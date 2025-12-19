Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,83%304,62
  • OMX Riga−0,45%934,24
  • OMX Tallinn0,65%2 014,89
  • OMX Vilnius0,22%1 312,85
  • S&P 5000,79%6 774,76
  • DOW 300,14%47 951,85
  • Nasdaq 1,38%23 006,36
  • FTSE 100−0,07%9 831,28
  • Nikkei 2251,03%49 507,21
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,3
  • 19.12.25, 10:07

Прогноз Банка Эстонии: оживление экономики наступит ценой крупного государственного долга

Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, экономика страны вырастет в этом году на 0,7%, а в следующем – на 3,6%. На фоне геополитических факторов ситуацию омрачает рекордный дефицит бюджета сектора государственного управления.
Главное здание Банка Эстонии в Таллинне.
  • Главное здание Банка Эстонии в Таллинне.
  • Foto: Raul Mee
Осенью центральный банк ожидал роста на 0,6% в текущем году и на 3,2% в следующем. По сравнению с прогнозом трехмесячной давности оценки роста были немного повышены.
