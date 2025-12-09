Назад 09.12.25, 07:00 Грецкий: такие страны, как Венгрия, уже не играют в европейской команде Категорический отказ Бельгии использовать замороженные российские активы как залог под репарационный кредит Украине говорит об отсутствии единства в ЕС и о том, что жители некоторых стран Европы не считают агрессию России угрозой безопасности, констатирует аналитик Игорь Грецкий.

По словам министра иностранных дел Бельгии Максима Прево (слева), предложение Еврокомиссии об использовании замороженных активов России как залога под репарационный кредит Украине, ставит Бельгию под угрозу банкротства. Угрозой же Эстонии, которую на встречах в НАТО представляет его коллега Маргус Цахкна (в центре), может стать новая стратегия национальной безопасности США.

Foto: Геэрт Вандер Вийнгерт / AP / Scanpix

Евросоюз предложил дать Украине т.н. «репарационный кредит», залогом которого служили бы 210 миллиардов евро замороженных российских активов в Европе.

Большинство стран ЕС поддержали эту инициативу, но Бельгия выступила против , а именно на ее территории находится депозитарий Euroclear, в котором лежит 140 миллиардов евро из этих активов. Согласно договору с Российской Федерацией, деньги должны быть выплачены по первому требованию Банка России, однако сейчас эти активы заморожены.

Председатель банка «ВТБ» Андрей Костин уже заявил , что если репарационный кредит Украине под залог замороженных активов будет выдан, то Россия подаст в суд и будет «судиться 50 лет».

«Предпочтения избирателей хорошо показало исследование Евробарометра, проведенное в разных странах ЕС. 60% опрошенных в странах Балтии заявили, что пришли на избирательные участки в первую очередь из-за того, что ухудшилась ситуация в сфере безопасности. В Италии, Испании, Германии и Франции картина другая: там на первый план вышли вопросы безработицы, экономической стагнации и иммиграции», – приводит он пример.

Грецкий также отмечает, что решение данного вопроса нельзя затягивать до бесконечности. По его словам, к марту следующего года украинское правительство уже должно располагать средствами, которые позволят закрыть расходы госбюджета.

«Поэтому обсуждается сразу несколько вариантов. Это и конфискация замороженных активов, и выдача под них кредитов. Когда-то Норвежский суверенный фонд был заинтересован в выдаче такого займа, но Йенс Столтенберг, занимающий сегодня пост министра финансов этой страны, сказал, что это не вариант», – поясняет аналитик.

Мы не при делах, но Европу поддерживаем

Разногласия внутри ЕС происходят на фоне того, что Белый Дом выпустил документ под названием «Стратегия национальной безопасности», обозначающий приоритеты внешней политики. Этот документ пропитан духом изоляционизма, хотя в нем и фиксируется важность поддержки отдельных европейских стран для национальных интересов США.

В документе сказано, что ключевой ошибкой внешней политики США после окончания Холодной войны стало то, что страна стремилась доминировать во всем мире, в то время как дела других стран должны интересовать Соединенные Штаты только в том случае, если эти страны как-то угрожают национальной безопасности США.

«Наши элиты в области внешней политики сильно переоценили желание американцев решать бесконечные проблемы во всем мире, – сказано в документе. – Жители США не понимали, какая связь между этими проблемами и национальными интересами страны».

«Элиты переоценили способность США одновременно финансировать огромный административный регуляторный аппарат государства всеобщего благосостояния и содержать военный, дипломатический и разведывательный комплексы, а также механизм помощи другим странам. Они сделали неверную и деструктивную ставку на глобализм и т.н. "свободу торговли", которые выхолостили средний класс и промышленную базу, на которых базируется американское экономическое и военное превосходство», – говорится в стратегии.

«Это позволило союзникам и партнерам взваливать расходы на их оборону на граждан США и иногда втягивать нас в конфликты и противоречия, которые являются центральными для этих стран, но периферийными для нас», – также сказано в документе.

Это не значит, что США теперь отовсюду уйдут: в документе отчетливо прописано, что США в своей внешней политике важно сохранять концентрацию, а не распыляться, и понимать, вмешательство в какие внешние конфликты соответствует интересам США, а в какие – нет.

«Для такой страны как наша, чьи интересы многочисленны и разнообразны, политика полного невмешательства невозможна. Однако предиспозиция невмешательства подразумевает более высокие стандарты в отношении того, какое вмешательство считать оправданным», – сказано в стратегии.

Поддержка Европы в данном документе прописывается отдельно: «Мы хотим поддержать своих союзников и сохранить мир и безопасность в Европе, одновременно восстановив ее цивилизационную уверенность в себе и западную идентичность», – говорится в стратегии.

