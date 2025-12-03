Назад 03.12.25, 11:06 Переговоры Путина с представителями США: соглашения достичь не удалось В Кремле прошли переговоры России и США о мирном урегулировании войны в Украине. Встреча продлилась почти пяти часов, однако компромисса достичь не удалось.

Переговоры России и США продлились почти пять часов.

Foto: Scanpix

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и представители США провели в Кремле «весьма полезную, конструктивную, содержательную» встречу, передает «Медуза»

«Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам», — сказал Ушаков журналистам по итогам встречи. Он отметил, что Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана США по урегулированию в Украине.

«Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое и даже отрицательное отношение к ряду предложений», — заявил Ушаков.

Он добавил, что на встрече «обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса».

«Пока еще компромиссного варианта [мирного урегулирования] найдено не было, но некоторые американские наработки они выглядят более-менее приемлемыми, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», — заявил Ушаков.

Помощник президента России Юрий Ушаков и президент РФ Владимир Путин.

Foto: Scanpix

Отвечая на вопрос, ближе или дальше после этих переговоров стал мир, Юрий Ушаков сказал: «Точно не дальше».

По его словам, Владимир Путин передал Дональду Трампу через Уиткоффа дружеский привет и «целый ряд важных политических сигналов». Ушаков добавил, что Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров.

«Они буквально сражаются за пространство в 30–50 километров»

Украина и Россия сейчас «буквально сражаются за 30–50 километров Донецкой области», сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью ведущему Fox News Шону Хэннити, отвечая на вопросы о продвижении мирного соглашения:

«Сейчас они буквально сражаются за пространство в 30–50 километров и за те 20 процентов Донецкой области, которые остаются. И то, что мы пытаемся сделать — и, думаю, добились определенного прогресса — это понять, с чем украинцы могли бы согласиться, что даст им гарантии безопасности на будущее, чтобы их страна больше никогда не подверглась вторжению; что позволило им не просто восстановить экономику, но и процветать, быть государством с растущей экономикой. Теоретически, если все делать правильно, через 10 лет ВВП Украины может быть больше российского».

Помощник президента России Юрий Ушаков, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций — специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и специальный представитель США Стив Уиткофф.

Foto: Scanpix

По словам Рубио, речь идет о том, чтобы защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, «чтобы она не стала марионеточным государством, а действительно оставалась независимой и суверенной».

Госсекретарь США также напомнил, что «на одном из этапов» в начале войны Россия контролировала значительно больше территории в Украине, чем сейчас, и отметил, что украинцы «добились огромного успеха благодаря своей храбрости, мужеству и тому, как отчаянно они сражались». Но сейчас противостояние превратилось в войну на истощение, и, «к сожалению, россияне демонстрируют готовность терять по семь тысяч солдат в неделю ради достижения своей цели».

«Путин пару недель назад сказал: это может занять много времени — мы добьемся своих целей; это может стоить больше и быть дольше, чем мы хотим, но мы сделаем это. И я думаю, что именно так они и мыслят. А мы пытаемся понять, возможно ли закончить войну так, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли с этим согласиться», — добавил Рубио.

Одним из спорных вопросов в мирном плане, который обсуждается Россией и Украиной при посредничестве США, остаются территории Донецкой области. Владимир Путин требует вывода ВСУ из этого района, Киев на эти условия не согласен.