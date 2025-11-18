Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»

Эстонская компания Tehnokeskus с двадцатилетним стажем на рынке металлоконструкций в ноябре обанкротилась. «Налоговый не пошел навстречу и не дал отсрочку по долгам», – поясняет ее руководитель Сергей Лысиков. Фирма, у которой дела шли хорошо, были заказчики и репутация, разорилась, по его словам, из-за того, что просчиталась с партнером.
- Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
«Как согнуть трубу, уголок или полосу?» – легко ответить на этот вопрос обещала посетителям своего сайта
компания Tehnokeskus. Сайт еще работает, но сама компания 14 ноября признана банкротом. Это решение положило конец длинной тяжбе с Налоговым департаментом и двадцатилетней истории компании.
Созданная в 2005 году Tehnokeskus сама изготавливала, продавала и устанавливала различные металлоконструкции, винтовые и маршевые лестницы, ограждения и пр. «Металлоконструкциями фирма занимается 18 лет, потихоньку росли. В основном у нас заказчики – строительные компании финские, но и эстонские тоже были», – рассказывает Лысиков.
Проблемы у фирмы начались в 2023 году,
когда Налогово-таможенный департамент (НТД) потребовал заплатить подоходный налог, а также вернуть полученный возврат по налогу с оборота из-за того, что компании, связанные с его партнером Анти Вийгисалу, не подали отчет и не заплатили налоги.
Как ранее писали ДВ, Налоговый департамент поначалу заподозрил Лысикова в отмывании денег через фирмы-однодневки, а затем потребовал, чтобы его компания вернула государству НСО с десятков тысяч евро, переведенных связанным с Вийгисалу фирмам Lada Halduse, Spets Montor и Gavaneft. Данными компаниями при этом руководили подставные лица.
«Захотели сэкономить денег. Воспользовались услугами одного небезызвестного товарища Анти Вийгисалу», – вспоминает Лысиков. Фирмы Вийгисалу делали для Tehnokeskus оцинковку изделий.
«Мы еще тогда спрашивали, почему такая цена. У нас 70 центов за килограмм, а у него – 30. Он говорил, что берет большими объемами, собирает много заказов и за счет этого получается цена ниже. Ну и все это было реально оцинковано. Но затем налоговый попросил, чтобы мы исправили декларацию и заплатили налоги дополнительные, поскольку Вийгисалу их, оказывается, не платил. С этого все началось. НТД сказал, что вы зачли НСО, а теперь должны обратно его выплатить. Мы говорим: почему, если это были реальные сделки? Они говорят: "Нет, мы считаем, что это были нереальные сделки. Сегодня в фирме там три человека, три человека не могут сделать такую работу". Но мы говорим, что мы же не волшебники, не Гарри Поттеры, мы не могли взять товар больше ниоткуда, а финские заказчики подтвердили, что они получили оцинкованный товар…» – рассказывает Лысиков.
Высокая производительность и низкая цена компаний Вийгисалу теоретически могла объясняться использованием нелегальных работников, о чем подробно писали ДВ.
Лысиков и сам столкнулся с одним из таких нелегалов. Работник, несмотря на то, что усердно трудился, зарплату не получал, а в итоге был выслан из страны за отсутствие документов.
- Претензии НТД фактически заставили закрыться работавшую компанию Сергея Лысикова.
«Хотим вновь обратить ваше внимание на то, что в сделках продажи товаров и оказания услуг, облагаемых НСО, наряду с заслуживающими доверия продавцами участвуют и лица, цель деятельности которых – обогащение путем мошенничества с НСО. Таким образом государству наносится существенный ущерб. Мы и ранее обращали Ваше внимание на то, что Ваши партнеры – проблемные», – предупреждал Налогово-таможенный департамент Сергея Лысикова еще два года назад.
