasdaq 0,59%23 413,67
  • FTSE 100−0,04%9 698,25
  • Nikkei 2251,14%49 864,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,46
  • 03.12.25, 11:06

Переговоры Путина с представителями США: соглашения достичь не удалось

В Кремле прошли переговоры России и США о мирном урегулировании войны в Украине. Встреча продлилась почти пяти часов, однако компромисса достичь не удалось.
Переговоры России и США продлились почти пять часов.
  • Переговоры России и США продлились почти пять часов.
  • Foto: Scanpix
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и представители США провели в Кремле «весьма полезную, конструктивную, содержательную» встречу, передает «Медуза».
«Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам», — сказал Ушаков журналистам по итогам встречи. Он отметил, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана США по урегулированию в Украине.
«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений», — заявил Ушаков.

Статья продолжается после рекламы

Он добавил, что на встрече «обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса».
«Пока еще компромиссного варианта [мирного урегулирования] найдено не было, но некоторые американские наработки они выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», — заявил Ушаков.
Помощник президента России Юрий Ушаков и президент РФ Владимир Путин.
  • Помощник президента России Юрий Ушаков и президент РФ Владимир Путин.
  • Foto: Scanpix
Отвечая на вопрос, ближе или дальше после этих переговоров стал мир, Юрий Ушаков сказал: «Точно не дальше».
По его словам, Владимир Путин передал Дональду Трампу через Уиткоффа дружеский привет и «целый ряд важных политических сигналов». Ушаков добавил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров.
«Они буквально сражаются за пространство в 30–50 километров»
Украина и Россия сейчас «буквально сражаются за 30–50 километров Донецкой области», сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити, отвечая на вопросы о продвижении мирного соглашения:
«Сейчас они буквально сражаются за пространство в 30–50 километров и за те 20 процентов Донецкой области, которые остаются. И то, что мы пытаемся сделать — и, думаю, добились определенного прогресса — это понять, с чем украинцы могли бы согласиться, что даст им гарантии безопасности на будущее, чтобы их страна больше никогда не подверглась вторжению; что позволило им не просто восстановить экономику, но и процветать, быть государством с растущей экономикой. Теоретически, если все делать правильно, через 10 лет ВВП Украины может быть больше российского».
Помощник президента России Юрий Ушаков, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций — специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и специальный представитель США Стив Уиткофф.
  • Помощник президента России Юрий Ушаков, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций — специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и специальный представитель США Стив Уиткофф.
  • Foto: Scanpix
По словам Рубио, речь идет о том, чтобы защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, «чтобы она не стала марионеточным государством, а действительно оставалась независимой и суверенной».

Статья продолжается после рекламы

Госсекретарь США также напомнил, что «на одном из этапов» в начале войны Россия контролировала значительно больше территории в Украине, чем сейчас, и отметил, что украинцы «добились огромного успеха благодаря своей храбрости, мужеству и тому, как отчаянно они сражались». Но сейчас противостояние превратилось в войну на истощение, и, «к сожалению, россияне демонстрируют готовность терять по семь тысяч солдат в неделю ради достижения своей цели».
«Путин пару недель назад сказал: это может занять много времени — мы добьемся своих целей; это может стоить больше и быть дольше, чем мы хотим, но мы сделаем это. И я думаю, что именно так они и мыслят. А мы пытаемся понять, возможно ли закончить войну так, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли с этим согласиться», — добавил Рубио.
Одним из спорных вопросов в мирном плане, который обсуждается Россией и Украиной при посредничестве США, остаются территории Донецкой области. Владимир Путин требует вывода ВСУ из этого района, Киев на эти условия не согласен.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 26.11.25, 08:09
Утечка записи: личный советник Трампа учил россиян, как впарить мирное соглашение президенту США
Телефонные записи, оказавшиеся в распоряжении Bloomberg, наглядно демонстрируют, как главный переговорщик по так называемому украинскому мирному плану Стив Уиткофф объясняет российскому собеседнику, как лучше задабривать Дональда Трампа.
Mнения
  • 24.11.25, 12:34
Анализ: Трамп и Вэнс готовы уничтожить Европу
Смириться с пактом между Мар-а-Лаго и Кремлем означало бы не только пожертвовать Украиной, но и окончательно демонтировать международный правопорядок.
Новости
  • 23.11.25, 11:23
Сийм Каллас: Трамп действует в интересах Москвы
Бывший премьер-министр Эстонии и бывший вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас обеспокоен действиями президента США Дональда Трампа, который, по оценке Калласа, в войне России против Украины защищает интересы Москвы.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
2
Подсказка
  • 01.12.25, 10:32
Поспешите за деньгами: с 1 декабря в Ида-Вирумаа возобновят прием заявок на деньги из Фонда справедливого перехода
3
Биржа
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
4
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
5
Новости
  • 02.12.25, 06:00
Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни
6
Новости
  • 02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности

Последние новости

Новости
  • 03.12.25, 11:06
Переговоры Путина с представителями США: соглашения достичь не удалось
Биржа
  • 03.12.25, 10:46
Anthropic с участием Яана Таллинна готовится к выходу на биржу
Mнения
  • 03.12.25, 10:39
Заклятые друзья в Таллинне будут держаться друг за друга до выборов
Новости
  • 03.12.25, 09:53
ЕС полностью откажется от российского газа к 2027 году
Новости
  • 03.12.25, 09:03
Проект на четыре миллиарда: масштабная застройка семьи Хяэль ждала своего часа 16 лет
ТОП
  • 03.12.25, 07:00
Победителя регионального ТОПа ждал сокрушительный удар
Эпицентр
  • 03.12.25, 06:00
Деньги на воде и кальции: биодобавки приносят бизнесу миллионы
Новости
  • 02.12.25, 18:55
Оливер Крууда исключен из списка разыскиваемых

Сейчас в фокусе

Американка Жаклин Баумер и ее муж Мярт Баумер владеют семью гектарами земли в Вайнупеа.
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом
По мнению адвоката SORAINEN Альберта Линнтама, MTÜ можно было бы разрешить делать пожертвования политическим партиям.
Новости
  • 02.12.25, 06:00
Адвокат: закон размыт, а люди теряют здоровье и дело своей жизни
Рауль Йеэтс предпочитает, чтобы все делалось, как он задумал. Когда фотограф попытался поставить его на фоне кустов, Йеэтс отказался. Хорошо знающий его раллист Отт Тянак замечает: владельца лесов так просто не переубедишь. «Если для него этот куст был буреломом — значит, это бурелом».
Новости
  • 02.12.25, 08:58
Успешный промышленник хочет расширяться. Гросс завидует его смелости, а Тянак – целеустремленности
Бункеровочная компания, принадлежащая называемому палдиским магнатом Алексею Чульцу и российскому предпринимателю Сергею Пастерсу, обанкротилась.
Новости
  • 01.12.25, 17:05
Топливная компания Алексея Чульца обанкротилась
Coop Pank планирует выкупить до 3% всех своих акций.
Биржа
  • 02.12.25, 09:48
Coop Pank готовится к выкупу акций
Много лет сложности с поиском Крууда испытывали также суд, судебные исполнители и банкротные управляющие.
Новости
  • 02.12.25, 15:08
Полиция и суды ищут и не могут найти Оливера Крууда: сам он утверждает, что даже не скрывается
Основатель Эстонского центра морских инноваций Арго Сильдвеэ говорит, что пять лет вкладывал всю душу, чтобы вывести эстонцев на вершину мирового судостроения, однако теперь несколько предпринимателей обвиняют его в корыстных амбициях и махинациях.
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход
  • KM
Content Marketing
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025