В разделе «Продвигая величие Европы» Белый дом активно критикует Евросоюз за чрезмерное регулирование в экономике, цензуру и подавление политической оппозиции, низкую рождаемость, потерю национальной идентичности и уверенности в себе. Белый дом отдельно подчеркивает, что ЕС не только потерял в экономической мощи (его доля в мировом ВВП упала с 25% в 1990 году до нынешних 14%), но и поставил себя как цивилизацию под угрозу. «Если нынешние тренды сохранятся, то эту часть света через 20 лет будет не узнать», – говорится в документе.

Затрагивается в этом разделе и война в Украине. «Нехватка уверенности в себе особенно хорошо видна в отношениях Европы с Россией. Европейские союзники имеют серьезное преимущество над Россией в плане грубой силы практически по всем позициям (кроме ядерного оружия). В результате войны в Украине отношения России с Европой сильно ослабли, и многие европейцы считают Россию экзистенциальной угрозой. Управление международными отношениями между Россией и Европой потребует серьезного дипломатического вовлечения США с целью восстановления стратегической стабильности на всем евразийском континенте и снизить риск возникновения конфликта между Россией и странами Европы», – гласит документ.

В нем также содержатся слова поддержки: «Европа остается стратегически и культурно жизненно важным регионом для Соединенных Штатов<...>Мы не можем позволить себе Европу списать – это будет серьезным шагом назад в отношении той цели, которую эта стратегия пытается достичь, – говорится в стратегии. – Нам нужна сильная Европа».

Это вам не фунт изюма

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон видит в новой версии Стратегии национальной безопасности США угрозу.

«Это обычный документ, который каждая администрация выпускает в начале своего правления», – напоминает Михкельсон. «Однако его нынешняя версия резко отличается от аналогичных документов предыдущих администраций. В первую очередь, в отношении того, как США видят свою роль как гаранта международной безопасности», – пишет он у себя в соцсетях.

«Например, фраза “Международный порядок, основанный на правилах” (столь важная для нас) встречается в документе всего один раз, и то в кавычках, при описании подъема Китая, – отмечает парламентарий. – О либеральной демократии (подчеркну: как о форме правления свободного мира, а не как об идеологии) и необходимости ее защищать от нападения авторитарных режимов не сказано вообще ничего (слов "диктатура" или "авторитарный режим" в документе нет совсем – прим. ред.)».

Михкельсон считает, что новая версия стратегии может также нести угрозу и в отношении НАТО.

«С одной стороны, в собственноручно подписанном введении к документу Дональд Трамп позитивно воспринял увеличение расходов стран-членов альянса до 5%. С другой – в самой стратегии сделаны следующие отсылки: расширение НАТО нужно прекратить, некоторые страны Европы в будущем перестанут разделять те же ценности, что и раньше, а значит, их место в НАТО под вопросом. Отсутствует и безоговорочная декларация приверженности пятой статье НАТО, а также готовности защищать "каждый дюйм" территории альянса», – пишет депутат.

Стоит отметить, что если о необходимости прекращения «бесконечного» расширения НАТО в стратегии действительно сказано, то прямой цитаты о том, что США будут пересматривать чье-то членство в НАТО в документе нет. Однако там есть абзац (на который и ссылается Михкельсон), который можно трактовать по-разному – в том числе и так, как это сделал парламентарий. Абзац звучит так:

«Весьма вероятно, что в ближайшие несколько десятилетий в некоторых странах-членах НАТО большинство населения будут не европейцами. В таком случае возникает вопрос, а будут ли они видеть свое место в мире и свой союз с Соединенными Штатами так же как это делали те, кто подписывали устав НАТО».

Михкельсон обратил внимание и на то, что Европа по значимости идет лишь на третьем месте после Западного полушария и Азиатско-Тихоокеанского региона, что в документе не сказано о неизбежности союза США и стран Европы, а Россия не обозначена как угроза – скорее как сила, с которой нужно наладить стратегический баланс.

«Европейский Союз в стратегии не упоминается ни разу», – написал Михкельсон и оказался почти прав: ровно одно упоминание.

«В любом случае, новая Стратегия национальной безопасности США – это документ, внедрение которого привнесет изменения, которые сильно изменят нашу безопасность и стабильность в регионе, – заключил Михкельсон. – В интересах Эстонии поддерживать хорошие и близкие отношения с США как с важным союзником, но они не могут базироваться только на прагматичном транзакционализме и игнорировать ценности, которые важны для нас».