ЕС согласовал финансирование Украине на 90 млрд евро, замороженные российские активы не тронут

Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились о существенном финансовом пакете поддержки для Украины в размере около 90 млрд евро, предназначенном на покрытие бюджетных нужд и военных расходов на ближайшие два года, передает Би-би-си.
- Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер последовательно вывступал против использования российских активов для помощи Украине.
- Foto: Scanpix/Zuma Press
Средства будут предоставлены в форме беспроцентного займа, организованного через общий бюджет ЕС и совместный выпуск облигаций. По согласованной схеме Украина будет возвращать этот кредит только после того, как получит компенсацию от России за ущерб, причиненный в результате войны.
Первоначально обсуждалась возможность использовать замороженные российские активы, оцениваемые примерно в €210 млрд, в качестве источника финансирования. Однако из-за правовых и финансовых рисков, подчеркнутых рядом стран – особенно Бельгией, где хранится большая часть этих средств – эта идея не была включена в окончательный пакет.
Несмотря на это, участники саммита подтвердили право ЕС в будущем использовать эти активы в качестве гарантии или для погашения займов, если Москва выплатит Украине репарации.
Статья продолжается после рекламы
Депутат Европарламента Урмас Паэт на своей странице в Фейсбуке написал, что завершившийся Европейский Совет принес разочарование: «Замороженные российские средства для поддержки Украины так и не будут использованы. Ни напрямую, ни даже в качестве залога для кредита. Бельгия и некоторые другие страны добились своего».
Решение поддержали большинство стран блока, однако Венгрия, Словакия и Чехия не будут нести прямые финансовые обязательства по новой схеме.
«Совет решил, что для поддержки Украины будет взят кредит в размере 90 миллиардов евро, обеспеченный бюджетом ЕС. Но даже за такое решение не проголосовали Венгрия, Словакия и Чехия, – написал Паэт. – Таковы итоги более чем трехлетних обсуждений по вопросу использования замороженных российских средств. В итоге ущерб, нанесенный агрессором, оплачивает Европейский Союз. Бельгия и Россия в любом случае довольны. Не говоря уже о Венгрии и Словакии».
Европейские лидеры отметили, что новый пакет направлен на укрепление финансовой устойчивости Украины в условиях продолжительного конфликта и на сохранение единства ЕС по вопросам внешней поддержки Киева.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В пятницу Европейский Союз принял решение заморозить российские активы на сумму 210 млрд евро на неопределенный срок. Как сообщает Financial Times, таким образом ЕС стремится укрепить свои позиции на переговорах о мире.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что в Донбассе будет создана «демилитаризованная зона», где не будет ни российских, ни украинских войск, но будут Росгвардия и полиция.
В отношении так называемого мирного плана по Украине, в который уже вносились изменения, но содержание которого не раскрывается, создается впечатление, что почти по всем вопросам уже достигнуты договоренности, заявил эксперт по геополитике Райво Варе в передаче радио Äripäev «Globaalne pilk».
Крупный предприниматель Урмас Сыырумаа в ожидании нового года сохраняет осторожность и пока не решается прямо заявлять о том, что экономика Эстонии уверенно пошла в рост.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения. По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимости из Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.