Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,24%299,02
  • OMX Riga0,14%932,73
  • OMX Tallinn0,26%1 975,53
  • OMX Vilnius0,09%1 293,46
  • S&P 5000,00%6 840,29
  • DOW 300,23%47 670,22
  • Nasdaq −0,27%23 513,4
  • FTSE 1000,32%9 672,91
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,96
  • OMX Baltic0,24%299,02
  • OMX Riga0,14%932,73
  • OMX Tallinn0,26%1 975,53
  • OMX Vilnius0,09%1 293,46
  • S&P 5000,00%6 840,29
  • DOW 300,23%47 670,22
  • Nasdaq −0,27%23 513,4
  • FTSE 1000,32%9 672,91
  • Nikkei 225−0,1%50 602,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,96
  • 10.12.25, 11:35

«Отечество» ходатайствует о прекращении уголовного процесса

Адвокаты партии «Отечество» уверены, что причин для продолжения уловного процесса в отношении партии нет, поскольку инкриминируемые действия отсутствуют, а совершенные действия защищены Конституцией.
Урмас Рейнсалу сообщил, что партия потратила 40 000 евро, заказав у девяти экспертов более ста страниц юридического анализа. Все они, по его словам, показали, что обвинения прокуратуры не имеют оснований.
  • Урмас Рейнсалу сообщил, что партия потратила 40 000 евро, заказав у девяти экспертов более ста страниц юридического анализа. Все они, по его словам, показали, что обвинения прокуратуры не имеют оснований.
  • Foto: Liis Treimann
Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу в среду утром представил прессе команду адвокатов, привлеченных для защиты партии, а также обнародовал заказанный у девяти экспертов анализ, касающийся выдвинутого против партии подозрения.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 03.12.25, 14:57
Дело «Отечества»: подозрение предъявлено депутату Рийгикогу
Уголовный скандал вокруг партии «Отечество» и Парвела Пруунсильда продолжает набирать обороты: в среду подозрение было предъявлено председателю совета партии и депутату Рийгикогу Марту Маастику.
Новости
  • 27.11.25, 15:06
Бизнес политика «Отечества» под следствием: отчетность нарушена, штрафы не уплачены
Компания Pambos Holding, связанная с бывшим мэром Таллинна и политиком партии «Отечество» Тынисом Пальтсом, не подала отчетность и получила штраф от регистрационного отделения Тартуского уездного суда. Кроме того, компания также является фигурантом уголовного расследования.
Новости
  • 25.11.25, 15:05
«Отечество» под подозрением: размер запрещенного пожертвования составляет около 330 000 евро
Генеральный секретарь «Отечества» Андрес Метсоя сегодня дал показания по уголовному расследованию в отношении партии, а также получил уведомление о выдвинутом против «Отечества» уголовном подозрении.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Биржа
  • 08.12.25, 13:04
Финское издание: порты Таллинна и Хельсинки живут в разных реальностях
2
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
3
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
4
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
5
Биржа
  • 08.12.25, 06:00
Звездные инвестиции: на что делают ставку Кылварт, Титов и Соломина?
6
Подсказка
  • 08.12.25, 13:52
Важные поправки к законам для бухгалтеров: в 2026 году изменятся бюджетные и налоговые правила

Последние новости

Новости
  • 10.12.25, 16:58
Крупный промышленник Юри Кяо – о старте в бизнесе: «Заложен был даже родительский дом»
Новости
  • 10.12.25, 16:46
Херем: России понадобится меньше года, чтобы подготовиться к нападению на страны Балтии
Новости
  • 10.12.25, 16:44
Стартап-сектор с оптимизмом смотрит в новый год: «Мы чертовски хороши!»
Новости
  • 10.12.25, 15:43
Банкротный управляющий, присвоивший деньги строительной компании, признан судом виновным
Новости
  • 10.12.25, 14:43
Эстонский производитель лаков для ногтей вышел на рынки Саудовской Аравии и Ирака
Новости
  • 10.12.25, 14:00
Недавно основанный бизнес по созданию убежищ уже движется к банкротству
Новости
  • 10.12.25, 13:09
Президент Bolt: мы бы хотели разрабатывать беспилотные автомобили с европейцами, но китайцы лучше
Инвестор Тоомас
  • 10.12.25, 12:38
Инвестор Тоомас: монополия банков – лишь вопрос времени

Сейчас в фокусе

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) ограничило доступ к расчетному счету криптомиллионера Ивана Турыгина, однако суд постановил, что это было незаконно.
Новости
  • 09.12.25, 11:07
Турыгин одержал победу в суде над Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, динамика ставок Euribor отражает усилившуюся неопределенность.
Новости
  • 09.12.25, 13:15
Euribor незаметно движется вверх
Избирательная комиссия из числа членов Нарвского горсобрания пересчитывает бюллетени на выборах мэра: 15 за Райк, 15 за Тоотса, один бюллетень – за обоих кандидатов сразу.
Новости
  • 09.12.25, 07:57
Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра
По словам министра иностранных дел Бельгии Максима Прево (слева), предложение Еврокомиссии об использовании замороженных активов России как залога под репарационный кредит Украине, ставит Бельгию под угрозу банкротства. Угрозой же Эстонии, которую на встречах в НАТО представляет его коллега Маргус Цахкна (в центре), может стать новая стратегия национальной безопасности США.
Mнения
  • 09.12.25, 07:00
Грецкий: такие страны, как Венгрия, уже не играют в европейской команде
Пассажирское сообщение между Таллинном и Петербургом в ближайшее время не прекратится.
Новости
  • 08.12.25, 19:10
Южные соседи хотят остановить автобусное сообщение с Россией, Эстония не видит значительной угрозы
Юри Мыйз приводит пример из номера газеты Postimees, где Пеэтер Раудсепп был назван персоной недели – с большим материалом и крупной фотографией, тогда как модельер Кристина Вийрпалу – с маленьким фото и небольшой статьей. По его словам, должно быть наоборот.
Новости
  • 08.12.25, 19:28
Юри Мыйз: Пеэтер Раудсепп – маленький человек на маленькой должности
Обычно на последнем заседании года в Рийгикогу приходил Дед Мороз, однако в этом году от такой традиции решили отказаться.
Эпицентр
  • 09.12.25, 08:57
Премии в госучреждениях: два награждают всех, остальные считают каждый цент
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025