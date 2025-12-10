«Отечество» ходатайствует о прекращении уголовного процесса

Урмас Рейнсалу сообщил, что партия потратила 40 000 евро, заказав у девяти экспертов более ста страниц юридического анализа. Все они, по его словам, показали, что обвинения прокуратуры не имеют оснований.
Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу в среду утром представил прессе команду адвокатов, привлеченных для защиты партии, а также обнародовал заказанный у девяти экспертов анализ, касающийся выдвинутого против партии подозрения.
