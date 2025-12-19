Назад 19.12.25, 09:11 ЕС согласовал финансирование Украине на 90 млрд евро, замороженные российские активы не тронут Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились о существенном финансовом пакете поддержки для Украины в размере около 90 млрд евро, предназначенном на покрытие бюджетных нужд и военных расходов на ближайшие два года, передает Би-би-си.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер последовательно вывступал против использования российских активов для помощи Украине.

Средства будут предоставлены в форме беспроцентного займа, организованного через общий бюджет ЕС и совместный выпуск облигаций. По согласованной схеме Украина будет возвращать этот кредит только после того, как получит компенсацию от России за ущерб, причиненный в результате войны.

Первоначально обсуждалась возможность использовать замороженные российские активы, оцениваемые примерно в €210 млрд, в качестве источника финансирования. Однако из-за правовых и финансовых рисков, подчеркнутых рядом стран – особенно Бельгией, где хранится большая часть этих средств – эта идея не была включена в окончательный пакет.

Несмотря на это, участники саммита подтвердили право ЕС в будущем использовать эти активы в качестве гарантии или для погашения займов, если Москва выплатит Украине репарации.

Депутат Европарламента Урмас Паэт на своей странице в Фейсбуке написал, что завершившийся Европейский Совет принес разочарование: «Замороженные российские средства для поддержки Украины так и не будут использованы. Ни напрямую, ни даже в качестве залога для кредита. Бельгия и некоторые другие страны добились своего».

Решение поддержали большинство стран блока, однако Венгрия, Словакия и Чехия не будут нести прямые финансовые обязательства по новой схеме.

«Совет решил, что для поддержки Украины будет взят кредит в размере 90 миллиардов евро, обеспеченный бюджетом ЕС. Но даже за такое решение не проголосовали Венгрия, Словакия и Чехия, – написал Паэт. – Таковы итоги более чем трехлетних обсуждений по вопросу использования замороженных российских средств. В итоге ущерб, нанесенный агрессором, оплачивает Европейский Союз. Бельгия и Россия в любом случае довольны. Не говоря уже о Венгрии и Словакии».

Европейские лидеры отметили, что новый пакет направлен на укрепление финансовой устойчивости Украины в условиях продолжительного конфликта и на сохранение единства ЕС по вопросам внешней поддержки Киева.