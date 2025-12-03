Переговоры Путина с представителями США: соглашения достичь не удалось

В Кремле прошли переговоры России и США о мирном урегулировании войны в Украине. Встреча продлилась почти пяти часов, однако компромисса достичь не удалось.
- Переговоры России и США продлились почти пять часов.
- Foto: Scanpix
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и представители США провели в Кремле «весьма полезную, конструктивную, содержательную» встречу, передает «Медуза»
«Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам», — сказал Ушаков журналистам по итогам встречи. Он отметил, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана США по урегулированию в Украине.
«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений», — заявил Ушаков.
Он добавил, что на встрече «обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса».
«Пока еще компромиссного варианта [мирного урегулирования] найдено не было, но некоторые американские наработки они выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», — заявил Ушаков.
- Помощник президента России Юрий Ушаков и президент РФ Владимир Путин.
- Foto: Scanpix
Отвечая на вопрос, ближе или дальше после этих переговоров стал мир, Юрий Ушаков сказал: «Точно не дальше».
По его словам, Владимир Путин передал Дональду Трампу через Уиткоффа дружеский привет и «целый ряд важных политических сигналов». Ушаков добавил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров.
«Они буквально сражаются за пространство в 30–50 километров»
Украина и Россия сейчас «буквально сражаются за 30–50 километров Донецкой области», сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити, отвечая
на вопросы о продвижении мирного соглашения:
«Сейчас они буквально сражаются за пространство в 30–50 километров и за те 20 процентов Донецкой области, которые остаются. И то, что мы пытаемся сделать — и, думаю, добились определенного прогресса — это понять, с чем украинцы могли бы согласиться, что даст им гарантии безопасности на будущее, чтобы их страна больше никогда не подверглась вторжению; что позволило им не просто восстановить экономику, но и процветать, быть государством с растущей экономикой. Теоретически, если все делать правильно, через 10 лет ВВП Украины может быть больше российского».
- Помощник президента России Юрий Ушаков, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций — специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и специальный представитель США Стив Уиткофф.
- Foto: Scanpix
По словам Рубио, речь идет о том, чтобы защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, «чтобы она не стала марионеточным государством, а действительно оставалась независимой и суверенной».
Госсекретарь США также напомнил, что «на одном из этапов» в начале войны Россия контролировала значительно больше территории в Украине, чем сейчас, и отметил, что украинцы «добились огромного успеха благодаря своей храбрости, мужеству и тому, как отчаянно они сражались». Но сейчас противостояние превратилось в войну на истощение, и, «к сожалению, россияне демонстрируют готовность терять по семь тысяч солдат в неделю ради достижения своей цели».
«Путин пару недель назад сказал: это может занять много времени — мы добьемся своих целей; это может стоить больше и быть дольше, чем мы хотим, но мы сделаем это. И я думаю, что именно так они и мыслят. А мы пытаемся понять, возможно ли закончить войну так, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли с этим согласиться», — добавил Рубио.
Одним из спорных вопросов в мирном плане, который обсуждается Россией и Украиной при посредничестве США, остаются территории Донецкой области. Владимир Путин требует вывода ВСУ из этого района, Киев на эти условия не согласен.
