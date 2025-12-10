Деловые ведомости
  • 10.12.25, 10:01

Экспорт товаров эстонского производства сократился

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в октябре увеличился по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 5%, импорт – на 4%. Товаров было экспортировано в текущих ценах более чем на 1,7 миллиарда евро и импортировано более чем на 2 миллиарда евро. Доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта немного сократилась.
Больше всего в октябре экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), а также древесину и изделия из древесины (10%).
  Foto: Andras Kralla
В октябре дефицит товарооборота составил 323 миллиона евро, что на 8 миллионов евро меньше, чем в тот же период прошлого года.
Аналитик группы внешней торговли Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года доля товаров эстонского производства от общего объема экспорта в октябре сократилась на 5 процентных пунктов и составила 61%. «По сравнению с прошлым годом товаров эстонского производства в октябре было экспортировано на 3% меньше. Вывоз из страны ранее ввезенных товаров, т.е. реэкспорт, за год увеличился на 19%. На рост в основном повлияло увеличение реэкспорта минеральной продукции, в т.ч. природного газа, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания», — добавила аналитик.
Основной страной назначения по-прежнему остается Финляндия

Больше всего в октябре экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), а также древесину и изделия из древесины (10%). За год больше всего вырос экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 24 миллиона евро, т.е. 21%), больше всего сократился экспорт электрооборудования (на 18 миллионов евро, т.е. 7%).
В октябре больше всего товаров было экспортировано в Финляндию (14% от общего объема экспорта), Латвию (13%) и Швецию (9%). В Финляндию и Швецию больше всего экспортировали электрооборудование, в Латвию — минеральную продукцию. За год экспорт товаров больше всего вырос в Латвию (на 21 миллион евро), куда по сравнению с прошлым годом экспортировали больше транспортных средств. Больше всего экспорт товаров сократился в Соединенные Штаты Америки (на 27 миллионов евро), куда ввозилось меньше электрооборудования. «Сокращение экспорта товаров в Соединенные Штаты Америки длится уже несколько месяцев», – пояснила Леппметс.
Больше всего вырос импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
В октябре из товаров больше всего импортировали электрооборудование, а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (они составили по 13% от общего объема импорта), далее следовал импорт транспортных средств (12%). По сравнению с октябрем прошлого года больше всего вырос импорт в Эстонию сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 19 миллионов евро, т.е. 8%), больше всего сократился импорт транспортных средств (на 47 миллиона евро, т.е. 17%). По словам Леппметс, сокращение импорта транспортных средств связано с необычно высокой базой сравнения, поскольку в октябре прошлого года их импорт был выше обычного.
В октябре больше всего товаров было импортировано из Финляндии (13% от общего объема импорта), Германии (11%) и Латвии (10%). Из Финляндии больше всего импортировали минеральную продукцию, из Германии – транспортные средства и из Латвии – сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. Больше всего увеличился импорт товаров из Нидерландов (на 30 миллионов евро), откуда по сравнению с прошлым годом импортировали больше минеральной продукции. Больше всего сократился импорт из Финляндии (на 21 миллион евро) и Польши (на 19 миллионов евро). Из Финляндии ввозилось больше минеральной продукции, из Польши – транспортных средств.
