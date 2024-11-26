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  • 26.11.24, 12:42

Глава Go Group о росте бюрократии: каждая новая аббревиатура требует работника на полставки

Генеральный директор Go Group Юри Этверк выразил обеспокоенность растущей бюрократией в Эстонии, отметив, что каждый новый регламент или требование, обозначаемое трехбуквенной аббревиатурой, требует выделения дополнительного сотрудника с половинной загрузкой для его выполнения. Этверк подчеркнул, что бюрократические нагрузки увеличивают операционные расходы компаний и снижают их конкурентоспособность.
Глава Go Group Юри Этверк.
  • Глава Go Group Юри Этверк. Foto: Aleksander Pedosk
«В каждой области, где вы работаете, бюрократии становится только больше. Так, чтобы где-то что-то сократили, – такого не бывает», – отмечает Этверк в большом интервью порталу Kestlikkusuudised.ee.
Темы экологии и климата стали активно обсуждаться примерно пять лет назад, в 2018-2019 годах. У нас есть «Зеленый курс» Европейского Союза, Парижское соглашение действует почти десять лет, а в Эстонии закон о климате все еще разрабатывается. Идет ли политика как в Эстонии, так и в глобальном масштабе в правильном направлении?
Я не слишком пристально слежу за политикой, но в целом меня немного огорчает текущая повестка. Мне кажется, вероятность испортить хорошее дело довольно высока. Есть немало экстремистов, «отменяющих» других, и бюрократов, которые могут все испортить.
Приведу пример вне темы устойчивости – о национализме. Большинство эстонцев согласятся, что национальное пробуждение, произошедшее в середине XIX века, было хорошим явлением, приведшим к независимости. Но сегодня, из-за активной деятельности крайне правых, тема национализма вызывает у многих людей дискомфорт. Не все уверены, что любовь к своему народу и культуре обязательно должна проявляться в ненависти к другим и навязывании своих взглядов.
Я боюсь, что с устойчивостью могут возникнуть такие же проблемы. Очень радикальные взгляды способны дискредитировать эту тему. Но если мы будем подходить к ней разумно, то сможем двигаться в правильном направлении.

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