Назад 10.12.25, 10:31 СМИ: одна из идей мирного плана – вступление Украины в ЕС уже в 2027 году Вашингтон и Киев в рамках мирного плана по прекращению российско-украинской войны обсуждают предложение, согласно которому Украина могла бы вступить в Евросоюз уже в 2027 году. Об этом пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Foto: Juergen Nowak

Такое быстрое вступление Украины в ЕС беспокоит некоторые страны Евросоюза, отмечает он. Однако администрация Дональда Трампа считает, что сможет преодолеть противодействие Венгрии, которая выступает против вступления Украины в ЕС, передает DW.

Предполагается, что членство в ЕС будет способствовать развитию торговли и инвестиций, а также борьбе с коррупцией в Украине.

На переговорах также обсуждается предложение о создании демилитаризованной зоны «вдоль всей линии прекращения огня» – от Донецкой области до Херсона и Запорожья. «За этой демилитаризованной зоной будет расположена еще одна, более глубокая зона, в которой будут запрещены тяжелые вооружения. Эта зона будет находиться под пристальным наблюдением, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею», – пишет Игнатиус.

По его информации, среди других идей – переход Запорожской АЭС под контроль США.

Согласно первой версии мирного плана США, опубликованной в СМИ 20 ноября, Украина закрепляет в Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО обязуется не принимать Украину в альянс в будущем. При этом Украина будет иметь право присоединиться к Евросоюзу. Там также говорилось, что Запорожская АЭС будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, а производимая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной – 50 на 50.