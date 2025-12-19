Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,76%304,43
  • OMX Riga−0,53%933,46
  • OMX Tallinn0,93%2 012,54
  • OMX Vilnius0,09%1 311,12
  • S&P 5000,79%6 774,76
  • DOW 300,14%47 951,85
  • Nasdaq 1,38%23 006,36
  • FTSE 1000,02%9 839,31
  • Nikkei 2251,03%49 507,21
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,4
  • OMX Baltic0,76%304,43
  • OMX Riga−0,53%933,46
  • OMX Tallinn0,93%2 012,54
  • OMX Vilnius0,09%1 311,12
  • S&P 5000,79%6 774,76
  • DOW 300,14%47 951,85
  • Nasdaq 1,38%23 006,36
  • FTSE 1000,02%9 839,31
  • Nikkei 2251,03%49 507,21
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,4
  • 19.12.25, 09:11

ЕС согласовал финансирование Украине на 90 млрд евро, замороженные российские активы не тронут

Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились о существенном финансовом пакете поддержки для Украины в размере около 90 млрд евро, предназначенном на покрытие бюджетных нужд и военных расходов на ближайшие два года, передает Би-би-си.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер последовательно вывступал против использования российских активов для помощи Украине.
  • Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер последовательно вывступал против использования российских активов для помощи Украине.
  • Foto: Scanpix/Zuma Press
Средства будут предоставлены в форме беспроцентного займа, организованного через общий бюджет ЕС и совместный выпуск облигаций. По согласованной схеме Украина будет возвращать этот кредит только после того, как получит компенсацию от России за ущерб, причиненный в результате войны.
Первоначально обсуждалась возможность использовать замороженные российские активы, оцениваемые примерно в €210 млрд, в качестве источника финансирования. Однако из-за правовых и финансовых рисков, подчеркнутых рядом стран – особенно Бельгией, где хранится большая часть этих средств – эта идея не была включена в окончательный пакет.
Несмотря на это, участники саммита подтвердили право ЕС в будущем использовать эти активы в качестве гарантии или для погашения займов, если Москва выплатит Украине репарации.

Статья продолжается после рекламы

Депутат Европарламента Урмас Паэт на своей странице в Фейсбуке написал, что завершившийся Европейский Совет принес разочарование: «Замороженные российские средства для поддержки Украины так и не будут использованы. Ни напрямую, ни даже в качестве залога для кредита. Бельгия и некоторые другие страны добились своего».
Решение поддержали большинство стран блока, однако Венгрия, Словакия и Чехия не будут нести прямые финансовые обязательства по новой схеме.
«Совет решил, что для поддержки Украины будет взят кредит в размере 90 миллиардов евро, обеспеченный бюджетом ЕС. Но даже за такое решение не проголосовали Венгрия, Словакия и Чехия, – написал Паэт. – Таковы итоги более чем трехлетних обсуждений по вопросу использования замороженных российских средств. В итоге ущерб, нанесенный агрессором, оплачивает Европейский Союз. Бельгия и Россия в любом случае довольны. Не говоря уже о Венгрии и Словакии».
Европейские лидеры отметили, что новый пакет направлен на укрепление финансовой устойчивости Украины в условиях продолжительного конфликта и на сохранение единства ЕС по вопросам внешней поддержки Киева.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 13.12.25, 12:41
Европейский Союз замораживает российские активы на неопределенный срок
В пятницу Европейский Союз принял решение заморозить российские активы на сумму 210 млрд евро на неопределенный срок. Как сообщает Financial Times, таким образом ЕС стремится укрепить свои позиции на переговорах о мире.
Новости
  • 12.12.25, 16:58
В РФ допустили создание «демилитаризованной зоны» в Донбассе – без войск, но с Росгвардией
Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что в Донбассе будет создана «демилитаризованная зона», где не будет ни российских, ни украинских войск, но будут Росгвардия и полиция.
Новости
  • 11.12.25, 16:03
Райво Варе – о мирном плане по Украине: кажется, что почти обо всем уже договорились
В отношении так называемого мирного плана по Украине, в который уже вносились изменения, но содержание которого не раскрывается, создается впечатление, что почти по всем вопросам уже достигнуты договоренности, заявил эксперт по геополитике Райво Варе в передаче радио Äripäev «Globaalne pilk».
Новости
  • 18.12.25, 18:14
Урмас Сыырумаа обеспокоен состоянием экономики: «Я не вижу ни одной крупной инвестиции»
Крупный предприниматель Урмас Сыырумаа в ожидании нового года сохраняет осторожность и пока не решается прямо заявлять о том, что экономика Эстонии уверенно пошла в рост.
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения. По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимости из Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.12.25, 18:06
Эстонские автодилеры в ожидании важного решения: новые требования могут вытеснить европейские автомобили с рынка
2
Новости
  • 18.12.25, 10:58
Налоговый департамент требует у заподозренного в схемах интернет-магазина огромную сумму
3
Эпицентр
  • 17.12.25, 08:42
Война вокруг банкротства в Палдиски. Глава компании обвиняет одного из владельцев в рейдерстве
4
Эпицентр
  • 18.12.25, 06:00
Штаб-квартирой скандального Äripank завладели светские хуторяне из Пылва
5
Новости
  • 17.12.25, 06:00
«Это просто произвол»: бизнесмен, потерявший одну компанию, разругался с банком из-за другой
6
Новости
  • 18.12.25, 09:59
Михал: я понимаю, с какими трудностями сталкиваются жители Эстонии