С тех пор проблемы только нарастали. «Конечно, НТД сделал полностью проверку Tehnokeskus. Докопались до CMR-ок (транспортная накладная, основной документ между отправителем и перевозчиком – прим. ред.). Мы получали товар с Литвы и с Латвии, металлические изделия. И получалось так, что в CMR была подпись отправителя, водителя, но не было нашей подписи, что мы получили. А мы получили, в папку сложили CMR-ки и все. Я говорю, ну давайте, я сейчас подпись поставлю. Налоговики говорят, "нет, сейчас уже не надо”, и сделки тоже засчитывает как недействительные».
Еще один поставщик из Литвы, по его словам, зарегистрировал поставку не как товар, а как услугу. «А на эту услугу, получается, еще там подоходный налог приходит, – объясняет Лысиков. – Ну и там впоследствии, конечно, проблемы начались, когда другие фирмы увидели, что мы с налоговым ругались. Они стали закрывать договоры, которые у нас были с оплатой в 30 дней, стали работать только по предоплате, поскольку мы для них стали неблагонадежными. Мы даже в суд на НТД подали, а потом пошли договариваться: мы считаем, что вы не правы, вы считаете, что мы, так давайте возьмем тайм-аут, фирма продолжит работу, вы будете получать какие-то налоги, люди дальше будут работать. Но они сказали: “нет, мы хотим все и сразу, а то, что люди работу потеряют, нам все равно”. Ни на какой компромисс не пошли».
Поэтому с компанией пришлось попрощаться, резюмирует Лысиков: «Фирма работала столько лет, а получилось банкротство». Если бы не история с Вийгисалу, может быть, у компании и был бы спад, как в целом на рынке, но такого печального конца удалось бы избежать, уверен он.
- Даже финские фирмы стали опаздывать с платежами.
- Foto: Tehnokeskus
«В Финляндии был кризис, конечно, тоже, меньше работы было, но стройка там не останавливалась. Да, говорят все про кризис, но когда я поехал туда к заказчикам, что-то не увидел там никакого кризиса: кран на кране стоит, – говорит Лысиков. – Заказы были постоянно, но в последнее время платежная дисциплина стала хромать. Некоторые фирмы, даже финские, опаздывают с платежами. Некоторые с декабря месяца еще оставались должны. А это очень нехарактерно для Финляндии. Это в Эстонии нормально не заплатить. Здесь, считайте, кинуть партнера на стройке – это традиция. Если ты не взял предоплату, то, считай, все пропало. А если дал, то можешь больше ни рабочих, ни денег своих не увидеть».
После претензий НТД у Tehnokeskus начались проблемы с банками. «Coop Pank, например, закрыл наш счет со дня. То есть он написал нам письмо, что с завтрашнего дня ваш счет не работает, я когда письмо получил, счет уже не работал, ничего нельзя было перевести, ничего не сделать, счет был заблокирован», – рассказывает Лысиков. На момент публикации статьи ДВ не получили комментарий банка.
Впрочем, предприниматель собирается продолжать работу, уже в другой своей фирме – помимо остающейся на плаву OÜ Torupainutus в мае этого года Лысиков учредил OÜ SteelWorld, пока не ведущую деятельность. Кроме того, у него есть OÜ L-Steel, у которой также есть налоговая задолженность свыше 100 000 евро, и T-Keskus OÜ, имеющая более скромный долг около 6000 евро.
На одну из своих компаний он собирается переписать оборудование, находящееся в Таллинне. Туда же перейдут сотрудники, говорит Лысиков: «Из рабочих кто-то ушел уже, не стал ждать. Сказали, придут, как все наладится. Опять все начинать с нуля, подниматься, искать новых заказчиков. Может, кто-то из старых не откажется с тобой работать. А что делать? Мы умеем только с металлом работать».
Налогово-таможенный департамент комментировать плачевную судьбу Tehnokeskus не стал. «Мы не можем комментировать информацию о каком-либо конкретном налогоплательщике. Данная информация относится к налоговой тайне, которую мы обязаны хранить», – сообщил ДВ специалист НТД по связям с общественностью Андри Кюйтс. Связаться с Анти Вийгисалу ДВ больше не удалось.
