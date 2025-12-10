Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,04%298,73
  • OMX Riga−0,3%930,74
  • OMX Tallinn−0,03%1 969,79
  • OMX Vilnius0,04%1 293,57
  • S&P 500−0,09%6 840,51
  • DOW 30−0,38%47 560,29
  • Nasdaq 0,13%23 576,49
  • FTSE 1000,03%9 644,69
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,81
  10.12.25, 10:31

СМИ: одна из идей мирного плана – вступление Украины в ЕС уже в 2027 году

Вашингтон и Киев в рамках мирного плана по прекращению российско-украинской войны обсуждают предложение, согласно которому Украина могла бы вступить в Евросоюз уже в 2027 году. Об этом пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских и украинских чиновников.
Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Foto: Juergen Nowak
Такое быстрое вступление Украины в ЕС беспокоит некоторые страны Евросоюза, отмечает он. Однако администрация Дональда Трампа считает, что сможет преодолеть противодействие Венгрии, которая выступает против вступления Украины в ЕС, передает DW.
Предполагается, что членство в ЕС будет способствовать развитию торговли и инвестиций, а также борьбе с коррупцией в Украине.
На переговорах также обсуждается предложение о создании демилитаризованной зоны «вдоль всей линии прекращения огня» – от Донецкой области до Херсона и Запорожья. «За этой демилитаризованной зоной будет расположена еще одна, более глубокая зона, в которой будут запрещены тяжелые вооружения. Эта зона будет находиться под пристальным наблюдением, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею», – пишет Игнатиус.

Статья продолжается после рекламы

По его информации, среди других идей – переход Запорожской АЭС под контроль США.
Согласно первой версии мирного плана США, опубликованной в СМИ 20 ноября, Украина закрепляет в Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО обязуется не принимать Украину в альянс в будущем. При этом Украина будет иметь право присоединиться к Евросоюзу. Там также говорилось, что Запорожская АЭС будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, а производимая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной – 50 на 50.