Последние новости

Биржа
  • 19.12.25, 11:05
Hepsor и Tolaram планируют строительство высотки в Пыхья-Таллинне
Новости
  • 19.12.25, 10:07
Прогноз Банка Эстонии: оживление экономики наступит ценой крупного государственного долга
Новости
  • 19.12.25, 09:11
ЕС согласовал финансирование Украине на 90 млрд евро, замороженные российские активы не тронут
Подсказка
  • 19.12.25, 08:39
Как стать миллионером - сложно, но...
Мы все посчитали
Биржа
  • 19.12.25, 08:22
Биржа просыпается: таллиннские акции показывают лучший год после пандемии
«Я вижу у эстонских акций потенциал роста ещё на 30%, если война закончится»
Интервью
  • 19.12.25, 06:00
Нарвитянка держит отель у фьорда в Норвегии – для немецких рыбаков и уставших мужчин из Эстонии
Новости
  • 18.12.25, 19:21
«Работы здесь много – тяжелой и сложной». Скандальная топливная компания задолжала более 50 млн евро
Новости
  • 18.12.25, 18:41
Продовольственный департамент приостанавливает производство колбас на предприятии Oskar

Сейчас в фокусе

Бывший центральный офис скандального банка, работавшего с россиянами, теперь принадлежит фонду из Пылвамаа. При ближайшем рассмотрении за ним обнаруживается целая сеть связанных между собой фирм.
Эпицентр
  • 18.12.25, 06:00
Штаб-квартирой скандального Äripank завладели светские хуторяне из Пылва
В отчетности интернет-магазина Frog можно найти крупные и нетипичные расходы, которые стали бы непосильными для другого интернет-магазина и даже для некоторых представителей розничной торговли. При этом Frog спокойно продолжает работу.
Новости
  • 18.12.25, 10:58
Налоговый департамент требует у заподозренного в схемах интернет-магазина огромную сумму
Дмитрий Куликов.
Mнения
  • 18.12.25, 07:00
«Игра на тоненького» оправдана, лишь если войны не будет, а экономика пойдет на поправку
В числе изменений – более строгие требования к кибербезопасности; поправки, связанные с земельным налогом и системой страхования от безработицы.
Подсказка
  • 18.12.25, 16:12
Какие законы изменятся с 1 января 2026 года?
Торговый центр, построенный у финско-российской границы, был предназначен для обслуживания туристов, но сейчас граница закрыта.
Новости
  • 17.12.25, 18:13
Российский миллиардер хочет купить торговый центр в Финляндии через эстонскую фирму
Семья Юксар продала Rademar.
Новости
  • 18.12.25, 12:07
Департамент конкуренции одобрил сделку с Rademar
В отношении NT Bunkering одновременно ведется несколько производств, каждое из которых имеет важное значение для дела о банкротстве, отметил банкротный управляющий Маргус Лентсиус.
Новости
  • 18.12.25, 19:21
«Работы здесь много – тяжелой и сложной». Скандальная топливная компания задолжала более 50 млн евро
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025